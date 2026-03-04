Panamá

Carrera de montaña incluirá ascenso controlado al punto más alto de Panamá

La distancia de 80 kilómetros será la única que ascenderá hasta la cima del Volcán Barú, bajo monitoreo ambiental y operativo coordinado con MiAmbiente y autoridades locales.

Guardar
El Volcán Barú, con 3,475
El Volcán Barú, con 3,475 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de Panamá y uno de los principales destinos de senderismo y turismo de montaña del país. Tomada de MiAmbiente

La próxima edición del Ultra Panamá Trail Series 2026 reunirá a atletas de al menos 16 países en una competencia de trail running que tendrá como uno de sus principales escenarios el Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí.

El evento contempla recorridos de 80, 40, 25, 10 y 5 kilómetros, en rutas diseñadas para aprovechar el entorno natural de Boquete bajo un esquema de control ambiental y coordinación institucional.

La organización informó que la distancia de 80 kilómetros será la única que incluirá el ascenso a la cima del Volcán Barú, mientras que las demás rutas recorrerán zonas perimetrales o colindantes del área protegida.

El segmento que llegará hasta la cumbre contará con cerca de 120 competidores y será monitoreado de manera estricta para cumplir los protocolos ambientales y operativos establecidos por las autoridades.

El diseño técnico de la competencia establece que el recorrido de 80K tendrá un ascenso controlado y supervisado hasta la cima del volcán, mientras que el trayecto de 40K transitará parcialmente por áreas cercanas al parque nacional sin realizar el ascenso.

La distancia de 25 kilómetros se desarrollará en rutas perimetrales entre fincas privadas de Boquete, y el recorrido de 10 kilómetros utilizará senderos habilitados previamente validados en zonas montañosas del distrito.

Solo la distancia de 80
Solo la distancia de 80 kilómetros incluirá el ascenso a la cima del Volcán Barú, donde participarán cerca de 120 corredores bajo protocolos ambientales específicos. Tomada de MiAmbiente

El evento cuenta con la colaboración del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), entidades que participan en la supervisión del componente ambiental y en la coordinación logística del evento. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es garantizar que las actividades deportivas se desarrollen respetando las normas de protección del parque nacional.

El director regional de MiAmbiente en Chiriquí, Ernesto Ponce, explicó que las rutas que ingresan al área protegida deben cumplir lineamientos ambientales estrictos para evitar afectaciones al ecosistema. Señaló que la prioridad es asegurar la seguridad de los participantes y el cumplimiento de la normativa que regula el uso del parque.

Desde la organización del circuito, José Arenas, integrante del equipo que impulsa el Circuito Latinoamericano de esta competencia, indicó que el evento mantiene una política de “cero basura”, así como programas de manejo integral de residuos y acciones de sensibilización ambiental dirigidas tanto a los corredores como al personal de apoyo.

Entre las medidas operativas se incluyen el uso exclusivo de senderos autorizados, controles en puntos estratégicos del recorrido y la coordinación con guardaparques y autoridades ambientales para monitorear el desarrollo de la carrera. Los organizadores señalaron que el objetivo es consolidar un modelo de competencia deportiva compatible con la conservación del entorno natural.

En días despejados, desde la
En días despejados, desde la cima del Volcán Barú es posible observar tanto el océano Pacífico como el mar Caribe. Tomada de MiAmbiente

El escenario central del evento será el Volcán Barú, que con una altura de 3,475 metros sobre el nivel del mar es el punto más alto de Panamá.

En días despejados, desde su cima es posible observar tanto el océano Pacífico como el mar Caribe, una característica poco común que convierte a este sitio en un destino atractivo para excursionistas, deportistas y visitantes internacionales.

El Parque Nacional Volcán Barú es considerado uno de los principales atractivos naturales del país. La biodiversidad del área protegida, su clima de montaña y las vistas panorámicas han convertido a este lugar en un punto frecuente para actividades de senderismo, fotografía y turismo de naturaleza.

Durante temporadas de alta visitación, como el periodo de carnaval, el flujo de visitantes hacia la zona aumenta considerablemente. Uno de los puntos de acceso más utilizados es el puesto de control de Camiseta, ubicado en la entrada al parque desde el distrito de Boquete.

Durante la conferencia de prensa
Durante la conferencia de prensa si informó que la competencia reunirá atletas de 16 países en recorridos de hasta 80 kilómetros en rutas de montaña en Chiriquí. Tomada de Instagram

El ascenso al volcán se realiza con frecuencia durante la noche o en horas de la madrugada, una práctica habitual entre quienes buscan observar el amanecer desde la cima. A partir de las 3:00 de la madrugada suele incrementarse el movimiento en la zona, momento en el que también comienzan a ingresar los vehículos 4x4 autorizados para transportar turistas.

