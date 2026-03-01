Opinión

El análisis institucional y el impacto económico en tiempos de reformas

Cómo la interacción entre actores, normas y costumbres influye en la adopción y en la estabilidad de las políticas públicas

Guardar
Jamieson Greer, Representante Comercial de
Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, y el Canciller Pablo Quirno de Argentina, muestran con orgullo el acuerdo comercial bilateral recién firmado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una medida adoptada por un actor inesperado, una votación imprevista en el Congreso o un fallo dictado por un tribunal en Washington pueden alterar, inesperadamente, el equilibrio de un sector económico entero. En el intento de anticipar estos cambios, los decisores públicos y privados suelen definir sus estrategias evaluando variables económicas, incentivos, textos normativos y el clima político. Aunque ese análisis es necesario, no siempre es suficiente. Con frecuencia queda al margen una dimensión que puede resultar decisiva: el proceso institucional que origina esas decisiones y que, en última instancia, condiciona su alcance y su estabilidad.

Quienes hemos transitado la función pública y estudiado el derecho constitucional sabemos que el diseño formal de competencias y mecanismos de control no explica integralmente la forma en que se adoptan las decisiones públicas. Aunque las constituciones delimitan atribuciones, la práctica institucional revela vacíos normativos, superposiciones de funciones, interpretaciones divergentes y ambigüedades que abren márgenes de incertidumbre. En ese marco, la resolución de los conflictos no depende únicamente de definiciones ideológicas o posiciones doctrinarias. Intervienen también subjetividades, precedentes, costumbres y prácticas arraigadas que pueden terminar habilitando —o restringiendo— una decisión. Incluso, en ocasiones, son actores que aparentaban encontrarse fuera de escena los que finalmente determinan el resultado.

Comprender esa dimensión, integrar el plano jurídico con el contexto político y con la lógica efectiva mediante la cual se adoptan y sostienen las decisiones públicas puede anticipar quiénes intervendrán, qué herramientas activarán y qué dirección puede tomar una decisión.

El análisis institucional adquiere aún más valor cuando las reglas que inciden sobre la actividad económica ingresan en una etapa de transformación profunda. El debate abierto durante las últimas semanas entre algunos empresarios industriales y el Gobierno en torno a la apertura comercial da cuenta de que nos encontramos transitando un proceso en el que la inercia institucional frena y la dinámica del poder se complejiza. En este escenario, estructuras que parecían inamovibles ceden por cambios políticos electorales, mientras agendas estancadas durante años se destraban de un momento a otro. Es entonces cuando los engranajes del sistema operan a plena capacidad y las herramientas a disposición de los actores se multiplican, los más astutos y osados las usan a total discreción.

Dos casos recientes vinculados al comercio exterior ilustran con claridad cómo la dimensión institucional puede alterar un escenario económico de manera tan o más determinante que, por ejemplo, una reforma normativa.

El primer caso es el de los aranceles de Estados Unidos. En abril de 2025, el presidente Donald Trump impuso aranceles globales invocando la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de emergencia económica. Empresas afectadas impugnaron la medida por considerar que la IEEPA no habilitaba al Ejecutivo a fijar aranceles, atribución que la Constitución reserva al Congreso. El 20 de febrero, en menor tiempo del esperado por los analistas de opinión, y con una mayoría circunstancial, transversal pero institucionalista compuesta por tres liberales y tres conservadores, la Corte Suprema terminó dándoles la razón en un fallo que dejó sin efecto gran parte de los aranceles y forzó al Ejecutivo a recurrir a la Sección 122, una herramienta que habilita su aplicación pero impone límites en su alcance y duración. El resultado fue un esquema arancelario sustancialmente distinto al anterior, con efectos sobre múltiples agentes económicos alrededor del mundo, producto de una decisión judicial.

