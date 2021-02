De Las Flores al mundo: quién es la abogada defensora de los DDHH

Soy Mariana Arce. Tengo 28 años, soy de Las Flores, un pueblo del interior de Buenos Aires. Me vine a vivir a Capital a los 18 años a estudiar, y tuve al mismo tiempo la necesidad de trabajar, por lo que por supuesto todo se valora mas, y el sacrificio también es mayor. Me costó mucho la adaptación y aun me sigue costando un poco ya que disfruto mucho estar en familia y el contacto con el campo, la naturaleza... y los animales. Cuando puedo los findes me escapo al pueblo a estar con mi familia, y mi hermano que es mi debilidad, me gusta mucho compartir con él y mimar a mis ahijados.

Soy Abogada, trabajo hace 10 años en la Auditoria General de la Nación (AGN). En 2011 cuando ingresé estaba como presidente el Doctor Leandro Despouy, quien también era Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por lo que para mi el hablar el idioma francés principalmente y por supuesto el inglés, fue un plus para ingresar a trabajar en el Organismo y colaborar en temas de DDHH.

Trabajé durante varios años con distintas personalidades destacadas de nuestro Pais en lo referido a la Función Pública, Cancillería, y en cuestiones de política internacional en relación con la política interna.

Me tocó viajar a distintos países a representar durante años en la Argentina en distintas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), principalmente de latinoamérica y el caribe. Hoy tengo contacto continuo con embajadores, y sigo colaborando en temas de DDHH, y no menor ambientales, ya que tienen un gran impacto e importancia mundial, y mucho interés propio.

Me gusta mucho escribir, tengo escritas dos novelas, y tuve la oportunidad de escribir un apartado del Libro la Argentina Auditada.

Si, Entre de muy chica en un ambiente complicado principal y lamentablemente para la mujer, porque aunque va cambiando gracias a dios hoy, aun sigue siendo difícil. Por supuesto que existe mucho el abuso de poder y en cargos o puestos tan altos todo se vuelve más vulnerable. Tuve muchas propuestas insólitas, que no podrías creer. Yo creo que lo importante es tener en claro las metas y los limites de cada uno.. me inculcaron esos valores y siempre fui leal por sobre todo a mi. Siempre supe que hay dos caminos: el fácil y el dificil... el segundo cuesta más, y demoras más tiempo, pero se llega con constancia y compromiso.

Por supuesto que tuve muchas situaciones complicadas y conocí gente de mucho poder e influencia que creen que eso basta y que todo tiene un precio, soy muy consciente de eso, y siempre intente luchar y soy una defensora de la mujer y sus derechos.

Estoy segura y cada día me convenzo de que el poder es momentáneo y no es lo que prima en mi vida, me enorgullece saber que nunca me regalaron nada, ni le debo nada a nadie, es mi lema de vida “humildad, trabajo, esfuerzo y compromiso..” eso triunfa, por supuesto que entiendo el juego también y no soy inocente, pero me pongo mis límites.