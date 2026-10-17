Catearon la casa del sospechoso del feminicidio de la médica del Hospital Materno Infantil IMSS Bienestar

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz catéan la vivienda de Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como principal sospechoso del feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello, en la calle Bella Vista, Coatzacoalcos. Crédito: Especial

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Lenin Salvador Córdova Pérez, de 21 años y pareja sentimental de la doctora Cristina Ramos Argüello, es señalado como principal sospechoso del feminicidio de la médica de 33 años. El crimen ocurrió la tarde del jueves 15 de octubre en el fraccionamiento Santa Cecilia, en Coatzacoalcos, Veracruz, donde la víctima fue hallada sin vida con múltiples heridas de arma blanca.

La Fiscalía General del Estado (FGE) catéo este viernes 16 de octubre la vivienda del sospechoso, quien permanece prófugo, mientras la causa del ataque se mantiene bajo investigación.

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La doctora Cristina Ramos Argüello había sido reportada como desaparecida horas antes de que su cuerpo apareciera en su propio domicilio. Trabajaba simultáneamente en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y en una unidad del ISSSTE, ambas instituciones ubicadas en Coatzacoalcos.

El hallazgo del cuerpo de Cristina Ramos Argüello en el fraccionamiento Santa Cecilia

El cuerpo de la médica fue localizado en un departamento de la tercera etapa del fraccionamiento privado Santa Cecilia, sobre la avenida Universidad Veracruzana, junto a la Expo Feria de Coatzacoalcos, según detalló Municipio Sur. La vivienda se ubica al poniente del municipio, en el sur del estado de Veracruz.

Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cristina Ramos presentaba varias heridas provocadas por un arma blanca, de acuerdo con los primeros reportes oficiales. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.

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La Policía Ministerial inició las diligencias correspondientes de inmediato después del hallazgo. El objetivo de ese primer despliegue fue esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Debido a que el hallazgo ocurrió dentro de un conjunto habitacional privado, el manejo de la información se mantuvo con reserva durante las primeras horas. Esa reserva inicial contrastó con la rapidez con la que trascendió la identidad de la víctima en medios locales.

La médica trabajaba un turno en cada una de las dos instituciones de salud donde prestaba sus servicios. La Silla Rota confirmó que ejercía como especialista tanto en el Hospital Materno Infantil IMSS-Bienestar como en el Hospital del ISSSTE de Coatzacoalcos.

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Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como principal sospechoso del crimen

Lenin Salvador Córdova Pérez es un joven de 21 años, deportista y estudiante de la licenciatura en Derecho, de acuerdo con información de Latinus. El medio precisó que mantenía una relación sentimental con la víctima pese a la diferencia de edad entre ambos.

Una de las primeras indagatorias apunta hacia el joven como posible responsable de los hechos. Hasta el momento, el sospechoso se encuentra prófugo y no ha sido detenido.

Versiones de familiares y amigos de la víctima aseguran que Cristina era víctima de violencia por parte de su pareja. Esas versiones sostienen que ella decidió poner fin a la relación, aunque el sujeto habría seguido acosándola.

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La doctora había manifestado temor hacia su expareja antes de los hechos. Ese temor fue, de acuerdo con esas mismas versiones, lo que la llevó a terminar el vínculo sentimental.

Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se señaló que el sospechoso estudiaba en la Universidad Veracruzana al momento de los hechos. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial el nombre completo del sospechoso en sus comunicados públicos.

La Fiscalía General del Estado catéo la vivienda del sospechoso en la calle Bella Vista

La vivienda cateada este viernes se ubica en la calle Bella Vista, en la zona centro de Coatzacoalcos. El operativo se realizó como parte de las diligencias relacionadas con la investigación del feminicidio.

La Fiscalía General del Estado confirmó, hasta la noche del viernes 16 de octubre, que las pruebas periciales siguen su curso. “Las diligencias, entrevistas e investigaciones siguen”, señaló la dependencia.

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La institución no ha revelado mayores detalles sobre los hallazgos obtenidos durante el cateo. Tampoco ha confirmado de manera oficial si el joven cateado es la misma persona identificada como su expareja sentimental.

Una cinta amarilla con la leyenda «ESCENA DE HOMICIDIO - PROHIBIDO EL PASO» delimita un perímetro acordonado sobre una cerca de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas. Esa unidad especializada abrió la carpeta de investigación correspondiente tras el hallazgo del cuerpo.

En un comunicado emitido antes de la medianoche del jueves, la FGE afirmó que las investigaciones continúan para establecer las líneas que permitan identificar a los responsables, de acuerdo con Formato Siete. El texto añadió: “Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial realizan las diligencias correspondientes, conforme al protocolo de investigación del delito de feminicidio, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos”.

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La fiscalía reiteró en ese mismo comunicado, citado por el medio, su objetivo de que los hechos no queden impunes. El documento oficial no reveló si una de las líneas de investigación apunta directamente al joven universitario.

Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía General del Estado no ha reportado personas detenidas por el caso. El móvil del crimen permanece sin esclarecerse de manera oficial.

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Las autoridades mantienen activa la búsqueda del sospechoso prófugo. Las diligencias periciales continúan con el objetivo de reunir pruebas que permitan sustentar la carpeta de investigación por feminicidio.

La comunidad médica de Coatzacoalcos se mantiene consternada tras el hallazgo de la doctora sin vida. El caso ha generado atención en medios regionales por tratarse de una profesional de la salud reconocida en dos instituciones públicas del municipio.

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