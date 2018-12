El 2018 no fue un año más para el atletismo nacional e internacional. En Berlín, el 16 de septiembre el keniata Eliud Kipchogue batió el récord del mundo en maratón con un tiempo de 2:01:39, y en nuestro país, apenas siete días después, también se registró una marca sin precedentes para todo el continente cuando Emanuel Kipkemboi cruzó el arco en 2:05:21. Tuve el privilegio de ser testigo de ambos momentos. Esta vez corrí en Berlín y no en Buenos Aires como todos los años, y tras haber participado de ambas carreras me atrevo a comparar y afirmar que los 42K de Berlín no son lo que tantos suponen ni mucho mejor que los nuestros.