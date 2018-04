"Los vecinos me avisaron que había pasado algo. Salí corriendo y me encontré con la más grande toda ensangrentada porque le pegaron feo con un hierro en la cabeza y mi hija más chica no estaba con ella. No sabemos quién es el tipo, ni por qué eligió a mi nena, pero lo que le hizo no tiene perdón, pido que se haga justicia porque es algo que uno no desea que le pase a ninguna familia", afirmó la madre de las niñas ante la prensa local poco después del hecho.