México

Ensalada de pollo con yogur y queso: la receta cremosa y fresca que puedes preparar en casa

Una alternativa práctica para disfrutar de una comida ligera, con ingredientes sencillos, vegetales frescos y un aderezo suave que aporta cremosidad a cada bocado

Cuenco con trozos de pollo en aderezo blanco, dados de queso y apio picado sobre hojas de lechuga fresca en una mesa clara.
Una ensalada combina trozos de pechuga de pollo con aderezo de yogur, dados de queso y apio sobre una cama de lechuga. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ensalada de pollo con yogur y queso es una opción para quienes buscan preparar un platillo sencillo sin recurrir a aderezos demasiado pesados. La combinación de pollo desmenuzado, vegetales crujientes y queso fresco permite reunir diferentes texturas en una misma preparación, mientras que el yogur natural funciona como base para integrar los ingredientes.

Su elaboración no requiere técnicas complicadas ni utensilios especiales. Basta con cocinar el pollo, picar los vegetales y mezclar los componentes con un aderezo preparado en casa. Además, es una receta que puede servirse como plato principal, acompañamiento o relleno para sándwiches, dependiendo de las preferencias de cada persona.

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Uno de sus atractivos es la posibilidad de adaptar los ingredientes disponibles en la cocina. El pepino aporta frescura, el elote añade un toque ligeramente dulce y el queso ofrece una textura suave que contrasta con las verduras. El resultado es una ensalada versátil que puede disfrutarse fría y prepararse con anticipación para facilitar la organización de las comidas.

Ingredientes para preparar una ensalada cremosa de pollo

Cuenco con ensalada de pollo en dados, queso, nueces y salsa blanca sobre hojas de lechuga, junto a recipientes pequeños con ingredientes.
Un cuenco contiene una ensalada de pechuga de pollo en cubos con aderezo de yogur, queso y nueces sobre una base de hojas de lechuga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta se necesitan ingredientes fáciles de conseguir. Las cantidades propuestas permiten preparar una ensalada para compartir, aunque el número de porciones dependerá del tamaño de los platos y de si se sirve como comida principal o acompañamiento.

Ingredientes:

  • 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas.
  • 1 taza de yogur natural sin azúcar.
  • 100 gramos de queso fresco o queso panela cortado en cubos.
  • 1/2 taza de elote cocido.
  • 1/2 pepino cortado en cubitos.
  • 1/4 de cebolla finamente picada.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta negra al gusto.
  • Perejil o cilantro picado al gusto.

La elección del queso puede modificar ligeramente el resultado. El queso panela y el queso fresco son alternativas que combinan bien con el pollo y el yogur, especialmente si se busca mantener una preparación de sabor suave. Conviene cortarlos en cubos pequeños para distribuirlos de manera uniforme sin que pierdan su forma al mezclar.

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En cuanto al aderezo, el yogur natural sin azúcar es la base de la receta. El limón aporta un matiz ácido, mientras que la sal y la pimienta ayudan a equilibrar los sabores. Las hierbas frescas se incorporan al final para dar un toque aromático, de acuerdo con el gusto de quienes preparen la ensalada.

Paso a paso: así se prepara la ensalada de pollo

Tazón con trozos de pollo, dados de queso y apio con aderezo blanco sobre hojas de lechuga, decorado con hierbas.
Un tazón contiene ensalada de pollo con aderezo de yogur, cubos de queso y hierbas picadas sobre hojas de lechuga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en cocinar las pechugas de pollo en agua hasta que estén completamente cocidas. Después, hay que dejarlas enfriar lo suficiente para manipularlas y desmenuzarlas en tiras pequeñas. Este procedimiento facilita que la carne se mezcle con el resto de los ingredientes y que el aderezo cubra cada porción.

A continuación, se lavan el pepino y las hierbas frescas. El pepino debe cortarse en cubitos y la cebolla picarse finamente para evitar que sus trozos dominen la mezcla. El elote también debe estar cocido y listo para utilizarse. Una vez preparados los vegetales, se colocan junto con el pollo en un recipiente amplio.

En otro recipiente se mezcla el yogur natural con el jugo de limón, la sal y la pimienta hasta conseguir una consistencia homogénea. El aderezo se vierte sobre el pollo y los vegetales, y se remueve suavemente. Finalmente, se añaden los cubos de queso y el perejil o cilantro picado. Es recomendable mezclar con cuidado para conservar la textura del queso.

Cómo servir y conservar esta receta en casa

Tazón con trozos de pollo, dados de queso, apio picado y salsa blanca sobre lechuga, servido en una mesa de madera.
Un cuenco contiene ensalada de pollo mezclada con aderezo de yogur, apio y dados de queso sobre hojas de lechuga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez integrada la preparación, la ensalada puede refrigerarse entre 15 y 20 minutos antes de servirla. Este tiempo permite disfrutarla fría y facilita que los sabores se integren. Como contiene pollo cocido y yogur, debe mantenerse refrigerada hasta el momento de consumirla y no dejarse durante periodos prolongados a temperatura ambiente.

Para presentarla, se puede colocar sobre hojas de lechuga, acompañar con tostadas o utilizar como relleno de sándwiches. También es posible servirla en porciones individuales, con una pequeña cantidad de hierbas frescas por encima. Estas alternativas permiten adaptar el platillo a distintas ocasiones sin modificar la preparación principal.

La receta admite ajustes según los ingredientes disponibles y las preferencias personales. Quienes disfrutan de una textura más cremosa pueden modificar ligeramente la cantidad de yogur, mientras que quienes prefieren sabores más intensos pueden regular el limón, la pimienta o las hierbas. Lo importante es añadir los ingredientes poco a poco y probar la mezcla antes de servir.

Con pollo desmenuzado, vegetales, queso y un aderezo sencillo, esta ensalada ofrece una alternativa práctica para variar el menú cotidiano. Su preparación accesible y la posibilidad de servirla de diferentes maneras la convierten en una opción útil para quienes desean resolver una comida en casa sin complicar el proceso.

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