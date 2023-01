Pleno del Congreso reanudará hoy el debate sobre adelanto de elecciones

Congreso de la República debate sobre el adelanto de Elecciones

El Congreso de la República informó que este martes 31 de enero se reanudará en el Parlamento el debate del proyecto constitucional de adelanto de elecciones 2023. Luego de que esta iniciativa sea rechazada y posterior, reconsiderada, los legisladores pondrán sobre la mesa esta medida solicitada por la presidenta Dina Boluarte.

A través de un comunicado, fue el presidente del Congreso, José Williams, quien suspendido la sesión del día lunes para trasladarla este martes y así continuar debatiendo sobre este importante proyecto.

Finalizada la votación de los parlamentarios, el titular de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra, solicitó un cuarto intermedio para escuchar a cada una de las bancadas y plantear un nuevo texto sustitutorio, pedido que fue aceptado por Williams Zapata.

“La sesión plenaria de este 30 de enero fue suspendida hasta el martes 31 de enero a las 11.00 a.m, fecha en la que se votará un nuevo texto sustitutorio referido al adelanto de las elecciones generales para 2023″, se lee en el comunicado del Parlamento.

En esta ocasión, Fuerza Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso votaron a favor de la reconsideración, mientras que las bancadas de izquierdas votaron en contra de la medida de adelanto de elecciones.

El Pleno del Congreso de la República aprobó con 65 votos la reconsideración del debate de adelanto de elecciones para este 2023.

¿Quiénes votaron en contra y a favor del adelanto de elecciones?

Fueron 49 congresistas quienes votaron porque no se reconsidere el debate de elecciones para octubre de 2023.

Somos Perú: 2 votos a favor y 2 votos en contra

Perú Libre: 14 (votación en bloque)

Acción Popular: 10 votos en contra y 3 a favor

Renovación Popular: 9 (votación en bloque)

Perú Bicentenario: 5 votos en contra y uno a favor

No agrupados: 1 voto en contra

Bloque Magisterial: 8 votos en contra y uno a favor

Reacciones de los congresistas

Jorge Montoya

El congresista Jorge Montoya consideró que Fuerza Popular “quiere postular a las elecciones” y que, por ese motivo, promueve la iniciativa de adelanto de elecciones para este 2023.

“Hay intereses políticos de Fuerza Popular, que están por encima de los intereses nacionales. Considero que quieren postular a las elecciones, posicionarse en las elecciones. No encuentro otra explicación lógica”, declaró el parlamentario Montoya en Canal N.

“No voy a disminuir la presión de la calle, las violencias, porque estas elecciones se realizarán dentro de un año y en todo este periodo, los violentistas tienen su propia agenda que es la toma del poder. Esto es una convulsión comunista para tomar el poder, quieren hacerlo a su manera”, agregó.

Jorge Montoya (Andina)

Patricia Juárez

La congresista reiteró y garantizó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no se presentará en los nuevos comicios electorales.

“Reiterar lo que se ha dicho: Keiko Fujimori no va a postular a las elecciones. (¿Ni siquiera al Congreso?) Entiendo que no. No va a postular, y es importante también que se entienda la intención nuestra”, declaró en Canal N.

“En la decisión del adelanto nuestro, no existe ningún ánimo que otras fuerzas políticas pudieran llegar [...]. No existe un ánimo encubierto de favorecer a Fuerza Popular. Lamento la percepción que se tenga, pero yo sí creo en la palabra Keiko Fujimori”, agregó.

¿Qué pidió Dina Boluarte al Congreso?

La presidenta Dina Boluarte exhortó al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones con el fin de escuchar el clamor del pueblo. Además, precisó que de no aprobarse dicha reconsideración, presentará dos proyectos legislativos de carácter urgente.

“Si no prospera el adelanto de elecciones para el 2023, el Ejecutivo presentará dos iniciativas legislativas con carácter de urgencia”, dijo la presidenta Boluarte antes de la decisión del Parlamento de aprobar la reconsideración al debate del proyecto mencionado.