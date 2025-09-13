Opinión

Defensor del Niño: ¿una elección con la suficiente transparencia e imparcialidad?

Con frecuencia en el Congreso se elaboran leyes sobre temas de gran incidencia en la vida de todos los argentinos de cuyos alcances y consecuencias -a veces nefastas- nos enteramos cuando ya están promulgadas. No tendría que suceder lo mismo con el concurso para cubrir este cargo

Claudia Peiró

Por Claudia Peiró

Guardar
Audiencia de la Comisión Bicameral
Audiencia de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Hace más de dos meses que se inició el proceso de elección de la persona que sucederá a Marisa Graham al frente de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. A la poca difusión que ha tenido el trámite, se suman algunos déficits de transparencia en el concurso del cual surgirá el próximo Defensor.

Según la ley 26061 (Protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes), la Comisión Bicameral deberá informar en los próximos días el candidato que propone para ocupar por los próximos 5 años el cargo de Defensor del Niño, postulación que luego deberá ser aprobada en el recinto.

Para tal fin, hace más de dos meses que se viene realizando un concurso en el que más de 70 personas aprobaron el examen, presentaron un plan de trabajo y enviaron al inscribirse sus datos de experiencia y capacitación.

Hasta el 22 de septiembre la Bicameral estará evaluando estos perfiles con el fin de confeccionar un orden de mérito y elegir a un candidato que deberá tener 7 votos de los 10 que integran la bicameral para que pase a votación en el recinto.

Integran la bicameral Natalia Sarapura (UCR, Jujuy), que la preside; Daniel Bensusan, vicepresidente (Frente Nacional y Popular, La Pampa); Vilma Bedia, secretaria, (LLA, Jujuy); y como vocales: Eugenia Alianiello (Unión por la Patria, Chubut); Stefania Cora (Unión Ciudadana, Entre Ríos): Andrea Cristina (Frente PRO, Chubut); Nadia Márquez (LLA, Neuquén); María Sotolano (PRO, Buenos Aires); Mercedes Gabriela Valenzuela (LUCR, Corrientes) y Brenda Vargas Matyi (Unión por la Patria, Buenos Aires).

Otro momento de las audiencias
Otro momento de las audiencias públicas de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se llevan a cabo en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación (Foto: Celeste Salguero / Comunicacion Senado)

No hay duda de que los niños en la Argentina son uno de los sectores más vulnerables y que requieren mayor protección. De allí que llaman la atención ciertos aspectos del proceso de elección, evidenciado en las audiencias públicas, en la página web del concurso y en los lineamientos que la Bicameral aprobó una vez iniciado el concurso, es decir, una vez que tuvo a la vista los antecedentes de los postulantes.

En las audiencias en las cuales los candidatos, luego de aprobado el examen, expusieron su plan de trabajo, fue llamativa la pregunta -reiterada- de una de las integrantes de la bicameral dirigida a todos los candidatos que presumía contrarios al aborto: ¿qué harían en el caso (hipotético) de una niña de 11 años violada y embarazada? O sea, el clásico leading case usado como golpe emocional por las campañas para impulsar la legalización del aborto. Pareciera que, para varios integrantes de la Bicameral éste sería el principal “derecho” de los niños a defender.

Más allá de las ideas personales, lo mínimo que puede pedirse a un Defensor del Niño es que respete la Constitución Nacional. Como es sabido, en 1990 cuando Argentina aprobó la Convención de los Derechos del Niño hizo la siguiente reserva interpretativa: “Para Argentina, se considera niño a todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años”. Luego, en 1994, con la última reforma constitucional, esa Convención adquirió rango constitucional. O sea, en el derecho argentino el derecho a la vida se ampara, protege y respeta desde la concepción.

Por lo tanto, si la Bicameral elegirá a un Defensor del Niño, deberá buscar entre aquellos que apoyen políticas y leyes que protejan a todos los niños desde la concepción, y no solamente desde el nacimiento.

