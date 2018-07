—No, al contrario. Panamá Papers nos permitió descubrir las offshore y empezar a ganar la batalla cultural. Antes, una offshore era una película ochentosa, como The Firm o El Sastre de Panamá, todo evasión y lavado de dinero. Con Panamá Papers se empezó a hablar y llegaron las preguntas. ¿Se puede evadir impuestos con estas empresas? No, hay intercambio de información impositiva, hoy eso no se hace. ¿Se puede financiar el terrorismo? No, imposible. El que quiere evadir lo hace con efectivo, con bolsos en conventos, con hoteles o haciendo un documental, no con sociedades offshore. Es cierto que EEUU aún no intercambia información, pero en un par de años más lo hará.