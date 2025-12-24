El sector logístico brasileño cierra 2025 con un fuerte impulso en cobertura y diversificación

Uno de los datos más relevantes de este año es que el 64% de las empresas aumentaron su cartera de servicios, ofreciendo en promedio más de 30 tipos diferentes de soluciones logísticas (Foto: Shutterstock)

El sector logístico brasileño cierra 2025 con importantes avances que reflejan la evolución de las operaciones en el país. Según el último informe del Perfil de Operadores Logísticos, más de la mitad de las empresas del sector han experimentado una significativa expansión tanto en su cartera de servicios como en su cobertura territorial.

Esta evolución responde a las crecientes demandas del mercado y a la necesidad de fortalecer la infraestructura logística nacional, clave para la integración económica y la sostenibilidad de las cadenas productivas.

Uno de los datos más relevantes de este año es que el 64% de las empresas aumentaron su cartera de servicios en 2024, ofreciendo en promedio más de 30 tipos diferentes de soluciones logísticas. Este crecimiento refleja la versatilidad y eficiencia de los operadores, que se han adaptado a las necesidades del mercado mediante la incorporación de nuevas tecnologías y servicios especializados.

Entre los más solicitados, destacan el transporte por carretera cerrada (92%), el transporte de carga consolidada (LTL) (81%), y el almacenaje general (84%). Además, se ha registrado un fuerte crecimiento en servicios de cross-docking (83%) y control de inventarios (68%), fundamentales para mejorar la agilidad y eficiencia de las operaciones logísticas.

Expansión y diversificación del sector logístico en 2025

El avance del sector no se limita a la diversificación de servicios. Según el informe, el 48% de las empresas ya operan en las cinco regiones de Brasil, y el 59% ha ampliado su cobertura territorial en los últimos años. Aunque el Sudeste sigue concentrando el 94% de las actividades logísticas, se ha observado un crecimiento notable en otras regiones del país. La zona Norte ha pasado del 25% al 51% en cobertura, el Noreste del 43% al 69%, el Centro-Oeste del 37% al 70%, y el Sur del 63% al 76%. Esta expansión refleja un proceso de descentralización de la infraestructura logística que ha favorecido la integración económica de diversas regiones, mejorando la competitividad y sostenibilidad del país.

Según el informe, el 48% de las empresas ya operan en las cinco regiones de Brasil, y el 59% ha ampliado su cobertura territorial en los últimos años (Foto: Shutterstock)

Esta expansión no se limita al territorio nacional. Un dato significativo es que el 40 % de las empresas han comenzado a ofrecer servicios de logística internacional, lo que subraya el crecimiento continuo de Brasil como hub logístico en la región, con un fuerte impacto en la conexión de mercados internacionales. Esta expansión internacional coincide con la creciente importancia de los puertos brasileños y con el impulso de nuevas rutas logísticas que contribuyen a la competitividad global.

A lo largo de 2025, el sector logístico ha demostrado su adaptabilidad y capacidad de respuesta ante los desafíos del mercado. En este sentido, Marcella Cunha, Directora Ejecutiva de la Asociación Brasileña de Operadores Logísticos (ABOL), destacó la evolución del sector, resaltando que los operadores logísticos son cada vez más socios estratégicos para diversas industrias, contribuyendo de manera activa a la optimización de los procesos productivos y a la sostenibilidad de las cadenas de suministro. Cunha subrayó que este crecimiento no solo está relacionado con la ampliación de servicios, sino también con el fortalecimiento de operaciones más inteligentes y personalizadas, integrando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de datos.

A nivel institucional, el año culminó con la asamblea de ABOL, donde se destacó el trabajo realizado durante 2025 y se presentó la agenda estratégica para 2026. Entre los principales logros de la entidad, se mencionaron las 9 ediciones del Día ABOL, que promovieron debates sobre temas clave como la Ley de Puertos, la gestión del riesgo climático para operadores logísticos y las actualizaciones en la Tarifa Mínima de Flete. Estas ediciones impulsaron la participación activa de los miembros y el intercambio de conocimientos sobre cuestiones regulatorias, técnicas y de mercado, fortaleciendo el compromiso del sector con la sostenibilidad y la innovación.

También se destacaron los avances en la interacción con agencias reguladoras, lo que permitió generar un entorno regulatorio más claro y eficiente para los operadores logísticos. En este sentido, se discutieron actualizaciones sobre la fiscalización vía MDF-e, así como los avances en el Proyecto de Ley 733/2025, que busca reformar el sistema portuario brasileño y regular las operaciones portuarias.

Finalmente, la asamblea de ABOL marcó el anuncio de la nueva gestión para el período 2026-2027, que tendrá a Ricardo Buteri, de Santos Brasil, como presidente del Consejo Deliberativo. Este cambio garantiza la continuidad del trabajo institucional y la representatividad del sector logístico en Brasil.

En resumen, 2025 ha sido un año de expansión, diversificación y fortalecimiento para los operadores logísticos brasileños, que han logrado avanzar en su cobertura territorial y en la integración de nuevas tecnologías, consolidándose como actores clave en la conectividad global y el desarrollo económico del país.