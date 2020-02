Vivimos una era caracterizada por la velocidad del cambio. En un mundo en vertiginoso movimiento, donde los avances tecnológicos son exponenciales, la necesidad de destacar lo que podemos ofrecer profesionalmente nos impone la búsqueda de un valor agregado que nos distinga. Se trata de un contexto propicio para buscar respuestas que nos ayuden a no ser excluidos, a estar siempre listos para que el vértigo no nos maree y no nos caigamos del sistema. Esta coyuntura se convierte en campo fértil para la proliferación de expertos en interpretar lo que el mercado demanda. Es así que aparecieron innumerables ofertas de agencias que nos hablan sobre la oportunidad (a un módico precio, por supuesto) de construir nuestra marca personal. Como si fuéramos un auto, un sistema operativo o un paquete de fideos, nos ofrecen encontrar y visibilizar las características necesarias para convertirnos en un producto útil como fuerza laboral. Este argumento es simplemente una falacia ad baculum, es decir, que apela a nuestro miedo a quedarnos sin trabajo, o a no conseguir uno, y nos incentiva a competir con quien está al lado, dado que las marcas que prevalecen son las que ganan la competencia.