México Deportes

UFC Fight Night, en vivo: horario, cartelera completa y dónde ver en México la pelea de Joaquin Buckley vs. Mike Malott

La función en Edmonton tendrá como atractivo principal el choque de peso wélter entre el estadounidense y el canadiense, además del debut del mexicano Cristian ‘Púas’ Pérez en la compañía

(UFC)
(UFC)
Guardar

La actividad de la UFC tendrá una nueva parada en Canadá con una función que reunirá 13 combates este sábado 17 de octubre. La pelea principal enfrentará al estadounidense Joaquin Buckley con el local Mike Malott, en un duelo de peso wélter que pondrá a prueba el momento deportivo de ambos contendientes.

Malott tendrá la oportunidad de pelear ante su público en Edmonton y buscará sumar su quinta victoria consecutiva. Su triunfo más reciente llegó en abril, cuando derrotó por nocaut técnico a Gilbert Burns. Con un registro de 7-1 en UFC, el canadiense intentará aprovechar esta presentación para acercarse al grupo de los diez mejores de las 170 libras.

PUBLICIDAD

Buckley, en cambio, necesita dejar atrás sus dos resultados más recientes. Las derrotas frente a Kamaru Usman y Sean Brady frenaron el impulso que había tomado con seis triunfos consecutivos desde que compite en la división wélter. Ahora tendrá la oportunidad de cambiar el rumbo ante un rival que contará con el apoyo de la afición local.

La función también tendrá un enfrentamiento entre Erin Blanchfield y Jasmine Jasudavicius en el peso mosca femenil, además de la presentación del mexicano Cristian ‘Púas’ Pérez, quien se medirá con Kyle Nelson en su primer combate dentro de la compañía.

¿Cuándo es la pelea de Joaquin Buckley vs Mike Malott?

El combate estelar de UFC Fight Night está programado para el sábado 17 de octubre de 2026 en el Rogers Place de Edmonton, Canadá. La función reunirá a peleadores de distintas divisiones y tendrá como uno de sus principales atractivos el choque entre Buckley y Malott.

PUBLICIDAD

La jornada estará dividida en dos bloques: las preliminares y la cartelera estelar, que incluirá seis enfrentamientos.

Horario y dónde ver UFC Fight Night en México

El combate estelar de UFC Fight Night está programado para el sábado 17 de octubre de 2026 en el Rogers Place de Edmonton, Canadá.

Para los aficionados que seguirán la función desde el centro de México, las primeras peleas comenzarán a las 15:00 horas, mientras que los combates estelares están previstos para las 18:00 horas, de acuerdo con los horarios proporcionados para el evento.

La transmisión en línea estará disponible en Paramount+.

UFC Edmonton: así queda la cartelera completa

El enfrentamiento entre Buckley y Malott encabezará una programación de 13 peleas. Antes de ese duelo, los aficionados podrán seguir el choque entre Blanchfield y Jasudavicius, además de la presentación de Cristian Pérez, uno de los representantes mexicanos de la noche.

Peleas estelares

  • Joaquin Buckley vs. Mike Malott | Peso wélter
  • Erin Blanchfield vs. Jasmine Jasudavicius | Peso mosca femenil
  • Kyle Nelson vs. Cristian Pérez | Peso ligero
  • Marc-André Barriault vs. Kyle Daukaus | Peso mediano
  • Louis Jourdain vs. Timmy Cuamba | Peso gallo
  • Mandel Nallo vs. Nate Landwehr | Peso ligero

Peleas preliminares

  • Tanner Boser vs. Jhonata Diniz | Peso pesado
  • Julien Leblanc vs. Nick Galanti | Peso mediano
  • Javad Mahjoub vs. Joel Faglier | Peso pesado
  • Mackenzie Stiller vs. Katlyn Cerminara | Peso mosca femenil
  • Chad Anheliger vs. Steven Koslow | Peso gallo
  • Melissa Croden vs. Chelsea Chandler | Peso gallo femenil
  • Cody Chovancek vs. SuYoung You | Peso gallo

Cristian ‘Púas’ Pérez tendrá su debut en UFC

La participación mexicana estará a cargo de Cristian ‘Púas’ Pérez, quien se enfrentará al canadiense Kyle Nelson en la división de peso ligero. Para el peleador mexicano, esta será su primera aparición oficial dentro de UFC, después de conseguir el contrato mediante el Dana White’s Contender Series.

