¿Por qué Luis de Llano habría incumplido la sentencia con su supuesta disculpa? Defensa de Sasha Sokol lo explica

Luis de Llano publicó este 4 de noviembre un video que presentó como disculpa pública hacia Sasha Sokol. Al día siguiente, ella lo objetó: el texto que leyó el productor no es el que aprobó el tribunal, y ahora su caso pasa de lo civil a lo penal. (CUARTOSCURO)

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La defensa de Sasha Sokol explicó cómo Luis de Llano habría incumplido la sentencia civil al publicar un video de disculpa el 2 de noviembre de 2026.

El equipo jurídico sostiene que el productor modificó el contenido aprobado por el Juzgado, omitió el proceso de revisión judicial y desobedeció medidas que ya habían derivado en multas y un arresto.

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La representación de la cantante difundió este 6 de noviembre un posicionamiento en X para detallar los tres puntos que, desde su perspectiva, muestran el incumplimiento.

La publicación ocurre después de que Sokol cuestionó el video de De Llano y afirmó que no corresponde a la disculpa ordenada por los tribunales.

El caso civil concluyó con una sentencia firme que reconoció la responsabilidad de De Llano por daño moral. La SCJN confirmó la resolución el 25 de junio de 2025 y mantuvo las medidas de reparación que debía cumplir el productor.

La defensa afirma que Luis de Llano cambió el contenido aprobado por el Juzgado

El primer señalamiento de los abogados se refiere al texto de la disculpa. La defensa sostiene que la autoridad judicial no dejó abierta la posibilidad de que De Llano eligiera qué decir o cómo presentar el reconocimiento público.

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Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

“La justicia mexicana, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó la responsabilidad civil de Luis de Llano y lo condenó, entre otras obligaciones, a ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol”, expone el comunicado.

Los representantes de Sokol indican que el Juzgado aprobó una versión precisa de la disculpa que debía difundirse. “Esa decisión está firme y es cosa juzgada”, afirma el posicionamiento compartido en la cuenta de la cantante.

La defensa cuestiona que el productor haya presentado un video con un contenido diferente al que fue validado en el proceso. Según el texto, el cambio no se limita a la redacción o a la estructura de la grabación.

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“Bajo la apariencia de un lenguaje jurídico, Luis de Llano no pretende modificar la forma, sino el fondo”, advierte el equipo legal.

Los abogados señalan que la versión publicada habría reemplazado elementos establecidos por el Juzgado. En particular, mencionan el reconocimiento de la posición de poder y de la responsabilidad civil de De Llano.

El comunicado sostiene que, en lugar de atender esos puntos, el video presenta lo ocurrido “como una relación entre iguales”. La defensa considera que esa formulación se aparta de lo que se ordenó en la sentencia.

“Luis de Llano no solo está retrasando el cumplimiento de una obligación judicial, sino pretendiendo sustituir el texto aprobado por el Juzgado”, expone el equipo jurídico.

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El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

La representación de Sokol remarca que la medida no depende de la voluntad del productor. “La disculpa pública no es una concesión suya, sino un derecho de Sasha”, señala.

El equipo legal acusa que el video se difundió sin revisión judicial

El segundo punto detallado por la defensa se centra en el procedimiento fijado por la jueza antes de que la disculpa pudiera hacerse pública.

De acuerdo con el comunicado, la autoridad estableció una ruta para evitar que el cumplimiento de la sentencia generara una nueva afectación para Sasha Sokol. El primer paso consistía en entregar la grabación al Juzgado.

“Luis de Llano debía entregar primero la grabación al Juzgado”, expone la representación legal.

Después de recibir el material, Sokol tenía derecho a revisarlo. Solo tras esa etapa correspondía a la jueza autorizar su difusión, según el texto de la defensa.

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El equipo legal acusa que De Llano no siguió ninguno de esos pasos antes de publicar el video el pasado 2 de noviembre. “Luis de Llano ignoró todo ese procedimiento”, señala el posicionamiento.

Los abogados califican la grabación como una “supuesta disculpa” y sostienen que su difusión volvió a colocar a la cantante ante un escenario de revictimización.

La publicación no precisa si el Juzgado ya recibió un recurso formal relacionado con el video. Sí adelanta que la defensa exigirá que la resolución sea cumplida en todos sus términos.

(Captura de pantalla/X)

Sasha Sokol ya había señalado que la disculpa omitía puntos de la sentencia

Un día antes del comunicado de su defensa, Sasha Sokol publicó un mensaje en Instagram para cuestionar el contenido del video difundido por De Llano.

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“Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, escribió la cantante.

Sokol explicó que el texto judicial debía reconocer aspectos específicos. “La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices”, señaló.

La cantante sostuvo que esos elementos no aparecen en la grabación. “Nada de eso aparece en el video que publicó”, añadió.

También recordó que la sentencia prohíbe que De Llano vuelva a mencionarla públicamente, salvo para cumplir con la disculpa en los términos exactos aprobados por la autoridad judicial.

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“Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”, afirmó Sokol en su publicación del 5 de noviembre.

(Captura de pantalla/X)

La defensa recuerda multas y el arresto aplicado en septiembre

El tercer señalamiento de los abogados se refiere a lo que califican como una desobediencia reiterada a las órdenes judiciales.

“Luis de Llano ha desobedecido reiteradamente las órdenes judiciales, lo que ha motivado la imposición de diversas medidas de apremio, incluyendo multas y el arresto que le fue aplicado el 2 de septiembre de 2026”, indica el comunicado.

El productor fue detenido ese día ante incumplimientos vinculados con las medidas establecidas en la sentencia, entre ellas la publicación de la disculpa y de una síntesis de la resolución.

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La defensa sostiene que el nuevo video constituye otro desafío a las autoridades judiciales. “Hoy, a pesar de ello, vuelve a desafiar a los tribunales y pretende mantenerse impune respecto de lo que la justicia le ha ordenado”, expone.

El equipo legal anticipa que promoverá los recursos que considere necesarios. “La representación legal de Sasha Sokol exigirá el cumplimiento íntegro de la resolución judicial y promoverá las acciones legales que correspondan”, concluye el texto.

“Una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia”.