La diputada que preguntaba sobre el tema pertenece a una fuerza que en el gobierno promulgó juntas las leyes de aborto y la de los 1000 días, para supuestamente respaldar el embarazo vulnerable. La primera ley se aplicó con celo, y sin límite de gestación, como lo prueban algunos casos escandalosos; de lo segundo, ni se acuerdan los mismos que lo promovieron.

Este sesgo no es nuevo. La diputada Natalia Sarapura presidente de la Bicameral, también preside la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara. En febrero pasado, convocó a una reunión informativa sobre el tema de la caída de fecundidad y el envejecimiento poblacional en la Argentina, en la que se expresaron diputados de todos los partidos. Pero cuando intervino Nicolás Mayoraz, diputado por Santa Fe, que ganó su banca con un discurso pro vida, para señalar que la legalización del aborto era uno de los factores de esa caída, se terminó el pluralismo.

La diputada Natalia Sarapura presidiendo
La diputada Natalia Sarapura presidiendo una de las audiencias en las que los concursantes presentaron sus planes de trabajo

Sarapura, que poco antes había destacado que el valor de la reunión era la presencia de representantes de todas las fuerzas, y que se había escuchado una pluralidad de voces, se dirigió a Mayoraz en estos términos: “Quiero salirme de mi rol de presidente para decirte, Nicolás, a veces en mi condición de mujer, que la reivindicación de los derechos de las mujeres es algo histórico que excede los partidos”.

En la audiencia pública de la Bicameral del 1° de septiembre, una de las aspirantes al cargo de Defensora expresó su preocupación por algunas cuestiones: “No encuentro en la página web del concurso los exámenes y las puntuaciones de todos los concursantes. Siendo un concurso público, la transparencia en el modo en que cada examen ha sido evaluado debería ser total. Así como nos han permitido a cada uno pedir revisión de examen, debería haberse dado la posibilidad de revisar todos los exámenes”, señaló. Y agregó: “La igualdad de oportunidades en los cargos públicos es un derecho constitucional irrenunciable y no he comprendido por qué ésta transparencia de los exámenes no fue prevista en los lineamientos que ustedes elaboraron”.

La misma preocupación la hizo extensiva a las puntuaciones que se darán a los antecedentes de CV y a los planes de trabajo presentados por cada candidato. “Que sean accesibles a todos -dijo-; tampoco encontré los lineamientos que se iban a dar a publicidad en ambos ítems”.

“Tampoco se han visualizado las resoluciones de las impugnaciones a algunos concursantes, ni cuáles son los criterios que se usarán para las puntuaciones de antecedentes y planes de trabajo”, siguió diciendo.

Quizá el mejor modelo de concurso con el que contamos en Argentina es el que se ha diseñado para el cargo de juez a cargo del Consejo de la Magistratura. El artículo 38 del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación se establece que, “confeccionado el orden de mérito, se correrá vista de las calificaciones, evaluaciones y del orden de mérito resultante a los concursantes, quienes podrán impugnarlos en el plazo de cinco (5) días hábiles judiciales”.

En la audiencia del 1°
En la audiencia del 1° de septiembre, una concursante cuestionó que los lineamientos definidos por la Bicameral para evaluar exámenes, currículums y propuestas no estén publicados (Foto: Celeste Salguero / Comunicacion Senado.-)

En su respuesta a la objeción de la concursante, Sanapura pasó por alto el tema de la publicación de los exámenes, y dijo que el reglamento del proceso de selección había sido elaborado por la anterior Bicameral, lo cual es cierto, pero no aclaró lo de los lineamientos, es decir los criterios de puntuación y valoración de cada aspecto -examen, cv, propuesta-; lineamientos que, reitero, fueron elaborados por la Bicameral a posteriori de la inscripción de los candidatos. La fecha límite para la postulación era el 3 de julio. Los lineamientos fueron aprobados el 22 de ese mes. Resulta llamativo que los criterios de selección se fijen después de las postulaciones.

Parece de sentido común que, en cualquier concurso de antecedentes y oposición, para un cargo público como lo es la titularidad de la Defensoría de niños, la transparencia de todo el procedimiento sea total.

