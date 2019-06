A juzgar por el dinero que promete, el plan presentado en Bahrein ofrece cierto margen para ser algo optimistas. No obstante, al mismo tiempo, está claro que sus patrocinadores son ilusos en tanto pretenden, al menos momentáneamente, saltear la espinosa cuestión de la implementación. Los palestinos no están dispuestos a dar luz verde y la responsabilidad de Israel brilla por su ausencia. Sin acuerdo político será muy difícil ejecutar Paz para la Prosperidad. Vale recordar que Hamas, la plataforma islamista que gobierna la Franja de Gaza, no solo niega la existencia de Israel, sino que también está enfrentada a la ANP que gobierna en Cisjordania. Si hablamos de la posibilidad de un acuerdo holístico para desarrollar la economía palestina, los consensos políticos son indispensables.