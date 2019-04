Se trata de no sólo el momento de mayor intensidad opositora en los casi 100 días que ha durado la iniciativa de Guaidó para derrocar a Maduro sino también del desafío más importante contra su régimen en los cinco años que lleva en el poder. La semana pasada, el enviado especial de EEUU para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que no se podía negociar con Maduro y que su destitución era previa a cualquier acuerdo para llamar a elecciones libres. Argumentó que ello no puede darse con él en el poder, como lo mostró la manipulación de las últimas elecciones, que falsearon mediante fraude la voluntad de popular. Esta insurrección tiene lugar cuando en el exterior comenzaba a generarse la impresión de que Guaidó estaba estancado y que la oposición comenzaba a dividirse.