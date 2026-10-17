UFC Fight Night, en vivo: horario, cartelera completa y dónde ver en México la pelea de Joaquin Buckley vs. Mike Malott

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La actividad de la UFC tendrá una nueva parada en Canadá con una función que reunirá 13 combates este sábado 17 de octubre. La pelea principal enfrentará al estadounidense Joaquin Buckley con el local Mike Malott, en un duelo de peso wélter que pondrá a prueba el momento deportivo de ambos contendientes.

Malott tendrá la oportunidad de pelear ante su público en Edmonton y buscará sumar su quinta victoria consecutiva. Su triunfo más reciente llegó en abril, cuando derrotó por nocaut técnico a Gilbert Burns. Con un registro de 7-1 en UFC, el canadiense intentará aprovechar esta presentación para acercarse al grupo de los diez mejores de las 170 libras.

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Buckley, en cambio, necesita dejar atrás sus dos resultados más recientes. Las derrotas frente a Kamaru Usman y Sean Brady frenaron el impulso que había tomado con seis triunfos consecutivos desde que compite en la división wélter. Ahora tendrá la oportunidad de cambiar el rumbo ante un rival que contará con el apoyo de la afición local.

La función también tendrá un enfrentamiento entre Erin Blanchfield y Jasmine Jasudavicius en el peso mosca femenil, además de la presentación del mexicano Cristian ‘Púas’ Pérez, quien se medirá con Kyle Nelson en su primer combate dentro de la compañía.

¿Cuándo es la pelea de Joaquin Buckley vs Mike Malott?

El combate estelar de UFC Fight Night está programado para el sábado 17 de octubre de 2026 en el Rogers Place de Edmonton, Canadá. La función reunirá a peleadores de distintas divisiones y tendrá como uno de sus principales atractivos el choque entre Buckley y Malott.

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La jornada estará dividida en dos bloques: las preliminares y la cartelera estelar, que incluirá seis enfrentamientos.

Horario y dónde ver UFC Fight Night en México

El combate estelar de UFC Fight Night está programado para el sábado 17 de octubre de 2026 en el Rogers Place de Edmonton, Canadá.

Para los aficionados que seguirán la función desde el centro de México, las primeras peleas comenzarán a las 15:00 horas, mientras que los combates estelares están previstos para las 18:00 horas, de acuerdo con los horarios proporcionados para el evento.

La transmisión en línea estará disponible en Paramount+.

UFC Edmonton: así queda la cartelera completa

El enfrentamiento entre Buckley y Malott encabezará una programación de 13 peleas. Antes de ese duelo, los aficionados podrán seguir el choque entre Blanchfield y Jasudavicius, además de la presentación de Cristian Pérez, uno de los representantes mexicanos de la noche.

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Peleas estelares

Joaquin Buckley vs. Mike Malott | Peso wélter

Erin Blanchfield vs. Jasmine Jasudavicius | Peso mosca femenil

Kyle Nelson vs. Cristian Pérez | Peso ligero

Marc-André Barriault vs. Kyle Daukaus | Peso mediano

Louis Jourdain vs. Timmy Cuamba | Peso gallo

Mandel Nallo vs. Nate Landwehr | Peso ligero

Peleas preliminares

Tanner Boser vs. Jhonata Diniz | Peso pesado

Julien Leblanc vs. Nick Galanti | Peso mediano

Javad Mahjoub vs. Joel Faglier | Peso pesado

Mackenzie Stiller vs. Katlyn Cerminara | Peso mosca femenil

Chad Anheliger vs. Steven Koslow | Peso gallo

Melissa Croden vs. Chelsea Chandler | Peso gallo femenil

Cody Chovancek vs. SuYoung You | Peso gallo

Cristian ‘Púas’ Pérez tendrá su debut en UFC

La participación mexicana estará a cargo de Cristian ‘Púas’ Pérez, quien se enfrentará al canadiense Kyle Nelson en la división de peso ligero. Para el peleador mexicano, esta será su primera aparición oficial dentro de UFC, después de conseguir el contrato mediante el Dana White’s Contender Series.

Su camino hacia la compañía incluyó un primer intento fallido en el programa de búsqueda de talentos. Después de esa experiencia, Pérez regresó a las competencias regionales para continuar su desarrollo y acumular experiencia antes de volver a presentarse en el Dana White’s Contender Series el 18 de agosto, donde obtuvo la oportunidad de llegar a UFC.

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El reto de su estreno será Nelson, un peleador canadiense con experiencia en la organización y enfrentamientos previos ante nombres como Terrance McKinney y Steve Garcia. Su repertorio incluye golpes de boxeo y patadas, recursos que utiliza para manejar la distancia frente a sus oponentes.

Pérez buscará aprovechar esta primera oportunidad para comenzar con una victoria su recorrido en la compañía. Su combate formará parte de una cartelera en la que también estarán en juego los objetivos de Buckley y Malott en la división wélter.