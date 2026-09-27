México

Este es el top 10 de las canciones de K-pop más escuchadas del momento en iTunes México

INFINITE fue el primero en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo, abriendo oportunidades a más grupos del género

Pese a las diferencias culturales, el K-pop está conquistando a la industria musical internacional. (Infobae/Jovani Pérez)
Pese a las diferencias culturales, el K-pop está conquistando a la industria musical internacional. (Infobae/Jovani Pérez)
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El K-pop, abreviatura de Korean Pop, es un género musical nacido en Corea del Sur que combina varios estilos como pop, hip-hop, R&B y música electrónica. Caracterizado por producciones elaboradas que incluyen coreografías llamativas y hasta efectos visuales.

Los grupos de K-pop, formados por cantantes y bailarines, practican arduamente antes de debutar en los escenarios. Artistas como BTS y BLACKPINK han sido fundamentales en la internacionalización del género, conquistando mercados en todo el mundo y acumulando millones de seguidores. El K-pop se convirtió en un fenómeno cultural que influye en la moda, el entretenimiento y las redes sociales.

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Las canciones más escuchadas de K-Pop México

1. Into the Sun

Artista: BTS

2. SAUCIN′

Artista: NEXZ

3. APT.

Artista: ROSÉ & Bruno Mars

4. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

5. REDRED

Artista: CORTIS

6. Like Animals

Artista: BTS

7. Pied Piper

Artista: BTS

8. Love Girl

Artista: CNBLUE

9. SWIM

Artista: BTS

10. SUN KISS

Artista: TUIDE

México es el país que más escucha K-Pop de Latinoamérica

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La música coreana en México es un fenómeno cultural y musical en pleno auge y según evidencia de plataformas globales como YouTube y Spotify, además de la actividad del mercado, indican que el país tricolor es el que mayor consumo y fandom de K-Pop tiene en Latinoamérica, e incluso es la séptima región a nivel mundial que más streaming hace, solo detrás de potencias como Japón, Estados Unidos e Indonesia.

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Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana y Mérida, destacan por su alta cantidad de reproducciones de artistas como BTS y BlackPink, quienes son los grupos más populares entre el público mexicano. La gran pasión y apoyo de los fans mexicanos ha convertido al país en un destino clave para las giras internacionales de K-Pop, con una agenda creciente de conciertos y eventos que reflejan la fuerza y expansión de esta cultura.

Algunos de los artistas más importantes que han ofrecido conciertos en tierras mexicanas son BlackPink en 2023, Twice en 2024, Stray Kids en 2025 y BTS, los cuales visitaron por primera vez el país en 2014, mucho antes de que alcanzaran la popularidad mundial que hoy tienen, además de su asombroso regreso a la Ciudad de México en 2026.

¿Sabías que..?

Integrantes del grupo Girls Generation durante el SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)
Integrantes del grupo Girls Generation durante el SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

En la década de 1990, el K-pop comenzó a tomar forma con la llegada de grupos influyentes como Seo Taiji and Boys, quienes introdujeron una mezcla de géneros como pop, rap y techno en el panorama musical coreano. Las principales empresas de entretenimiento, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, establecieron un sistema riguroso de formación de idols, que incluía entrenamientos en canto, baile y actuación.

Este método produjo grupos pioneros como H.O.T. y S.E.S., que rápidamente ganaron popularidad en Corea del Sur y otros países asiáticos, sentando las bases para la expansión internacional del K-pop.

En la actualidad, el K-pop ha logrado una presencia global con artistas como BTS, BLACKPINK y TWICE, quienes han roto barreras culturales y lingüísticas. Estos grupos no solo dominan las listas de música y ventas, sino que también tienen un impacto significativo en las redes sociales, acumulando millones de seguidores en todo el mundo.

La influencia del K-pop se extiende a diversas áreas como la moda, la belleza y el entretenimiento, consolidándose como un componente clave de la ola coreana ("Hallyu") que sigue creciendo y atrayendo a nuevas audiencias internacionalmente.

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