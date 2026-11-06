Mujer protagoniza pelea frente a su hijo por un lugar de estacionamiento y termina bautizada como ‘Lady Estoy Más Buena’

Una discusión por un cajón de estacionamiento terminó en una pelea física que quedó registrada en video y desató críticas en redes sociales.

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Una discusión por un espacio de estacionamiento terminó en un enfrentamiento físico entre dos mujeres frente a Galerías Coapa, en la Ciudad de México. El altercado llamó la atención de los usuarios de redes sociales luego de que una de las involucradas presumiera tener mejor figura que su contrincante antes de comenzar a intercambiar golpes, situación por la que recibió el apodo de ‘Lady Estoy Más Buena’.

La confrontación quedó registrada en un video que comenzó a circular en plataformas digitales. En las imágenes se observa a una mujer que aparentemente graba el incidente mientras recibe reclamos de otra señora, quien vestía una blusa en tonos gris y café, pantalón de mezclilla y lentes. Esta última se encontraba acompañada de un menor de edad que terminó asustado al presenciar la agresión.

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(Captura de pantalla)

Durante los primeros momentos de la grabación, la mujer que aparece reclamando le exige a la otra que se meta a su automóvil. Sin embargo, la persona que sostiene el teléfono intenta responder a las provocaciones y asegura que no recurrirá a la violencia contra alguien de mayor edad.

“Métete al carro”, se escucha decir a la mujer que posteriormente sería identificada con el sobrenombre de ‘Lady Estoy Más Buena’.

Ante esa indicación, su contrincante responde: “Mira, yo sí tengo educación y no le voy a pegar a una señora, evidentemente”.

La frase que le dio su apodo

Aunque inicialmente parecía que el intercambio de palabras no pasaría a mayores, la discusión continuó y una de las participantes lanzó el comentario que terminó convirtiéndose en el sello del video viral.

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(Captura de pantalla)

“Mira, señora más buena y más linda que tu”, expresó durante el enfrentamiento, en una aparente referencia a su aspecto físico y en medio de los reclamos que ambas intercambiaban.

La situación escaló rápidamente y las dos mujeres comenzaron a golpearse. Lo que más llamó la atención de quienes observaron la grabación fue que el menor permanecía cerca de su mamá mientras ocurría la pelea, sin poder ocultar su temor ante la escena.

En medio del altercado, la mujer que estaba grabando continuó registrando lo sucedido y, al mismo tiempo, respondió físicamente a su contrincante. Durante esos momentos también se le escucha dirigirse al pequeño, quien aparentemente se encontraba desesperado por lo que estaba presenciando.

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(Captura de pantalla)

“¿Que qué? La educación. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya aguanté mucho. Ya aguanté mucho, mamá. Ya aguanté mucho. Yo sé, bebé. Ya aguanté mucho, bebé, por favor. Perdóname, perdóname. Perdóname”, expresó mientras continuaba el enfrentamiento.

Sus palabras estuvieron acompañadas de disculpas dirigidas al niño, quien se encontraba en una situación de angustia al observar cómo las adultas se agredían.

Redes sociales reaccionan al enfrentamiento

Como suele ocurrir con este tipo de grabaciones, el episodio provocó una oleada de comentarios entre los internautas. Aunque algunos usuarios destacaron la manera en que la mujer consiguió grabar mientras se defendía, otros manifestaron su preocupación por la presencia del menor durante el conflicto.

(Captura de pantalla)

“Nos dio defensa personal, nos dio estate quieto, nos dio valentía, nos dio grabación y hasta se disculpó con el peque”, escribió una persona al reaccionar al material.

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Otros internautas cuestionaron que la discusión llegara a los golpes frente al niño: “que barbaridad la mamá haciendo esto delante de su hijo inaceptable”.

También hubo comentarios que pusieron atención en la reacción del pequeño y en el ambiente familiar que podría estar experimentando: “cómo que el niño ... me dió la vibra de que hay algo mal en casa …”.

Por otra parte, una persona manifestó su sorpresa por la habilidad de quien grababa para mantener el teléfono en funcionamiento durante la confrontación: “Me sorprende como le pegó y no dejó de grabar, pudo hacer ambas cosas al mismo tiempo”.

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De esta manera, el enfrentamiento ocurrido frente a Galerías Coapa trascendió la discusión original por un cajón de estacionamiento y terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales. Mientras el apodo de ‘Lady Estoy Más Buena’ se extendió entre los usuarios, la presencia del menor durante la pelea se convirtió en uno de los aspectos más cuestionados de la grabación.