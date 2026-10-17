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Místico transforma su automóvil en ‘Mexicánicos’ con un diseño inspirado en su máscara

Martín Vaca y su equipo trabajaron en el Ford Mustang GT del Rey de Plata y Oro para integrar elementos de su personaje, incluidos acabados en oro y plata y la imagen de su icónica máscara en el interior

El luchador del CMLL llevó su identidad al mundo automotriz con un proyecto realizado en el taller de Martín Vaca, donde su Ford Mustang GT recibió cambios exteriores e interiores. (Captura de pantalla)
El luchador del CMLL llevó su identidad al mundo automotriz con un proyecto realizado en el taller de Martín Vaca, donde su Ford Mustang GT recibió cambios exteriores e interiores. (Captura de pantalla)
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La modificación del vehículo tomó como punto de partida los rasgos visuales que han acompañado a Místico durante su trayectoria en la lucha libre. En lugar de conservar la apariencia original del Mustang GT, el equipo de Martín Vaca realizó diversos ajustes para acercarlo a la personalidad del personaje.

Una de las zonas que recibió mayor atención fue la parte frontal. El diseño incorporó defensas personalizadas, faros adicionales y tomas de aire adaptadas al cofre, elementos que contribuyeron a darle al deportivo una apariencia más robusta.

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(Captura de pantalla)
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Los cambios buscaron que el automóvil tuviera una identidad propia y que pudiera relacionarse con el luchador incluso fuera de las arenas. De esta manera, el proyecto no se limitó a modificar algunas piezas, sino que tomó como referencia al personaje para establecer una misma línea estética en todo el vehículo.

La carrocería también recibió una intervención importante mediante una combinación de colores vinculados con el enmascarado. Los tonos oro y plata fueron protagonistas del acabado exterior, en alusión a la máscara que distingue a Místico cuando sube al ring.

(Captura de pantalla)
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La máscara del ‘Príncipe de Plata y Oro’ llegó hasta el interior

(Captura de pantalla)
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El trabajo realizado por VA-K Innovation no terminó en la parte exterior del Mustang. La personalización también se extendió al habitáculo para mantener la temática del proyecto y conseguir que los acabados interiores combinaran con el diseño de la carrocería.

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Uno de los detalles más representativos quedó en el techo del vehículo, conocido en el ámbito automotriz como cielo. En esa superficie se plasmó la imagen de la máscara de Místico, uno de los símbolos más reconocibles de su personaje.

(Captura de pantalla)
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Este elemento convirtió la cabina en otra parte fundamental de la transformación, al incorporar directamente la identidad del luchador en un espacio que normalmente no resulta tan visible desde el exterior.

La presencia de la máscara en el revestimiento interior reforzó el concepto del ‘Misticmóvil’: un automóvil diseñado para reflejar la imagen del gladiador, tanto en sus acabados como en los detalles que lo diferencian de un Mustang GT convencional.

Martín Vaca convirtió el proyecto en una pieza personalizada

(Captura de pantalla)
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La participación del equipo de Mexicánicos permitió reunir dos ámbitos distintos: la personalización automotriz y el espectáculo deportivo. A través de las modificaciones, el Ford Mustang GT adquirió características relacionadas con la trayectoria y la imagen pública de una figura del CMLL.

El resultado muestra cómo un vehículo puede transformarse en una extensión de la identidad de su propietario mediante cambios en la carrocería, la pintura y los acabados interiores.

(Captura de pantalla)
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En el caso de Místico, la elección de los colores y la incorporación de su máscara fueron elementos centrales para darle coherencia al diseño. El automóvil dejó de ser únicamente un deportivo para convertirse en una pieza personalizada alrededor de uno de los personajes más reconocibles de la lucha libre mexicana.

Así, el ‘Misticmóvil’ trasladó el universo visual del ‘Príncipe de Plata y Oro’ desde el cuadrilátero hasta las calles, con un Mustang GT que reúne detalles inspirados en la máscara, los colores y la personalidad que han acompañado al luchador en su carrera.

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