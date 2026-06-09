Nicaragua

Buscan a una adolescente nicaragüense de 16 años vista por última vez en Veracruz, México

Gabriela Solanch Cabrera desapareció en el municipio de Córdoba y activaron el Protocolo Alba; autoridades piden datos y alertan por riesgo para su integridad

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Ilustración de una joven con camisa blanca y jeans, cuyo lado izquierdo se disuelve en partículas, en calle adoquinada de Veracruz con edificios, palmeras y un taxi.
Una joven se desintegra parcialmente en una concurrida calle adoquinada de Veracruz, México, simbolizando su enigmática desaparición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición de la adolescente Gabriela Solanch Cabrera ha encendido las alarmas en Veracruz, México. Las autoridades mexicanas han solicitado la colaboración ciudadana para dar con el paradero de la joven, cuya integridad física podría estar en riesgo según los boletines oficiales de búsqueda.

Gabriela, de 16 años y originaria de Managua, Nicaragua, fue vista por última vez en el municipio de Córdoba, en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

Desde entonces, tanto sus familiares como varias instituciones estatales, entre ellas la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía de Veracruz, mantienen protocolos activos para intentar localizarla.

La joven fue reportada como desaparecida hace varios días y las autoridades temen que pueda ser víctima de un delito, por lo que han enfatizado la importancia de cualquier información que la población pueda aportar.

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El caso de Gabriela no es aislado. Su desaparición se suma a una serie de fichas activas que involucran a migrantes nicaragüenses extraviados en territorio mexicano.

Entre los reportes vigentes también aparecen nombres como el de Cristhian Noé Torres García, visto por última vez en septiembre de 2018 en Sonora, y Wilker José Ríos Carrasco, desaparecido desde 2017 en Veracruz. Ambos permanecen en los registros de búsqueda, lo que evidencia la persistencia del fenómeno.

La joven fue reportada como desaparecida hace varios días y las autoridades temen que pueda ser víctima de un delito, por lo que han enfatizado la importancia de cualquier información que la población pueda aportar.
La joven fue reportada como desaparecida hace varios días y las autoridades temen que pueda ser víctima de un delito, por lo que han enfatizado la importancia de cualquier información que la población pueda aportar.

Búsqueda y características de la menor

Las autoridades mexicanas han difundido ampliamente la ficha de Gabriela, detallando sus características físicas: mide 1.65 metros, tiene piel morena clara, ojos café claro y cabello marrón, corto y ondulado.

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Como señas particulares, se mencionan su nariz chata, boca mediana y cejas regulares. El día de su desaparición, vestía un vestido beige claro, sudadera gris, tenis converse, una pinza de mariposa, anillos y collar.

El llamado a la población se mantiene vigente a través de boletines y redes sociales.

La Comisión Estatal de Búsqueda y el Protocolo Alba reiteran la urgencia de brindar cualquier dato que permita localizar a Gabriela. “Solicitamos su colaboración para localizar a la adolescente Gabriela Solanch Cabrera; cualquier información, contactar al número y/o correo que aparecen al margen de este boletín”, instan los comunicados difundidos.

La Comisión Estatal de Búsqueda y el Protocolo Alba reiteran la urgencia de brindar cualquier dato que permita localizar a Gabriela.
La Comisión Estatal de Búsqueda y el Protocolo Alba reiteran la urgencia de brindar cualquier dato que permita localizar a Gabriela.

Migrantes nicaragüenses y el riesgo de desaparición en México

La desaparición de Gabriela pone de relieve la situación de vulnerabilidad que enfrentan los migrantes centroamericanos durante su trayecto por México.

Organizaciones de derechos humanos han documentado que las personas en tránsito, especialmente menores de edad, quedan expuestas a delitos como secuestros y trata, además de enfrentar obstáculos para acceder a mecanismos de protección y denuncia.

En el caso de los migrantes nicaragüenses, las cifras de personas no localizadas se han incrementado en los últimos años. Las autoridades mexicanas mantienen activas las fichas de búsqueda y solicitan la participación ciudadana para recabar datos que ayuden a encontrar a quienes, como Gabriela, han desaparecido en ruta hacia Estados Unidos o durante su estancia en territorio mexicano.

La persistencia de los reportes abiertos, como el de Cristhian Noé Torres García y Wilker José Ríos Carrasco, muestra que la problemática trasciende los casos individuales y refleja un fenómeno sostenido que afecta a familias de Nicaragua y de otros países de la región.

El riesgo para quienes migran sigue siendo alto, y los esfuerzos de búsqueda continúan siendo una prioridad para las autoridades y las organizaciones civiles.

Contexto y llamados de autoridades

El caso de Gabriela ha activado protocolos de distintas instancias, incluyendo la Comisión Estatal de Búsqueda, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Alerta Ámber Veracruz.

Cada institución ha difundido información detallada sobre la menor y ha reiterado la importancia de la colaboración social.

Las autoridades mexicanas insisten en que cualquier pista puede ser crucial. El contacto para aportar información se mantiene abierto en los canales oficiales, mientras la familia de Gabriela y otras familias nicaragüenses esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

La situación subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para migrantes y de atender las causas estructurales de la migración irregular y la desaparición en la región.

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