José Antonio Meade, ex candidato presidencial por el PRI que fue vencido por AMLO, es nombrado presidente del Consejo de Administración de Grupo Gigante

José Antonio Meade entrará en funciones a partir del primero de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

José Antonio Meade Kuribreña, quien fue candidato presidencial en México en las elecciones federales del 2018 por la coalición Todos por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en las que fue derrotado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue designado como presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Gigante a partir del 1 de enero de 2027, en una etapa en la que el conglomerado reorganiza su portafolio de negocios y busca fortalecer las operaciones con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad.

Meade Kuribreña, quien también ocupó el cargo de secretario de Hacienda durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sustituirá a Ángel Losada Moreno, quien ocupa la presidencia del Consejo desde 2003 y forma parte de ese órgano desde 1983. Losada continuará como consejero patrimonial y presidente emérito, informó la compañía en un comunicado.

PUBLICIDAD

Dicho relevo ocurre mientras el grupo ajusta la presencia de sus marcas y la asignación de recursos entre sus distintas divisiones, en un entorno de crecimiento moderado y resultados financieros mixtos.

Aunque sus ingresos y flujo operativo avanzaron durante el primer trimestre de 2026, la utilidad neta retrocedió.

Como parte de la renovación del órgano de gobierno corporativo, Grupo Gigante también nombró a Luis Sebastián Sayeg Seade como consejero independiente.

El candidato priista quedó en tercer lugar de la contienda en 2018. (Facebook José Antonio Meade Kuribreña)

“Grupo Gigante da la más cordial bienvenida a los señores Meade Kuribreña y Sayeg Seade, estando seguros de que sus perspectivas independientes contribuirán a la generación de valor a largo plazo para la Emisora”, señaló la compañía.

PUBLICIDAD

Toks, Office Depot y RadioShack entre las empresas operadas por Grupo Gigante

La llegada de José Antonio Meade se produce mientras Grupo Gigante reduce su exposición a algunos negocios tradicionales y amplía su presencia en formatos con perspectivas de crecimiento. El conglomerado opera marcas como Toks, Petco, Office Depot, RadioShack y Shake Shack, cuyos desempeños y estrategias de expansión han seguido trayectorias distintas.

En junio pasado, se reportó el cierre de unidades RadioShack, Office Depot y restaurantes Toks como parte de un proceso de optimización de operaciones.

RadioShack pasó de operar 149 tiendas en 2022 a 16 unidades al cierre del primer trimestre de 2026. Por su parte, Office Depot cerró 26 sucursales entre 2022 y 2026.

PUBLICIDAD

Petco, en contraste, alcanzó 156 unidades en México al cierre del primer trimestre de 2026, luego de abrir 36 tiendas desde 2022. Shake Shack, otra de las marcas del portafolio, sumó 21 restaurantes.

Toks es una de las marcas operadas por Grupo Gigante. (Toks)

Estos movimientos muestran una redistribución de la presencia comercial del grupo con reducciones en algunas cadenas y expansión en otras. En ese proceso, la rentabilidad y la capacidad de cada negocio para generar valor adquieren relevancia en las decisiones sobre la operación y el uso de capital.

Los resultados financieros del primer trimestre de 2026 muestran el desafío de elevar el desempeño del conglomerado. Grupo Gigante reportó ingresos por 8 mil 743 millones de pesos, un incremento del 0.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

PUBLICIDAD

El flujo operativo medido a través de EBITDA creció 1.4%, mientras que la utilidad neta disminuyó 3.3%.

La combinación de ingresos prácticamente estancados, con un avance moderado de flujo operativo y una caída de la ganancia neta coloca el desempeño financiero entre los retos de la nueva etapa del Consejo de Administración.