Gabriela Herrera revela qué pasó con la millonaria multa que le impuso GV Producciones. | Amor y Fuego.

En noviembre del 2022, cuando Gabriela Herrera se convirtió en una de las artistas más cotizadas del momento por su supuesto contrato con Sergio George, ella decidió ingresar a la competencia de ‘El Gran Show’ para mostrar su talento.

Te puede interesar: Shirley Arica y Gabriela Herrera arremetieron contra Yahaira Plasencia y la llamaron “desubicada”

Durante su permanencia en este concurso, la modelo tuvo más de una diferencia con sus compañeros, quienes mostraron poco interés en ella al verla como un rival al tener puntajes perfectos en todas las galas.

Debido a que Gabriela Herrera tenía conflictos con los otros participantes, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ fueron a buscarla para saber su posición al respecto, por lo que ella no dudó en responder a las consultas del reportero.

Te puede interesar: Magaly Medina respondió a Gisela Valcárcel: “Nunca le he dicho pituca y tampoco sería su amiga”

Sin embargo, desde ese día no se la vio más en competencia, por lo que Gisela Valcárcel salió al frente para explicar lo sucedido, indicando que ella había incumplido con una cláusula de su contrato.

“Gabriela había declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada, porque donde no manda capitán no manda marinero”, indicó Gisela Valcárcel.

Te puede interesar: Fiorella Cayo responde a Rodrigo González y Gigi Mitre: “No me tuvieron respeto y me acosaron”

Luego de ello, la misma bailarina dio a conocer que GV Producciones le impuso una multa de S/ 56.000 por haber incumplido con su contrato.

Ahora, en una reciente entrevista con Gigi Mitre y Rodrigo González, Gabriela Herrera dio a conocer qué ha pasado con esta multa que le pusieron hace unos meses. De acuerdo a la modelo, la empresa la invitó a conciliar.

No puedo hablar, pero lo que puedo decir es que ellos me han invitado a conciliar por el tema de la deuda, pero ese tema lo está viendo mi abogado. Sigo con el contrato todavía con ellos y no puedo hablar sobre el tema”, manifestó.

Gabriela Herrera habría recibido carta notarial. (Willax)

Asimismo, la bailarina detalló que GV Producciones la citó para este viernes a la conciliación, donde ella estará presente junto a su abogado para escuchar la propuesta que le harán llegar. “La verdad no tengo idea, me toca este viernes, pero eso lo ve mi abogado”, agregó.

De otro lado, al ser consultada si iría a ‘América Hoy’, programa que es producida por GV Producciones, ella remarcó que no ha tenido la mejor experiencia en dicho magazine, indicando que solo le agradó Edson Dávila.

“La verdad no tengo idea de lo que van a querer conciliar (...) Tengo que ir yo. Mandaron la carta a mi casa y tengo que ir sí o sí”, manifestó.