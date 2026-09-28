El juego de azar ilegal online: efectos pluriofensivos

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Al ingresar en la presentación de esta nueva obra, concebida como ampliación y actualización, resulta necesario situarnos en la primera edición del año 2020: El juego de azar ilegal online -que fue presentado en INFOBAE en la publicación del 10 de junio de 2020-.

En aquella oportunidad intentamos sentar las bases para un análisis jurídico-penal del fenómeno del juego en línea y sus derivas procesales sobre medidas cautelares (bloqueos de accesos a páginas ilegales y medios de pago) y el tratamiento de la prueba en las investigaciones, en un contexto donde su evolución tecnológica con relevantes impactos comenzaba a desafiar los marcos normativos tradicionales.

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Hoy, estamos frente a una realidad aún más dinámica y compleja que da lugar a modernas y sofisticadas formas de captación de apuestas. Este nuevo abordaje tiene por finalidad no solo revisar y profundizar los contenidos ya tratados, sino también incorporar los avances doctrinarios, jurisprudenciales y legislativos que ha transitado el desarrollo del juego en línea hasta la actualidad y, en particular, cuando se manifiesta por fuera de los cauces legales establecidos.

En ese rumbo, la pretensión es renovar claves y enfoques para percibir la significancia de la interacción entre los factores sociales, tecnológicos y normativos que confluyen en el fenómeno del juego ilegal en entornos digitales que reviste una inocultable trascendencia económica con intersecciones financieras sostenidas por diversos sistemas de pago.

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Nuestro primer acercamiento al tema se remonta al sin igual año 2020. Ese año tuvo lugar uno de los hitos más significativos que va ser recordado como un punto de inflexión en el siglo XXI: la aparición del Covid 19. La emergencia sanitaria de la pandemia alteró la vida cotidiana de las personas provocando profundas transformaciones en múltiples aspectos sociales. El distanciamiento social y el confinamiento de la población a nivel mundial impulsó un acelerado desplazamiento hacia la vida digital. Las repercusiones en torno al juego de azar ilegal son un punto de ineludible análisis, al haberse redefinido y afianzado prácticas pre pandémicas ya presentes en el entorno virtual.

Avances de importancia ocurrieron desde entonces en el sector de juego en línea en general y, en particular, fueron muchas las modificaciones adquiridas en su comisión ilegal.

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Nuevos formatos de organización, el crecimiento de apuestas deportivas, la ciberludopatía infantil, el reconocimiento de nuevos actores intervinientes en los modernos procesos de captación de apuestas, acompañadas del paulatino avance de regulaciones específicas de las autoridades oficiales y las renovadas formas de investigación, son algunas de las facetas que la digitalización impulsa y que da lugar a una constante revisión de los institutos del derecho que abarca esta actividad ya identificada como poliédrica -en razón de la integralidad jurídica e interdisciplinas que atraviesa- y pluriofensiva -en razón de las múltiples afectaciones que superan un univoco sentido de protección.

Nuevas realidades y nuevos riesgos predominan en la problemática planteada como forma de verificar las suficiencias y falencias de las normas actuales para comprender el problema de manera integral y proyectar respuestas jurídicas adecuadas y específicas.

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Como un punto destacable presentamos al juego online como categoría jurídica autónoma puntualizando que: 1) Se registra la autonomía normativa con una construcción de un sistema jurídico propio, 2) Existe una unidad conceptual con definiciones propias y características de la materia y, 3) Se verifica una finalidad común que responde a propósitos claros y diferenciados de protección.

Renovamos, a su vez, los aspectos relacionados a la estructura del art. 301 bis del Código Penal especialmente expuesto dentro del modo de comisión reversionado desde una matriz tecnológica, reconociendo la existencia de nuevos formatos criminales de organización jerárquica, como es el caso de la denominada red de cajeros y administradores de alta relevancia e impacto actual y la presencia de influencers y streamers en los procesos de captación de apostadores como aplicación de sistemas monetización compartida con quienes explotan plataformas sin autorización (ilegales) adaptados a los programas de marketing de afiliación.

