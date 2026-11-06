Don Omar anuncia transmisión de su concierto ‘Reggaeton Latino’ en Los Ángeles: día, hora y dónde ver en vivo desde México

El reggaetonero tocará sus más grandes éxitos y podrá ser visto en todo el mundo.

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William Omar Landrón Rivera, conocido universalmente como Don Omar, paralizó las plataformas digitales y los círculos musicales al confirmar la transmisión global en vivo de su esperado concierto especial ‘Reggaeton Latino’, el cual se llevará a cabo desde el Kia Forum en el área metropolitana de Los Ángeles, California.

El denominado “Rey del Reguetón” decidió romper fronteras para permitir que millones de seguidores en todo el continente y el resto del mundo puedan disfrutar en tiempo real de una de las puestas en escena más ambiciosas de su carrera, marcando un hito en la conexión entre los conciertos de gran formato y el streaming masivo para la comunidad hispanohablante.

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Esta iniciativa no solo busca celebrar el legado de un repertorio que transformó la música latina a nivel internacional, sino también brindar acceso exclusivo a su fiel fanaticada en una noche que promete ser memorable. Con un despliegue técnico de alta definición, múltiples cámaras y sonido envolvente, la transmisión transportará la adrenalina del recinto californiano directamente a las pantallas de los hogares, permitiendo a fanáticos de distintas latitudes corear al unísono los temas que forjaron la época dorada de la música urbana.

El cantante quiere acercar su música a todos sus seguidores.

La gira continental y el posible setlist para la noche angelina

La presentación en Los Ángeles se enmarca dentro de su imponente tour internacional, con el que ha recorrido las arenas más prestigiosas de Estados Unidos.

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La gira no es únicamente una muestra de virtuosismo vocal y energía, sino una auténtica retrospectiva cronológica de su impacto cultural a lo largo de más de dos décadas de trayectoria.

Para esta velada especial en California, se prevé un repertorio monumental que congregará sus mayores himnos y colaboraciones legendarias. De acuerdo con los setlists interpretados en sus fechas más recientes de la gira, las canciones perfiladas para encender los motores del concierto incluyen:

“Dale Don Dale”

“Ronca”

“Sácala”

“Reggaeton Latino”

“Salió el Sol”

“Belly Danza”

“Virtual Diva”

“Sexy Robótica”

“Guaya Guaya”

“Hasta Abajo”

“Hasta Que Salga El Sol”

“Dile”

“Cuéntale”

“Pobre Diabla”

“Ella y Yo”

“Taboo”

“Conteo”

“Bandoleros”

El diseño del espectáculo promete transitar desde los beats más pesados del reguetón tradicional de principios de los 2000 hasta las fusiones electrónicas y tropicales que catapultaron su discografía a los primeros puestos de ventas globales.

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Millones de fans podrán seguir la transmisión en vivo. | Foto: IG @donomar

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Para los seguidores en territorio mexicano, el evento representa una oportunidad inmejorable para vivir la experiencia completa en vivo sin importar la distancia.

Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026

Horario para México: 22:00 horas (10:00 p.m., Tiempo del Centro de México / CDMX)

Dónde ver: La transmisión oficial podrá seguirse a través de los canales digitales y plataformas de streaming habilitadas en el sitio oficial del artista (donomar.com) y sus perfiles verificados de redes sociales, donde se habilitará el reproductor en tiempo real minutos antes del arranque.

Don Omar ha encontrado en el público mexicano uno de los más fieles de todo el mundo. (Créditos: Jovani Perez)

Países y horarios de la transmisión global

Dado que el concierto inicia en el Kia Forum a las 20:00 horas del huso horario del Pacífico de Estados Unidos (PT), la transmisión se desplegará de forma simultánea cubriendo distintas zonas horarias. Mientras que en todo el continente americano se disfrutará durante la noche de este viernes 6 de noviembre, en otras regiones del planeta la señal llegará en las primeras horas del sábado 7 de noviembre de 2026:

Países que podrán ver la transmisión este viernes 6 de noviembre de 2026:

20:00 horas (8:00 p.m. PT): Estados Unidos (Costa Oeste / Los Ángeles), Canadá (Vancouver, Columbia Británica) y México (Baja California / Tijuana).

21:00 horas (9:00 p.m. MT): Estados Unidos (Zona Montaña / Denver, Phoenix), Canadá (Calgary, Alberta) y México (Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit).

22:00 horas (10:00 p.m. CT): México (Zona Centro), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos (Zona Centro / Chicago, Houston, Dallas) y Canadá (Winnipeg).

23:00 horas (11:00 p.m. ET): Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Cuba, Estados Unidos (Costa Este / Miami, Nueva York, Washington D.C.) y Canadá (Toronto, Montreal).

Países y horarios donde se verá el concierto el sábado 7 de noviembre de 2026:

Para las naciones situadas más al este en el Atlántico, Europa y el resto del mundo, el huso horario traslada el evento a la madrugada y mañana del sábado:

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00:00 horas (12:00 a.m. medianoche): Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Canadá (zona del Atlántico / Halifax).

01:00 horas (1:00 a.m.): Argentina, Chile, Uruguay y Brasil (horario de Brasilia / São Paulo).

04:00 horas (4:00 a.m.): Portugal, Reino Unido e Irlanda.

05:00 horas (5:00 a.m.): España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Suiza.

07:00 horas (7:00 a.m.): Rusia (Moscú) y Turquía.

13:00 horas (1:00 p.m.): Japón (Tokio) y Corea del Sur (Seúl).

15:00 horas (3:00 p.m.): Australia (Sídney, Melbourne).

Con este masivo despliegue satelital y digital, Don Omar reafirma que la fiebre por el reguetón clásico no conoce fronteras horarias ni generacionales.