El segundo caso es el de la aplicación de derechos antidumping en Argentina. Durante años, la utilización de este instrumento —sujeto a regulación nacional e internacional— fue intensa, al punto de que el país llegó a contar con más de cien medidas vigentes y se ubicó entre los países con mayor cantidad de barreras de este tipo en el mundo. Con el cambio de gobierno, aunque se introdujeron ajustes procedimentales, una autoridad más estricta a la hora de exigir la acreditación del dumping y el daño a la producción nacional derivó en el rechazo de la mayoría de las nuevas solicitudes y prórrogas y en una reducción del número de medidas vigentes. Algunas de ellas no renovadas inesperadamente y en el marco de una discusión pública intensa sobre apertura comercial, obras de infraestructura estratégicas y acuerdos arancelarios con Estados Unidos.

Ambos casos revelan lo mismo: el resultado de los procesos de decisión pública no puede anticiparse únicamente a partir del análisis coyuntural, del clima político o de la lectura de un texto normativo. Se definen también en la práctica de quienes los aplican, en los precedentes que se consolidan, en los actores que deciden intervenir y en los que eligen no hacerlo. En democracias tan dinámicas como la nuestra o la estadounidense, incorporar el análisis institucional como parte del proceso de toma de decisiones es lo que permite convertir esa complejidad en ventaja.

El hecho de que la Argentina deba fortalecer sus instituciones no significa que carezca de ellas. Las tiene, y su funcionamiento tiene consecuencias económicas concretas. Anticiparlas con rigurosidad es posible.

Temas Relacionados

Análisis institucional

Últimas Noticias

Transfiguración de los pobres para la liberación

Las recientes reformas legislativas contradicen los valores cristianos y afectan los derechos de los más vulnerables

Transfiguración de los pobres para

Sífilis: la bacteria no es una explicación suficiente para una epidemia

Los casos de sífilis en Argentina crecieron 68% en 2025 respecto al promedio del periodo 2020-2024, con más de 45.000 diagnósticos confirmados

Sífilis: la bacteria no es

Defender la Justicia es defender la República

El atentado frustrado contra el juez federal Leandro D. Ríos representa una amenaza directa al Estado de Derecho y la institucionalidad democrática

Defender la Justicia es defender

El hombre que está solo y no espera

El presidente Milei impulsa una ofensiva legislativa inédita, aprovechando la desarticulación de la oposición y la ayuda de gobernadores aliados

El hombre que está solo

Miserias ajenas

El Gobierno se enfoca en señalar errores ajenos mientras evita mostrar resultados concretos para la sociedad

Miserias ajenas
DEPORTES
El Chile Open aceptará los

El Chile Open aceptará los cambios necesarios para mantener en pie la Gira Sudamericana de tenis

Hotelería, deportes y tecnología: cómo Cristiano Ronaldo logró construir un verdadero imperio multimillonario

Las locuras del Chacho Coudet en River: de la broma que dejó “ciego” a un compañero a los chistes a Saviola y Aimar

Apuñalados y ataques a golpes en plena platea: arden las internas en las barras de Vélez y Racing

Tras los empates de Boca y San Lorenzo y la victoria de Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

TELESHOW
Mónica Villa habla de su

Mónica Villa habla de su paso por La hija del fuego: “Hubo un intercambio generacional hermoso”

Martín Savi, el tenor argentino que se encamina a hacer historia en España y se despide con dos shows Buenos Aires

La hija de Andrea del Boca reaccionó al beso de su mamá con Kennys Palacios: “Fuerte”

Divina Gloria habló por primera vez luego de su salida de la casa de Gran Hermano: “Estoy viva”

Mirtha Legrand rememoró su cumpleaños y contó detalles de la fiesta: “Fue inolvidable, lloro cada vez que lo recuerdo”

INFOBAE AMÉRICA

Así fue “Furia Épica”: el

Así fue “Furia Épica”: el detalle de la operación de Estados Unidos contra el régimen iraní en Medio Oriente

El régimen de Irán comenzó el proceso de transición tras la muerte de Ali Khamenei, el líder supremo iraní

Donald Trump advirtió al régimen iraní con usar una fuerza “nunca antes vista” si toma represalias

La extensa red de bases de inteligencia y operaciones espaciales del régimen chino en América Latina

EEUU e Irán atacaron: ¿qué viene después de Irán para Trump?