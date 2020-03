Debemos recordar que siempre es deseable y hasta necesario trabajar de forma colaborativa con personas que aporten el valor que nos falta o que nos den un plus sobre lo que ya tenemos construido. Una cosa fundamental es no tener miedo ni vergüenza a pedir ayuda en esos momentos de incertidumbre. Desde afuera y a la distancia se aprecia todo de otra manera, por eso cuando no sepamos cómo avanzar, una palabra externa puede mostrarnos un mejor modo de saltar el escollo al que nos enfrentamos.