El sistema de ingreso se realiza mediante un registro previo en línea que permite coordinar la entrada de los vehículos y visitantes. En condiciones normales, el parque autoriza el acceso de hasta 15 vehículos con capacidad para transportar alrededor de 75 personas hacia la cima durante las primeras horas del día.

Según el plan de manejo del Parque Nacional Volcán Barú, el número total de visitantes simultáneos se regula para proteger el ecosistema del área protegida. El límite establecido permite la presencia aproximada de 350 personas en el parque al mismo tiempo.

Las normas también incluyen restricciones ambientales como la prohibición del ingreso de envases de un solo uso, con el fin de reducir la generación de residuos dentro del parque. Las autoridades recomiendan a los visitantes utilizar botellas reutilizables, gestionar adecuadamente sus desechos y seguir las indicaciones de los guardaparques.

En paralelo al desarrollo de actividades turísticas y deportivas, el Ministerio de Ambiente ejecuta un proyecto de rehabilitación del camino de acceso a la cima del Volcán Barú. Los trabajos, valorados en aproximadamente $1.1 millones, buscan mejorar la seguridad del recorrido y fortalecer la infraestructura turística del parque.

Las obras incluyen mejoras en señalización, pasamanos, puentes peatonales y miradores en la zona de la cima. También se realizan trabajos por etapas en la vía de acceso para evitar la interrupción del flujo de visitantes.

Las autoridades ambientales han indicado que, junto con estas mejoras, se han reforzado las acciones de vigilancia dentro del parque para prevenir actividades ilegales como la tala y la agricultura en áreas protegidas, con el objetivo de preservar uno de los ecosistemas de montaña más importantes de Panamá.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeVolcán BarúSenderismoTurismoDeporteAlturaChiriquí

Últimas Noticias

Las autoridades de Guatemala refuerzan la colaboración en materia de seguridad nacional

Los equipos dirigidos por los responsables de Gobernación y Defensa acordaron intensificar la planificación y ejecución de operativos conjuntos, priorizando la prevención y el combate a estructuras criminales en Escuintla y la capital

Las autoridades de Guatemala refuerzan

La feria Construexpo 2026 será inaugurada en San Salvador esta tarde

El evento reúne a empresas y profesionales del sector construcción de Centroamérica, promoviendo contactos comerciales, formación técnica y actualizaciones en tendencias, materiales y tecnología, con la expectativa de atraer visitantes de más de diez países.

La feria Construexpo 2026 será

El Ministerio de Medio Ambiente reporta sismo de magnitud 5.6 frente a la costa de Usulután

Una sacudida fue registrada poco antes de la una de la tarde en las proximidades del litoral, con parámetros considerados preliminares por las autoridades, mientras los ciudadanos son llamados a buscar novedades solo en medios institucionales

El Ministerio de Medio Ambiente

Las reservas de combustibles garantizan suministro en República Dominicana por poco más de un mes

El almacenamiento actual de combustibles garantiza la continuidad del abastecimiento en caso de interrupción total de importaciones, según estimaciones oficiales y empresariales

Las reservas de combustibles garantizan

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica reporta alta tasa de aprobación en pruebas nacionales de 2025

Una cifra de aprobación generalizada entre los niveles básicos destaca la última implementación de este formato de examen, ante la inminente transición hacia una nueva etapa de valoración educativa a partir del próximo año

Ministerio de Educación Pública de

TECNO

MacBook Neo y MacBook Air

MacBook Neo y MacBook Air M5: comparación detallada de potencia, autonomía, diseño y precio

El BlackBerry estaría de nuevo entre nosotros con Android: hola a las teclas físicas

Instagram estrena Amigos Secretos, la función perfecta para hablar con quienes nadie puede saber

Cómo hacer que florezca la lengua de suegra en marzo 2026, según la IA

Reemplaza Magis TV o XUPER TV con estas apps: son fáciles de descargar y no tienen virus

ENTRETENIMIENTO

El emotivo recuerdo de Harry

El emotivo recuerdo de Harry Styles a Liam Payne: “Vivía con el corazón en la mano y una energía contagiosa”

“A mi padre no le preocupaba perderse, sino ser una carga”: la dura confesión de Chris Hemsworth sobre el Alzheimer en su familia

“Hubo un punto de inflexión”: Harry Styles habla de la tristeza y el renacer creativo tras la partida de Liam Payne

La disputa pública entre Park Bom y Sandara Park por supuesto consumo de drogas reaviva polémica en 2NE1

Showrunner de “Bridgerton” explica las razones tras la trágica muerte que cambió el rumbo de la serie

MUNDO

Estados Unidos restablecerá aranceles generales

Estados Unidos restablecerá aranceles generales del 15% tras el fallo de la Corte Suprema

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas

Detuvieron al principal accionista del Banco Master en Brasil por fraude financiero, corrupción y amenazas

Operación Furia Épica: Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán