Carrera de montaña incluirá ascenso controlado al punto más alto de Panamá

El Volcán Barú, con 3,475 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de Panamá y uno de los principales destinos de senderismo y turismo de montaña del país. Tomada de MiAmbiente

La próxima edición del Ultra Panamá Trail Series 2026 reunirá a atletas de al menos 16 países en una competencia de trail running que tendrá como uno de sus principales escenarios el Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí.

El evento contempla recorridos de 80, 40, 25, 10 y 5 kilómetros, en rutas diseñadas para aprovechar el entorno natural de Boquete bajo un esquema de control ambiental y coordinación institucional.

La organización informó que la distancia de 80 kilómetros será la única que incluirá el ascenso a la cima del Volcán Barú, mientras que las demás rutas recorrerán zonas perimetrales o colindantes del área protegida.

El segmento que llegará hasta la cumbre contará con cerca de 120 competidores y será monitoreado de manera estricta para cumplir los protocolos ambientales y operativos establecidos por las autoridades.

El diseño técnico de la competencia establece que el recorrido de 80K tendrá un ascenso controlado y supervisado hasta la cima del volcán, mientras que el trayecto de 40K transitará parcialmente por áreas cercanas al parque nacional sin realizar el ascenso.

La distancia de 25 kilómetros se desarrollará en rutas perimetrales entre fincas privadas de Boquete, y el recorrido de 10 kilómetros utilizará senderos habilitados previamente validados en zonas montañosas del distrito.

Solo la distancia de 80 kilómetros incluirá el ascenso a la cima del Volcán Barú, donde participarán cerca de 120 corredores bajo protocolos ambientales específicos. Tomada de MiAmbiente

El evento cuenta con la colaboración del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), entidades que participan en la supervisión del componente ambiental y en la coordinación logística del evento. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es garantizar que las actividades deportivas se desarrollen respetando las normas de protección del parque nacional.

El director regional de MiAmbiente en Chiriquí, Ernesto Ponce, explicó que las rutas que ingresan al área protegida deben cumplir lineamientos ambientales estrictos para evitar afectaciones al ecosistema. Señaló que la prioridad es asegurar la seguridad de los participantes y el cumplimiento de la normativa que regula el uso del parque.

Desde la organización del circuito, José Arenas, integrante del equipo que impulsa el Circuito Latinoamericano de esta competencia, indicó que el evento mantiene una política de “cero basura”, así como programas de manejo integral de residuos y acciones de sensibilización ambiental dirigidas tanto a los corredores como al personal de apoyo.

Entre las medidas operativas se incluyen el uso exclusivo de senderos autorizados, controles en puntos estratégicos del recorrido y la coordinación con guardaparques y autoridades ambientales para monitorear el desarrollo de la carrera. Los organizadores señalaron que el objetivo es consolidar un modelo de competencia deportiva compatible con la conservación del entorno natural.

En días despejados, desde la cima del Volcán Barú es posible observar tanto el océano Pacífico como el mar Caribe. Tomada de MiAmbiente

El escenario central del evento será el Volcán Barú, que con una altura de 3,475 metros sobre el nivel del mar es el punto más alto de Panamá.

En días despejados, desde su cima es posible observar tanto el océano Pacífico como el mar Caribe, una característica poco común que convierte a este sitio en un destino atractivo para excursionistas, deportistas y visitantes internacionales.

El Parque Nacional Volcán Barú es considerado uno de los principales atractivos naturales del país. La biodiversidad del área protegida, su clima de montaña y las vistas panorámicas han convertido a este lugar en un punto frecuente para actividades de senderismo, fotografía y turismo de naturaleza.

Durante temporadas de alta visitación, como el periodo de carnaval, el flujo de visitantes hacia la zona aumenta considerablemente. Uno de los puntos de acceso más utilizados es el puesto de control de Camiseta, ubicado en la entrada al parque desde el distrito de Boquete.

Durante la conferencia de prensa si informó que la competencia reunirá atletas de 16 países en recorridos de hasta 80 kilómetros en rutas de montaña en Chiriquí. Tomada de Instagram

El ascenso al volcán se realiza con frecuencia durante la noche o en horas de la madrugada, una práctica habitual entre quienes buscan observar el amanecer desde la cima. A partir de las 3:00 de la madrugada suele incrementarse el movimiento en la zona, momento en el que también comienzan a ingresar los vehículos 4x4 autorizados para transportar turistas.

El sistema de ingreso se realiza mediante un registro previo en línea que permite coordinar la entrada de los vehículos y visitantes. En condiciones normales, el parque autoriza el acceso de hasta 15 vehículos con capacidad para transportar alrededor de 75 personas hacia la cima durante las primeras horas del día.

Según el plan de manejo del Parque Nacional Volcán Barú, el número total de visitantes simultáneos se regula para proteger el ecosistema del área protegida. El límite establecido permite la presencia aproximada de 350 personas en el parque al mismo tiempo.

Las normas también incluyen restricciones ambientales como la prohibición del ingreso de envases de un solo uso, con el fin de reducir la generación de residuos dentro del parque. Las autoridades recomiendan a los visitantes utilizar botellas reutilizables, gestionar adecuadamente sus desechos y seguir las indicaciones de los guardaparques.

En paralelo al desarrollo de actividades turísticas y deportivas, el Ministerio de Ambiente ejecuta un proyecto de rehabilitación del camino de acceso a la cima del Volcán Barú. Los trabajos, valorados en aproximadamente $1.1 millones, buscan mejorar la seguridad del recorrido y fortalecer la infraestructura turística del parque.

Las obras incluyen mejoras en señalización, pasamanos, puentes peatonales y miradores en la zona de la cima. También se realizan trabajos por etapas en la vía de acceso para evitar la interrupción del flujo de visitantes.

Las autoridades ambientales han indicado que, junto con estas mejoras, se han reforzado las acciones de vigilancia dentro del parque para prevenir actividades ilegales como la tala y la agricultura en áreas protegidas, con el objetivo de preservar uno de los ecosistemas de montaña más importantes de Panamá.