Shirley Arica y Gabriela Herrera arremetieron contra Yahaira Plasencia y la llamaron “desubicada”

La modelo Shirley Arica fue la última entrevistada de Gabriela Herrera. Durante la conversación, las modelos expresaron lo mal que les caía Yahaira Plasencia debido al comportamiento que tuvo con ellas en el pasado. Mientras que a la ‘chica realidad’ la mandó a sacar de una conferencia, a la bailarina le negó el saludo.

Shirley Arica le preguntó a su invitada con quién no trabajaría nunca. “Aparte de Yahaira, que sabemos que nada que ver”, acotó la polémica figura en su canal de YouTube.

Es ahí donde Gabriela Herrera no dudó en afirmar lo dicho e indicar por qué tenía un mal concepto de la cantante. “Porque no salida”, por eso”, dijo la exparticipante de ‘El Gran Show’.

“Ella se cree, pero ufff. A mí me mandó a sacar de una conferencia de prensa. Ridícula. A veces, hay gente desubicada... qué te puedo decir”, acotó Shirley Arica.

“Me pasó. En un cumpleaños, estábamos con varias personas y le dije ‘hola’, y de la nada se fue. Dije: ‘¿Qué le pasa a esta loca? ¿qué le pasa a esta ridícula?’”, se preguntó Gabriela. “Huachafa”, continuó Arica.

La bailarina indicó que entiende que una persona no quiera saludar con un beso, pero que al menos salude a todos. “Por qué pasar así, como si uno fuera qué. Eso está pésimo”, señaló.

Shirley Arica y Gabriela Herrera criticaron a Yahaira Plasencia.

La exintegrante de El Poder del Amor recordó el romance que tuvo Yahaira con Jefferson Farfán. Para la conductora del programa de YouTube, la salsera aún no ha superado esa etapa.

“Tuvo su tiempo con Jefferson y creo que le falta recalcular, el Waze se quedó estancado en esa cuadra. Estoy tratando de quedarme callada, pero no puedo. Me han dicho que sea buena”, dijo Shirley Arica.

Gabriela Herrera y su relación con Samahara Lobatón

Después de esta conversación, la presentadora le recordó la pregunta, con qué personaje de la TV no trabajaría nunca. Gabriela confesó que pese a que ya se llevan bien, no aceptaría volver a trabajar con Samahara Lobatón porque sabe que se pica rápido al igual que ella, y eso generaría una confrontación nuevamente.

Como se recuerda, ambas trabajaron en Combate, programa donde se enfrentaron fuertemente. Gabriela Herrera aclaró que eran jóvenes y se dejaron llevar por la adrenalina. Fuera de cámaras se empezaron a llevar mucho mejor.

“Nos hicimos amigas, nos llevamos bien. Nos dimos cuenta de que era una bobada de niñas. Le dije ‘no me interesaba pelear contigo, yo soy tal cual, si me buscas me vas a encontrar, si vas a ser chévere, todo bien’. Se dio cuenta de que era directa, ella también es igual. Ella es fosforito y yo también”, explicó.