Su camino hacia la compañía incluyó un primer intento fallido en el programa de búsqueda de talentos. Después de esa experiencia, Pérez regresó a las competencias regionales para continuar su desarrollo y acumular experiencia antes de volver a presentarse en el Dana White’s Contender Series el 18 de agosto, donde obtuvo la oportunidad de llegar a UFC.

El reto de su estreno será Nelson, un peleador canadiense con experiencia en la organización y enfrentamientos previos ante nombres como Terrance McKinney y Steve Garcia. Su repertorio incluye golpes de boxeo y patadas, recursos que utiliza para manejar la distancia frente a sus oponentes.

Pérez buscará aprovechar esta primera oportunidad para comenzar con una victoria su recorrido en la compañía. Su combate formará parte de una cartelera en la que también estarán en juego los objetivos de Buckley y Malott en la división wélter.

Temas Relacionados

UFCUFC MéxicoAtletas Mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El maquillaje azul de Sally que puedes recrear con productos que ya tienes en casa para este Halloween 2026

Te decimos el paso a paso para que triunfes con este personaje de ‘El Extraño Mundo de Jack’ en todas tus reuniones

El maquillaje azul de Sally que puedes recrear con productos que ya tienes en casa para este Halloween 2026

Tras dejar a su hijo en el kínder policía fue acribillado mientras iba tomado de la mano de su esposa en Puebla l VIDEO

(Advertencia: imágenes sensibles) Al sicario no le importó que la víctima de 30 años estuviera a centímetros su esposa para dispararle en varias ocasiones y acabar con su vida

Tras dejar a su hijo en el kínder policía fue acribillado mientras iba tomado de la mano de su esposa en Puebla l VIDEO

Detienen a seis hombres por balear a un motociclista y robarle su moto en CDMX

Los sospechosos, señalados también por extorsiones y robos en Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero, habían difundido en redes sociales fotografías en las que posaban con armas de fuego

Detienen a seis hombres por balear a un motociclista y robarle su moto en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: detienen a “Doña Mari” por presunto ingreso de drogas a penales de CDMX

Sigue en tiempo real lo más importante de estos temas en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: detienen a “Doña Mari” por presunto ingreso de drogas a penales de CDMX

Pese a avances en políticas públicas, México no llegará a sus compromisos de reducción de emisiones para 2030

Urgen a Pemex cumplir con compromisos ambientales

Pese a avances en políticas públicas, México no llegará a sus compromisos de reducción de emisiones para 2030
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras dejar a su hijo en el kínder policía fue acribillado mientras iba tomado de la mano de su esposa en Puebla l VIDEO

Tras dejar a su hijo en el kínder policía fue acribillado mientras iba tomado de la mano de su esposa en Puebla l VIDEO

Detienen a seis hombres por balear a un motociclista y robarle su moto en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: detienen a “Doña Mari” por presunto ingreso de drogas a penales de CDMX

Desmantelan narcolaboratorio operado presuntamente por el CJNG en Zacatecas

Doña Mari fue detenida en CDMX tras ser señalada de coordinar ingreso de drogas a penales

ENTRETENIMIENTO

Thalía y el vestido de ositos: así creó la prenda que marcó su etapa en Timbiriche

Thalía y el vestido de ositos: así creó la prenda que marcó su etapa en Timbiriche

El maquillaje azul de Sally que puedes recrear con productos que ya tienes en casa para este Halloween 2026

Nieta de Lola Beltrán denuncia presuntas omisiones tras asesinato de su pareja en un bar de Zona Rosa hace dos años

El Desfile de Alebrijes Monumentales cambia de ruta: dónde será y a qué hora, hoy sábado 17 de octubre

Disfraces baratos para Halloween y Día de Muertos: la ruta de las pacas en Tepito

DEPORTES

Olympiacos vs Panetolikos: cuándo, a qué hora y dónde ver a la ‘Hormiga’ González en la Liga de Grecia

Olympiacos vs Panetolikos: cuándo, a qué hora y dónde ver a la ‘Hormiga’ González en la Liga de Grecia

Fórmula 1 en México: dónde hospedarte en CDMX si vienes al Gran Premio 2026

Cuauhtémoc Blanco y el Piojo López tuvieron un fuerte encontronazo antes del título del América en 2005

Atlante rinde emotivo homenaje al Hobbit Bermúdez en el Estadio Azteca a casi 19 años del título de 2007

Carlo Cruz, el mexicano que busca conquistar la élite del salto con garrocha en Dakar 2026