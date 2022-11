Qué es la dermatitis del pañal y cómo se elimina

Ante cualquier síntoma se recomienda acudir con un especialista de la salud. (Infobae)

La dermatitis del pañal es una forma común de irritación en la piel que aparece en los glúteos del paciente. La aparición de este padecimiento se debe regularmente al uso de pañales mojados, que se cambian con poca frecuencia, así como a la sensibilidad de la piel y las rozaduras.

Aunque en la mayoría de los casos afecta a los bebés, lo cierto es que esta enfermedad puede afectar a cualquier persona que utiliza pañales con cotidianidad.

La dermatitis del pañal generalmente se cura con tratamientos simples en el hogar, como dejar secar la piel al aire, cambiar más frecuentemente los pañales y usar ungüentos.

Síntomas y complicaciones

Los principales síntomas de la dermatitis del pañal son la presencia de piel inflamada en glúteos, muslos y genitales; piel sensible y con picazón o irritación en la misma zona; así como malestar, irritabilidad o llanto, especialmente durante el cambio de pañal.

Si el paciente no mejora luego de unos días de tratamiento en casa, lo ideal es acudir al médico, ya que se necesite un medicamento con receta para tratar la dermatitis del pañal o la erupción puede deberse a otra causa, como una deficiencia nutricional de zinc.

Los signos de alerta para llevar al bebé al hospital es una erupción con fiebre, que es grave o poco habitual, que persiste o empeora a pesar del tratamiento, que sangra, pica o exuda o que provoca quemazón o dolor.

Hay algunos síntomas específicos que pueden alertar sobre complicaciones en un caso de dermatitis de pañal (Getty Images)

Causas

Son varias las causas por las que una personas puede sufrir de la dermatitis de bebé, las principales son las siguientes:

El uso de pañales mojados o sucios durante mucho tiempo, ya que la piel sensible puede desarrollar un sarpullido. Los bebés pueden ser más propensos a sufrir dermatitis del pañal si tienen deposiciones frecuentes o diarrea.

La fricción o roce, debido a que los pañales o la ropa muy ajustados que rozan la piel pueden provocar un sarpullido.

El uso de un producto nuevo, ya que la piel del bebé puede reaccionar a una marca nueva de toallitas húmedas o pañales, o al detergente, blanqueador o suavizante para ropa que se usa para lavar los pañales de tela. Los ingredientes de las lociones, los talcos y los aceites podrían empeorar el problema.

El desarrollo de una infección bacteriana o por hongos (micótica), lo que comienza como una simple infección puede esparcirse a la piel que la rodea. La zona que cubre el pañal corre riesgo porque es cálida y húmeda, lo que la convierte en el ambiente ideal para la proliferación de bacterias y hongos. Estos sarpullidos se pueden encontrar entre los pliegues de la piel y es posible que observes puntos rojos dispersos alrededor de los pliegues.

La incorporación de nuevos alimentos, a medida que los bebés empiezan a comer alimentos sólidos, el contenido de las heces cambia, esto aumenta la probabilidad de desarrollar dermatitis del pañal. Los cambios en la alimentación también pueden aumentar la frecuencia de las heces y ocasionar una dermatitis del pañal. Los bebés lactantes podrían desarrollar este tipo de dermatitis en respuesta a algo que haya comido la madre.

Es normal que un bebé tenga dermatitis de pañal, un par de hábitos de limpieza básicos pueden revertir el problema (Getty Images)

Tener piel sensible, ya que los bebés que tienen afecciones cutáneas, como dermatitis atópica (eccema) o dermatitis seborreica, pueden ser más propensos a sufrir dermatitis del pañal. La piel irritada por la dermatitis atópica suele estar fuera del área cubierta por el pañal.

El uso de antibióticos, debido a que pueden contribuir a la aparición de un sarpullido, ya que eliminan las bacterias que controlan la proliferación de hongos. El uso de antibióticos también incrementa el riesgo de tener diarrea. Los bebés lactantes cuyas madres toman antibióticos también tienen un mayor riesgo de sufrir dermatitis del pañal.

Prevención

La mejor forma de prevenir la dermatitis del pañal es mantener la zona limpia y seca. Hay algunas estrategias simples que pueden ayudar a disminuir la probabilidad de dermatitis del pañal.

Quitar de inmediato los pañales mojados o sucios. Los pañales desechables que contienen un gel absorbente son eficaces porque mantienen la humedad lejos de la piel.

Enjuagar los glúteos con agua tibia cada vez que se cambie el pañal. Para esto, se puede usar un lavabo, una bañera o una botella de agua. Los paños húmedos, las bolas de algodón y las toallitas húmedas pueden ayudar con la limpieza de la piel. Se recomienda usarlos con suavidad. Usa toallitas que no contengan alcohol ni fragancias. O bien, usa un jabón suave o un limpiador suave sin jabón.

Secar la piel con golpecitos usando una toalla limpia o deja secar al aire. No frotes los glúteos del bebé y no uses talco en polvo.

La limpieza y mantener la zona limpia y seca son fundamentales para evitar un caso de dermatitis de pañal (Archivo)

Aplicar crema, pomada o ungüento periódicamente. Si el bebé tiene sarpullidos con frecuencia, aplica una crema, una pomada o un ungüento cada vez que le cambies el pañal. La vaselina y el óxido de cinc son ingredientes de eficacia comprobada de muchos productos para la dermatitis del pañal. Si el producto que aplicaste en el cambio de pañal anterior sigue limpio, déjalo allí y agrega otra capa arriba.

Lavar bien las manos después de cambiar los pañales evita que las bacterias u hongos se propaguen hacia otras partes del cuerpo del bebé, hacia ti o hacia otros niños.

Ajustar bien los pañales, pero sin que aprieten demasiado. Un pañal que permite un poco de circulación de aire previene la dermatitis del pañal. Asimismo, los pañales demasiado apretados pueden lastimar la piel.

Dejar que el bebé esté sin pañal durante más tiempo. Cuando sea posible, deja a tu bebé sin pañal. Exponer la piel al aire es una forma natural y delicada de dejar que se seque. Para evitar los accidentes desastrosos, intenta acostar a tu bebé sin pañal sobre una toalla grande y juega con él.

El mejor tratamiento es mantener la piel del bebé tan limpia y seca como sea posible (Getty Images)

Tratamiento

El tratamiento para la dermatitis del pañal es mantener la piel del bebé tan limpia y seca como sea posible. Si el sarpullido no desaparece con el tratamiento en casa, lo mejor es acudir al médico, quien podría sugerirte lo siguiente:

Una crema suave con hidrocortisona (esteroide) dos veces al día por un plazo de entre 3 y 5 días, una crema antimicótica o un medicamento antibiótico para administración por vía oral si se tiene una infección bacteriana.

La dermatitis del pañal podría demorar varios días en mejorar, según su gravedad. El sarpullido puede reaparecer una y otra vez. Si el sarpullido persiste a pesar de los productos con receta médica, el médico puede recomendar que se vea a un especialista en afecciones de la pie, es decir, a un dermatólogo.

Con información de Mayo Clinic

