La primera de ellas, más instrumental, es saber que el siglo XXI ya no puede esperarnos. Lo demuestra a cada momento nuestra vida cotidiana en la cuarentena, de la que vamos a salir diferentes a como entramos. Las habilidades blandas, el trabajo colaborativo, interdisciplinar, las nuevas tecnologías y plataformas necesitan que no les pongamos más trabas ni límites, más allá de determinados actores que defienden privilegios que hoy se nos antojan rancios y conservadores. Cada día desaparecen trabajos que ya no son sostenibles en términos de época, pero también cada día se crean trabajos que son los que verdaderamente necesitamos para prosperar. Debemos enfocarnos hacia las áreas de conocimiento estratégico que hoy están vacantes en nuestro país. El virus nos muestra día a día donde debemos dirigir nuestros esfuerzos.