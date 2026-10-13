Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 13 de octubre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,57 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 1,23% respecto al cierre previo de 20,33 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,75%, aunque en términos interanuales registra una bajada del 2,62%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante durante un día consecutivo.
La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 16,4%, muy por encima de la volatilidad de referencia del 6,06%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.
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