No hay duda de que poder ver cómo se ha calificado cada uno de los exámenes, qué puntaje colocan a cada antecedente del CV y cómo evalúan cada plan de trabajo, constituyen elementos ineludibles en el proceso de selección del candidato. El artículo 16 de la Constitución Nacional consagra que “todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos públicos según su idoneidad”.

¿Cómo podremos saber si el concursante que sume más puntos en el orden de mérito posee idoneidad si no se hace visible su examen, sus antecedentes laborales y de capacitación, ni cómo se ha evaluado su plan de trabajo?

De la idoneidad de quien resulte designado dependerá que la Defensoría cumpla verdaderamente la función para la cual fue pensada y que no caiga en la inacción o, peor aún, como lamentablemente ha sucedido con muchas áreas y organismos del Estado, sea colonizada por un sector ideológico o partidario para convertirla en herramienta de una política sesgada.

Temas Relacionados

Comisión Bilateral permanente del Defensor de Niños, Niñas y AdolescentesNatalia SarapuraLey 26061

Últimas Noticias

Mujeres emprendedoras: la fuerza silenciosa que sostiene la economía familiar y cumple mejor con el crédito

Más de la mitad de usuarias del sistema financiero peruano son mujeres, motor de transformación y garantía de desarrollo para comunidades, familias y la economía local

Mujeres emprendedoras: la fuerza silenciosa

BIM: la metodología que está transformando el negocio de la construcción

Se trata de una decisión estratégica para aquellas empresas que quieran profesionalizar su operación, ganar precisión técnica y ofrecer un servicio más transparente, eficiente y competitivo

BIM: la metodología que está

Tasa por mantenimiento de caminos rurales: sin servicio que garantice la normal circulación su cobro es ilegítimo

Los municipios de la provincia de Buenos Aires obligan al pago del tributo por mantenimiento y reparación de la red vial rural pero no brindan el servicio o lo prestan en forma deficiente. Los esfuerzos que hace la Nación para mejorar la competitividad de la producción agrícola-ganadera se diluyen por la voracidad fiscal de las jurisdicciones locales

Tasa por mantenimiento de caminos

Afecta los bolsillos de todos

En todo el país, se identificaron 2,428 obras paralizadas, valorizadas en S/ 44,298 millones, de acuerdo con la Contraloría General de la República

Afecta los bolsillos de todos

Freud desafía a los CEO: lo que los líderes ignoran y las empresas necesitan para prosperar

Hace casi un siglo, Sigmund Freud escribió El malestar en la cultura. Su tesis: toda cultura exige renuncias individuales en nombre del bien común, y ese malestar nunca desaparece

Freud desafía a los CEO:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anularon el procesamiento de Gerardo

Anularon el procesamiento de Gerardo Milman en una causa donde lo investigaron por contratar “espías fantasma”

La historia del camionero que transporta granos, trabaja en el campo y es campeón de automovilismo

En los últimos doce meses, viajaron más personas en avión que en micros de larga distancia dentro de la Argentina

Por qué la capacitación en primeros auxilios es decisiva ante el aumento de fenómenos climáticos extremos

Quiénes definirán la suerte de los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Ecuador eliminó

El Gobierno de Ecuador eliminó el subsidio al diésel y aseguró destinará los fondos a la asistencia social

Día Mundial de la sepsis: el 85% de los casos y muertes ocurre en América Latina, África y Asia

Los detalles desconocidos de la vuelta de Diego Armando Maradona al fútbol argentino en 1993

El G7 planea imponer nuevas sanciones económicas contra contra países que consideran que “posibilitan” la guerra de Rusia en Ucrania

Socorro Venegas, entre la memoria y la ficción: “El duelo ha sido el gran tema de mi escritura”

TELESHOW
Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que odian a un gay son gays reprimidos”

Luis Ventura responde a las críticas sobre los Martín Fierro de la televisión: “Los resultados son claros y transparentes”

Nicolás Behringer, de vivir en la calle a triunfar en La Voz: “No todos quieren que sus hijos se junten con el nene sin techo”

El emotivo momento en el que Juana Repetto le reveló a sus hijos que estaba embarazada: “Van a tener un hermanito”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana