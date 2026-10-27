México

Registro Beca Rita Cetina 2026: ¿Dónde se solicita y cuáles son los pasos para inscribirse?

La CURP certificada y la cuenta Llave MX son dos requisitos indispensables para realizar el proceso

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
Las familias con estudiantes de primaria y secundaria públicas pueden solicitar la Beca Rita Cetina del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026 (Gobierno de México)
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Las familias con estudiantes de primaria y secundaria públicas pueden solicitar la Beca Rita Cetina del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026 mediante un registro en línea con una cuenta Llave MX, requisito para ingresar los datos de madres, padres, tutoras o tutores y de cada alumno.

El trámite se realiza en el sitio oficial becaritacetina.gob.mx. La convocatoria incluye a quienes tienen hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de esos dos niveles educativos y buscan incorporarse al programa durante este periodo de registro.

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El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)
El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)

Las familias deben revisar antes de iniciar que las CURP de los estudiantes y de las personas responsables estén certificadas por el Registro Civil. También deben contar con una cuenta Llave MX activa.

El registro se hace con una cuenta Llave MX

Madres, padres, tutoras y tutores deben ingresar a la página de la Beca Rita Cetina con los datos de su cuenta Llave MX. Quienes todavía no tengan una deben crearla antes de comenzar el proceso para evitar contratiempos durante el periodo de inscripción.

Una vez dentro de la plataforma, la persona responsable debe capturar su información personal. Después debe agregar los datos de cada estudiante para quien solicita el apoyo.

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El portal requiere que la información de las familias y de los alumnos sea ingresada para enviar la solicitud. Tras completar el formulario, el sistema recibe los datos para su revisión.

La autoridad recomienda verificar previamente las CURP. Este paso permite confirmar que los registros de madres, padres, tutoras, tutores y estudiantes estén validados por el Registro Civil antes de comenzar la inscripción.

Un video informativo difundido en redes sociales expone los detalles para solicitar el apoyo del programa Beca Rita Cetina, destinado a estudiantes de educación básica. Mediante animaciones y recursos visuales, el material señala información referente al registro en línea y detalla montos correspondientes a los apoyos económicos escolares.

La solicitud incluye los datos de cada estudiante

El registro no termina al ingresar a la plataforma. La persona solicitante debe incorporar la información de cada hija o hijo que estudie en una primaria o secundaria pública y para quien pretenda recibir la beca.

Después de enviar la solicitud, los datos pasan por un proceso de validación. Esa revisión forma parte del procedimiento para continuar con la incorporación al apoyo.

El programa forma parte del sistema de becas del Gobierno de México. La beca busca apoyar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes que cursan educación básica en planteles públicos.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

¿Cómo crear la Llave MX?

Ingresa al portal oficial de Llave MX y selecciona “Crear cuenta”. Escribe tu CURP de 18 caracteres, completa la verificación “No soy un robot” y confirma que los datos personales mostrados —nombre completo, fecha de nacimiento y sexo— sean correctos.

Luego, indica tu código postal y elige tu colonia. Registra un número de celular y una dirección de correo electrónico activos, que también funcionarán como usuario. Define una contraseña de al menos ocho caracteres con mayúsculas, minúsculas y números; acepta el aviso de privacidad y finaliza el proceso.

Revisa tu correo electrónico y los mensajes SMS para abrir el enlace de verificación que envía el sistema y activar tu cuenta Llave MX.

Primaria recibe un pago anual de 2,500 pesos

Para estudiantes de primaria pública, la Beca Rita Cetina contempla 2,500 pesos por alumno. El pago es único durante el ciclo escolar y está dirigido a apoyar gastos como útiles y uniformes.

Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)
Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

El monto se entrega por cada estudiante inscrito en primaria pública que sea incorporado al programa. Por ello, las familias con más de un alumno en ese nivel deben registrar los datos de cada uno durante el proceso.

Este apoyo para primaria tiene una modalidad distinta a la prevista para secundaria. Antes de enviar la solicitud, las familias deben identificar el nivel escolar de cada estudiante para completar correctamente su registro.

Secundaria recibe 1,900 pesos bimestrales por familia

En el caso de secundaria pública, el apoyo es de 1,900 pesos bimestrales por familia. La beca agrega 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en ese mismo nivel educativo.

Esto significa que el cálculo para secundaria parte de un monto base familiar. Si en un mismo hogar hay más de un alumno de secundaria pública, la familia recibe un incremento por cada estudiante extra que sea considerado en el registro.

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