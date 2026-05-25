Italia activa vigilancia del Ébola tras hospitalizar a dos viajeros de Uganda con fiebre

Roma, 25 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Italia confirmó este lunes la activación de la vigilancia sanitaria, en relación con el brote de virus del Ébola declarado en República Democrática del Congo, sobre varias personas llegadas desde Uganda en las últimas horas y la hospitalización de dos de esos viajeros con fiebre en Milán (norte).

"Dos personas con sintomatología febril han sido trasladadas al (hospital) 'Sacco' de Milán, estructura dotada de los más elevados niveles de biocontención y de gestión de las enfermedades infecciosas de alto riesgo", informó el Ministerio en un comunicado.

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Las autoridades precisaron que ambos pacientes serán sometidos a las pruebas diagnósticas previstas en los protocolos nacionales e internacionales, mientras que los miembros de sus familias permanecen bajo vigilancia sanitaria preventiva.

Asimismo, otros viajeros llegados recientemente desde Uganda están siendo sometidos, "por precaución", a evaluaciones clínicas en centros hospitalarios de alta especialización.

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La alerta coincide con la confirmación este lunes por parte de Uganda de dos nuevos casos de ébola, lo que eleva a siete el número total de contagios detectados en el país desde que el pasado 15 de mayo se declaró un brote en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

El brote, que se declaró en la provincia congoleña de Ituri, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El Gobierno italiano, no obstante, insistió en que el sistema nacional de preparación y respuesta a las emergencias infecciosas está "plenamente operativo", con todos los procedimientos activados, y que el riesgo en el país europeo "sigue siendo muy bajo".

"El Ministerio monitorea constantemente la evolución de la situación relativa al virus Ébola en estrecha conexión con las Regiones, el Instituto Superior de Sanidad, las estructuras hospitalarias de referencia, las autoridades sanitarias nacionales y todos los entes involucrados", se añade en el comunicado.EFE

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