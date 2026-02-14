La influenza ha causado 19 muertes en Panamá en lo que va de 2026

Imagen destacada

Un total de 19 personas han muerto en Panamá por influenza en lo que va de 2026, confirmaron las autoridades sanitarias tras detectarse cuatro nuevos fallecimientos en la semana comprendida entre el 25 y el 31 de enero. El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) advirtió que la inmensa mayoría de las víctimas fatales de este periodo no estaban vacunadas y presentaban factores de riesgo, una señal que refuerza el llamado oficial a cumplir las medidas de autocuidado y vacunación para contener el avance de la enfermedad.

Entre los datos más alarmantes del último informe epidemiológico, el 89.5 % (17 personas) de las 19 muertes por influenza en 2026 correspondieron a individuos sin vacuna contra el virus, y el 73.7 % (14 personas) tenían antecedentes o condiciones predisponentes, como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales, según detalló el Minsa.

Alerta sanitaria y factores de riesgo

El Ministerio de Salud de Panamá destacó que los decesos reportados hasta el momento se atribuyen exclusivamente a la influenza, aunque en el país circulan también otros virus respiratorios y enfermedades infecciosas como dengue, zika, chikunguña y malaria. La técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, Catherine Castillo, sostuvo en un comunicado reciente: “Panamá se encuentra en umbral de alerta al registrarse un incremento significativo de defunciones asociadas a la influenza”.

Castillo advirtió sobre la presencia simultánea en el país de otros agentes como el virus sincitial respiratorio (VSR), metaneumovirus, rinovirus y covid-19, una situación que “incrementa el riesgo de complicaciones, sobre todo en adultos mayores, niños pequeños y personas con comorbilidades”.

El subclado K de influenza A H3N2 presenta mutaciones en la proteína de hemaglutinina, objetivo clave de vacunas contra la gripe - crédito iStock

Evolución de la temporada y comparativa con años anteriores

En 2025, la influenza causó 116 muertes en Panamá, según estadísticas del Ministerio de Salud. De ese total, el 85.3 % (99 personas) no estaban vacunadas, y el 92.2 % (107 personas) presentaban factores de riesgo como edad avanzada o enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias e inmunosupresión.

Las autoridades sanitarias ya habían informado el 20 de enero acerca de un aumento relevante en el número de fallecimientos desde el inicio de 2026, reiterando la importancia de la vacunación como principal herramienta de prevención. El informe epidemiológico publicado cada semana recopila además datos sobre otras infecciones víricas presentes en Panamá, pero subraya que las muertes contabilizadas durante este año corresponden sólo a la influenza.

Recomendaciones internacionales y situación regional

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a comienzos de enero a los países de la región a mantener la vigilancia y a reforzar los servicios sanitarios frente a la circulación simultánea de la influenza estacional y el virus sincitial respiratorio. La OPS advirtió que esta combinación puede generar mayor presión hospitalaria durante la temporada invernal en el hemisferio norte, lo que implica un desafío adicional para los sistemas de salud ante el riesgo de saturación y la atención de casos graves relacionados con enfermedades respiratorias.