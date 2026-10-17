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Thalía y el vestido de ositos: así creó la prenda que marcó su etapa en Timbiriche

En el cuarto episodio de la serie de ViX apareció el icónico atuendo

thalia timbiriche -México- 17 septiembre
(Archivo)
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Thalía vuelve a colocar su vestido de ositos de peluche frente a los seguidores de Timbiriche a partir de su aparición en el cuarto capítulo de la serie no autorizada de ViX.

La prenda, que usó durante Siempre en Domingo en 1988, guarda una historia que la cantante contó años después.

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La escena recupera una etapa de cambios dentro del grupo. Antes de la premiación de Sasha Sokol, Thalía aparece en su cuarto, rodeada de osos de peluche. Más tarde se le ve junto a los demás integrantes de Timbiriche.

El vestido se relaciona con la entrega de los 15 Grandes de Siempre en Domingo, ceremonia de 1988 en la que Thalía otorga un reconocimiento a Sasha Sokol. La imagen permanece en la memoria de quienes siguieron al grupo durante esa década: un vestido negro de terciopelo, sin tirantes, cubierto por osos amarillos, rosas, morados y azules.

La serie de ViX muestra la llegada de Thalía a Timbiriche

El cuarto capítulo de la producción no autorizada retoma el momento en que Thalía entra a Timbiriche, una decisión que modifica la integración que el público conocía desde los primeros años de la agrupación.

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Serie “Timbiriche”
Los tres actores detallaron el proceso de seis semanas de ensayos y el rodaje en Uruguay para la producción que llegó a ViX el 9 de octubre. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La cantante aparece en una escena íntima, dentro de su habitación y acompañada por varios ositos de peluche. La secuencia funciona como una referencia visual para quienes identifican el vestuario que años después usaría en televisión.

En una de las escenas, Thalía le dice a Sasha que no tiene intención de quitarle su lugar en la banda.

La frase se ubica en un periodo en el que Sasha Sokol deja Timbiriche y Thalía se incorpora a la agrupación. La producción pone atención en la relación entre ambas cantantes antes de ese relevo.

Para los seguidores de Timbiriche, el vestido de ositos no sólo remite a una aparición televisiva. También queda ligado a los primeros años de Thalía como integrante del grupo y a un momento que ahora vuelve a ser parte de la conversación.

Thalía usó el vestido durante los 15 Grandes de Siempre en Domingo

La imagen del vestido reaparece en fotografías y fragmentos de video de la ceremonia de Siempre en Domingo. Thalía sube al escenario con el diseño negro y los peluches colocados sobre el pecho, los hombros y los brazos.

timbiriche la serie -México- 23 septiembre
(Captura de pantalla/VIX)

El vestido contrasta con el protocolo de una ceremonia televisiva. Mientras otros artistas usaban prendas de gala, Thalía apareció con una pieza intervenida con juguetes de colores y accesorios grandes.

Las imágenes muestran que los ositos no estaban colocados sólo al frente. El diseño también incluía peluches en los costados y la parte posterior del vestido, lo que hacía que la prenda cambiara según el ángulo de las cámaras.

La cantante contó que transformó un vestido que era de su hermana Titi

Thalía explicó el origen de la prenda en una publicación de Instagram que compartió en 2015. La cantante relató que un día antes del evento buscó algo que pudiera usar para la ceremonia.

Un día antes a este evento, busqué en mi clóset qué ponerme y sólo encontré el vestido strapless de terciopelo negro que había sido de mi hermana Titi”, escribió la artista.

La prenda negra ya estaba en su clóset, pero Thalía quería modificarla. La solución surgió a partir de una referencia de una película animada y de varios regalos que tenía listos para entregar.

Quería darle mi estilo, y pensando en la escena en donde Cenicienta hace su primer vestido para el baile con la ayuda de los ratoncitos, decidí aventurarme”, recordó.

La cantante decidió intervenir el vestido en casa. Usó un resorte negro, hilo, aguja y los osos de peluche que había comprado para regalar. El resultado quedó listo poco antes de su aparición en televisión.

Así que agarré un resorte grueso negro, hilo y aguja y me puse a coser toda la tarde”, relató Thalía en aquella publicación.

La historia explica por qué el vestido tiene una distribución irregular de ositos y por qué cada peluche parece colocado como un accesorio independiente. No fue una pieza diseñada para una pasarela ni un vestuario planeado con semanas de anticipación.

Paulina Rubio se integró primero a Timbiriche, siendo Thalía parte de la segunda generación (Foto: Instagram/@timbiri_chemex)
Paulina Rubio se integró primero a Timbiriche, siendo Thalía parte de la segunda generación (Foto: Instagram/@timbiri_chemex)

Y esa es la historia detrás del famoso vestido de ositos. Respeta tus ideas, nunca sabes lo que pasará”, concluyó la cantante.

La prenda vuelve a llamar la atención con la serie de ViX, que coloca de nuevo en pantalla el periodo en que Thalía se prepara para integrarse a Timbiriche y comparte escena con Sasha Sokol.

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