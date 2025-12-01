Opinión

Las finanzas del futuro

Argentina juega un papel crucial en la innovación y la consolidación de los servicios financieros en la región

El cambio es que las fintech dejan de ser solo aplicaciones, y pasan a ser parte central del sistema de circulación del dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en un recurso central de la operación financiera: detección de fraude en tiempo real, underwriting más preciso y agentes inteligentes que automatizan procesos completos.

Las fintech permiten que el dinero circule más rápido, más barato, y de forma inteligente. Cualquiera que exporte productos o servicios al exterior puede verlo: los pagos y las transferencias internacionales son cada vez más eficientes.

Hace unos días, tuvo lugar Money 20/20 en la ciudad de Las Vegas, donde asistieron personalidades destacadas del mundo fintech de más de 85 países. JP Morgan, Convera, Stripe, Google, VISA, Adyen, Antrophic y muchos otros representantes de la tecnología y las finanzas participaron de esta edición, todos ellos con una visión propia de cómo se verán las finanzas en los próximos años.

Este año el lema fue “Crea el futuro” y dejó una noción de hacia dónde se dirige la comunidad fintech internacional. Sin embargo, este año Crear el futuro no es una frase sin consecuencia ni mucho menos un slogan marketinero: es una declaración de principios.

Las discusiones dejaron ver que avanzamos a toda marcha hacia una manera radicalmente diferente de relacionarnos con el dinero. El eje central de este año —como no podía ser de otra manera— fue la inteligencia artificial. Hoy, ocho de cada diez bancos utilizan IA generativa en sus operaciones diarias: desde el análisis en tiempo real del crédito, hasta recomendaciones de inversión hechas a la medida. Sin lugar a dudas, la IA se está consolidando como eje central de la actividad financiera.

Ya podemos ver una tendencia: el papel de las fintech en la circulación del dinero se está volviendo más central que nunca. Estas empresas enfocadas en la tecnología están mejor preparadas para liberar a las finanzas de los obstáculos de la banca tradicional, un modelo institucional que hoy no sabe cómo responder a las nuevas formas de circulación del dinero.

Las soluciones digitales reducen la fricción entre quien paga y quien cobra. Las trabas o ineficiencias suelen provenir de la banca tradicional. Esto se ve claramente en economías en las que el modelo fintech se encuentra en auge: las estadísticas sobre inclusión financiera y bancarización en países con una industria de tecnología financiera fuerte son noticia vieja.

Y es que, al ofrecer servicios más simples, digitales y accesibles, estas permiten que más usuarios y comercios puedan participar del circuito del dinero: desde aceptar pagos electrónicos hasta acceder a microcréditos, invertir, ahorrar o enviar remesas. En países como los de Latinoamérica, esto abre la puerta a que sectores históricamente excluidos ingresen en el sistema formal.

El gran cambio es que las fintech dejan de ser solo aplicaciones, y pasan a ser parte central del sistema de circulación del dinero: procesan pagos, emiten tarjetas, ofrecen crédito, tokenizan activos, admiten stablecoins, gestionan liquidez, operan identidades digitales y conectan bancos con usuarios finales.

El BCRA publicó un informe de pagos minoristas que muestra un crecimiento sostenido en los instrumentos digitales

Si los bancos tradicionales son las cabinas de peaje en la autopista, las fintech son el carril rápido. Hacen que el dinero circule a mayor velocidad y con menos fricciones, conectando personas, empresas y países con mayor facilidad, accesibilidad y eficiencia. En conjunto, operan como un sistema nervioso que digitaliza, ordena y acelera la economía.

Y Argentina es un claro ejemplo de este fenómeno. Nuestro país juega un papel crucial en la innovación y la consolidación de los servicios financieros en la región. Hoy son 939 las fintech que operan en el país, distribuidas en diez verticales de negocio: medios de pago, activos financieros y mercado de capitales, crédito y financiamiento, cripto y Blockchain, entre otros.

Este nivel de diversificación y desarrollo coincide con la penetración de las soluciones a nivel poblacional: el BCRA acaba de publicar un informe mensual de pagos minoristas de septiembre de 2025 que muestra un crecimiento sostenido en los instrumentos digitales, en especial las transferencias inmediatas y los pagos con QR interoperable.

Podemos afirmar con cierto grado de certeza que Argentina se encuentra a la vanguardia en materia de tecnología aplicada a las finanzas, y que el impacto de este ecosistema va a ser muy fuerte en la economía durante los próximos años.

El autor es CEO de Wallbit