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En ese camino se abren nuevas estrategias para la producción y obtención de pruebas destinadas a la comprobación del delito de explotación de juegos de azar en línea sin la debida autorización legal. Las investigaciones se orientan al análisis de un formato específico de organización compleja dedicada a la captación ilegal de apuestas en línea, caracterizado por la deslocalización, la transnacionalidad y el alcance global, en un ciberespacio cuyas dinámicas temporales y espaciales difieren de las del mundo físico, lo que plantea desafíos específicos para la identificación de los responsables, la recolección de evidencia digital y la acreditación de los elementos constitutivos del delito.

Se destacan también como de necesaria regulación de los amaños de competiciones deportivas (match fixing) vinculados a las apuestas online, una intervención punitiva más severa para quien desde su organización integre a menores de edad a los ciclos de juegos de azar y avanzar en la configuración legal del vínculo comunicacional de los contenidos publicitarios (del influencer) con los operadores ilegales, para cubrir vacíos y necesidades en materia de responsabilidad y en la detección de estructuras modernas de las denominadas white label (o llave en mano).

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A su vez, emergen nuevas tendencias vinculadas a los sistemas de apuestas, es decir, se amplió el universo de los eventos “apostables”, como el fútbol de fantasía (fantasy football), los e-sports, los game shows (juegos de presentador), los cripto casinos o los denominados prediction market (mercados de predicción), que se desarrollan en zonas de escasa regulación planteando interrogantes acerca de su funcionamiento y de posibles flujos ilegales que podrían generarse en su entorno, lo que vuelve necesario promover estudios específicos que permitan comprender su dinámica y anticipar adecuadamente sus implicancias jurídicas y económicas.

De tal modo, construimos esta nueva edición en una realidad que exige algo más que la mirada unilateral del derecho penal y sus intervenciones en la que estamos acostumbrados por nuestra formación de base, obligados a “salir de la caja” (“thinking outside the box”).

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Existen múltiples capas del fenómeno, como la protección de datos personales, los derechos de consumidor, técnicas de lavado de activos, nuevas organizaciones criminales, evasión impositiva, abordaje sobre adicción en adultos y niños asociados a los mecanismos de juegos de apuestas.

Este último punto, el de la ciberludopatía infantil, es decir, la participación de niños, niñas y adolescentes en apuestas en línea, constituye un hito que ha contribuido a generar una toma de conciencia sobre la verdadera dimensión social de los daños y riesgos asociados al juego ilegal online, especialmente en un sector vulnerable. La creciente visibilización de sus efectos sobre la población juvenil puso de manifiesto la urgencia de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral de protección de derechos y salud pública, impulsando su incorporación, a fuerza de emergencia, en las agendas de los Estados.

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En el libro advertimos sobre los ciberanzuelos que muy tempranamente descubren cómo la exposición de la población digital compuesta por niñas, niñas y adolescentes, receptores del incesante diluvio de estímulos digitales remodela activamente sus vías neuronales con experiencias en apuestas digitales que no deben atravesar, en los casos que intervienen juegos gratis, bonos de bienvenida, influencers, streamers, loot boxes, tipsters y redes de cajeros.

Este camino ha sido el destino del nuevo título del libro: El juego de azar ilegal online: Efectos pluriofensivos.

Mientras tanto, la avanzada tecnológica obliga a comprender nuevos riesgos derivados de la interacción con entidades no humanas, procesos sistematizados de datos, algoritmos de selección y recomendación, aplicación de Internet de la Cosas (IoT), transacciones con cripto activos, tipster predictivos con Inteligencia Artificial, entre otros adelantos de la tecnología de vanguardia que impactan en las estructuras sociales y las experiencias humanas individuales.

Por ultimo vale reconocer que cerrábamos la edición anterior (2020) en un tiempo en que la regulación del juego en línea apenas comenzaba a delinearse en nuestro ámbito nacional. El trabajo realizado de manera seria y coordinada por actores públicos y privados del sector, hicieron mucho en un muy poco tiempo, lo que terminó por consolidar la regulación definitiva de la actividad en todas las jurisdicciones del país. Así, aquello que en aquel cierre se insinuaba como una meta a cumplir, hoy puede leerse como una realidad institucional consolidada.

Nos permitimos con esta nueva publicación acompañar esas acciones, en la esperanza de aportar claridad a los procesos de una actividad como los juegos de apuestas online ilegal cuya dinámica de constante movimiento inspira a la actualización permanente.