Agencias

Rusia anuncia campaña de ataques contra centros de mando e industria militar en Kiev

Guardar

Moscú, 25 may (EFE).- Rusia anunció hoy una campaña de ataques contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev en respuesta al reciente "ataque sangriento" contra una residencia estudiantil en la región ocupada de Lugansk y conminó a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a que abandonen "cuanto antes" la capital ucraniana.

Además, recomendó a los habitantes de Kiev "que no se acerquen a las infraestructuras militares y administrativas" de la ciudad, señala el comunicado del Ministerio de Exteriores ruso. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Presidente libanés defiende que el repliegue israelí es una demanda "firme" para el Líbano

Infobae

Cuba acusa a la UE de falta de objetividad e independencia con respecto a EEUU

Infobae

Tailandia investiga una retransmisión en directo de pornografía durante horas en Facebook

Infobae

Italia activa vigilancia del Ébola tras hospitalizar a dos viajeros de Uganda con fiebre

Infobae

Siete muertos y cuatro heridos en varios tiroteos en Puerto Rico

Infobae