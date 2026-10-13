Cazzu contó el origen de “Con Otra”: la historia detrás de su canción sobre una persona narcisista

La cantante argentina habló sobre el proceso de composición de su tema más comentado y explicó qué sintió antes de grabarlo. (Captura de pantalla @cazzu)

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Cazzu habló del proceso creativo detrás de “Con otra” en una entrevista para el podcast Ruido y Sentimiento, donde reveló que la canción surgió de una sesión con su productor Nico Cotton en la que sintió vergüenza antes de grabarla.

“Yo escribí ‘Con otra’, vine, me acuerdo patente, vengo aquí a Nico y me daba un poco de vergüenza, yo lo tengo que decir, me daba un poco de vergüenza la canción, lo que decía la canción”, contó Julieta Cazzuchelli sobre el instante en que le presentó la idea a su productor.

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La artista explicó que necesitó atravesar un proceso emocional antes de concretar el tema. “Tuve que atravesar todo un momento para... porque es un momento muy íntimo el de vos: ‘Che, amigo, tengo una idea’”, relató durante la conversación radial.

Según su testimonio, el vínculo de confianza con Cotton resultó determinante para completar la grabación. “Si la otra persona no sabe cómo tratar esos momentos, te puede quebrar algo acá y vos querés llorar y te va a tu casa, no sé, no puedo hacer música”, explicó la cantante sobre la fragilidad de ese tipo de encuentros en el estudio.

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La artista contó que una conversación con su psicóloga inspiró la frase central de la canción que superó el millón de reproducciones.

Cazzu agregó que esa dinámica no es exclusiva de ella, sino algo que comparte con su equipo creativo habitual. “Nos pasa a todos con Cotton en el estudio”, señaló, antes de precisar que, superada esa barrera inicial, el trabajo de composición pudo avanzar.

El origen de la letra surgió de una sesión con su psicóloga

La cantante argentina detalló que la frase central del tema nació de una conversación con su psicóloga. “Hablábamos de que hay a veces un responsable que tiene la incapacidad de dar amor”, dijo la cantante al reconstruir el origen de la composición.

A partir de esa reflexión, la artista construyó la figura de una persona narcisista como eje de la historia. “Puede ser esta persona que genera las grietas entre, inclusive entre las mujeres”, explicó sobre el personaje que da forma al relato de la canción.

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La entrevistadora señaló que el tema contiene, además, un mensaje dirigido entre mujeres. “Tiene un mensaje muy feminista que es vos le estás hablando a ella de: ‘Ojo, no soy yo tu enemiga’”, comentó, a lo que la cantante respondió con el contexto personal que atravesaba en ese momento.

La cantante también vinculó el proceso de escritura con el libro que redactaba en paralelo. “Yo estaba escribiendo mi libro en ese momento y nuestra querida amiga, que me venía ayudando a escribir, me dijo: ‘Hay que dejar de tener el miedo de hablarle a las mujeres como de estas cosas’”, recordó Cazzu sobre el consejo que terminó de inclinar la balanza hacia la publicación del tema.

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Cazzu temía cómo sería interpretada la canción

La artista detalló el origen de la canción que se convirtió en fenómeno. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Cazzu reconoció que antes del lanzamiento le preocupaba la recepción del público y la relación que establecerían con su vida personal. “Decía como: ‘Decilo’. También con lo que... lo iban a relacionar troncalmente, lo que significaba para mí haber hecho una cumbia tan bonita y cómo iba a ser recibida y cuando salga... ser tomado para donde la gente quiera”, expresó la cantante sobre las dudas previas a la publicación.

La artista aclaró que varias canciones del disco se compusieron durante una etapa estable de su relación sentimental. “Yo estaba en una relación y muchas de esas canciones se hicieron todavía cuando estaba todo recontrabien”, dijo, aunque remarcó que el público decidió leerlas de otra manera.

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“La gente decidió interpretarla... y deciden interpretarlo de maneras como quieren”, agregó Cazzu, en referencia a las lecturas que circularon tras el estreno del tema.

“Yo siento que el fenómeno ‘Con otra’ fue un conjunto... Y ¿sabes por qué me hace muy feliz? Porque fue un conjunto de mi idea audiovisual”.

El video de “Con Otra”

Una vez terminada la canción, Cazuu decidió acompañarla con una propuesta visual propia. “Con esta canción que yo había logrado y que sonaba tan bien... yo dije vamos a hacerle un video”, relató sobre la decisión de sumar un componente audiovisual al lanzamiento.

La cantante describió la estética que eligió para la pieza y su vínculo con referencias cinematográficas locales. “Esa idea y esa forma en que nosotros interpretamos cine argentino, la forma en la que decido plantear la normalidad más normal, algo que nos represente, termina atravesando a mucha gente”, expresó sobre el enfoque visual del clip.

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Cazzu destacó el alcance que tuvo el video entre su público y lo que significó para su faceta creativa. “‘Con Otra’ es un fenómeno, la gente la escucha más en YouTube, la ve mucho. Eso para mí también en mi yo más cineasta y audiovisual fue como el premio de una obra completa, total”, afirmó la artista sobre el resultado final del proyecto.

El tema forma parte del álbum Latinaje, publicado por Cazzuchelli en marzo de 2025. Desde su estreno, la letra generó interpretaciones masivas que la conectaron con la ruptura de la artista y Christian Nodal, así como con el inicio de la relación de este con Ángela Aguilar.

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Frases como “fuiste mala y todo se paga” y “te va a engañar con otra” circularon en redes sociales como presuntas referencias directas a esa historia. La canción alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 Argentina tras su lanzamiento.

En septiembre de 2026, Cazzu obtuvo el premio a Mejor Tema en Cumbia por “Con otra” en los Premios Juventud, ceremonia en la que también estuvieron presentes Nodal y Ángela Aguilar. La cantante ha señalado en entrevistas previas que la composición no está dedicada de forma específica a ellos.