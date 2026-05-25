Tailandia investiga una retransmisión en directo de pornografía durante horas en Facebook

Bangkok, 25 may (EFE).- Tailandia investiga una retransmisión en directo de pornografía que se extendió durante horas el fin de semana a través de Facebook, por lo que las autoridades pidieron este lunes explicaciones a Meta mientras buscan establecer medidas de control para las redes sociales.

El ministro tailandés de Economía y Sociedad Digital, Chaichanok Chidchob, explicó en rueda de prensa que han dado un plazo de cinco días a Meta para que explique cómo funcionan sus sistemas de detección temprana de pornografía en la red social, que es usada por millones de personas en el país, y por qué fallaron en este caso.

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En una primera conversación con representantes de la plataforma, dijo, estos alegaron que la transmisión del fin de semana logró evadir la moderación automatizada "mediante tácticas como insertar 'contenido benigno', como imágenes ordinarias y texto multilingüe, entre escenas explícitas, así como usar máscaras para evitar la detección facial".

Esta explicación, señaló el ministro, "no justifica" lo ocurrido, pues la transmisión se mantuvo disponible durante al menos siete horas ininterrumpidas el sábado y otras tantas el domingo a través de cinco perfiles distintos, en los que el contenido fue visto por miles de internautas.

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Por ahora, las autoridades intentan determinar si las personas que aparecían en las imágenes son tailandeses o no y si el contenido se emitió desde dentro de Tailandia.

Chaichanok adelantó que el Gobierno propondrá enmendar la Ley de Delitos Informáticos para aumentar la responsabilidad de las plataformas "si se encuentra que las empresas han descuidado la aplicación o se han beneficiado de contenido ilegal".

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Además, llamó a los ciudadanos a no compartir el contenido difundido -que ha sido bloqueado en numerosos dominios-, pues se investiga el impacto de estas acciones y las autoridades determinarán la responsabilidad de quienes ayudaron a maximizar el alcance de esta transmisión.

El Gobierno de Tailandia evalúa medidas para mejorar la vigilancia de las redes sociales, después de que países como Australia prohibiese el acceso a menores de 16 años, una política que Malasia pondrá en marcha a partir del 1 de junio. EFE

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