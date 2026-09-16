“Perrea, Miguel, perrea”: ponen a bailar a niño vestido del cura Hidalgo y el momento se hace viral

Durante una representación escolar con motivo de la Independencia de México, un niño disfrazado como Miguel Hidalgo baila sobre un escenario al aire libre. A un lado, otros estudiantes caracterizados con vestimentas históricas observan la presentación sentados debajo de un paraguas.

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El video de un niño disfrazado de Miguel Hidalgo volvió a circular durante las celebraciones escolares por la Independencia de México, luego de que usuarios retomaran la grabación en redes sociales durante las fiestas patrias. El menor bailó frente a sus compañeros y familiares mientras vestía como el llamado Padre de la Patria.

La escena generó reacciones divididas. Algunas personas tomaron el momento con humor y crearon memes, mientras sectores conservadores cuestionaron la falta de solemnidad frente a los héroes nacionales y debatieron sobre la música y las conductas a las que se exponía a los niños.

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El video original comenzó a circular en internet en septiembre de 2022. Desde entonces, la grabación fue retomada durante las conmemoraciones del 15 y 16 de septiembre, cuando usuarios recopilaron escenas relacionadas con las celebraciones de la Independencia.

En las imágenes, el estudiante permaneció frente al público con un traje que simulaba la vestimenta de Hidalgo. Una persona entre los asistentes le gritó: “¡Perrea, Miguel, perrea!”.

En dos celebraciones distintas un niño y un adulto que representaron al cura Don Miguel Hidalgo fueron instados a bailar para festejar la conmemoración de la Independencia de México Foto: Captura de pantalla video

Ante la petición, el niño realizó pasos de baile mientras las personas presentes reían y aplaudían. La grabación acumuló millones de reproducciones y se convirtió en uno de los momentos cómicos que reaparecieron durante esas fechas.

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Entre los comentarios humorísticos apareció la frase: “Cómo olvidar cuando Hidalgo venció a los españoles con el poder de sus caderas”. La referencia convirtió el baile del menor en material para memes y comentarios sarcásticos.

Las críticas se enfocaron en la conducta del niño durante una actividad escolar dedicada a los héroes patrios. Algunas personas consideraron que la escena restó solemnidad a la conmemoración y cuestionaron el tipo de música utilizada durante el acto.

Le quitaro hasta la costilla a Don Miguel en Oaxaca

Personas reunidas en una plaza pública nocturna participan en un baile popular durante una verbena en Salina Cruz, Oaxaca. En el evento, diversos asistentes bailan en grupo en el centro de la plaza, incluyendo a una persona caracterizada como Miguel Hidalgo con túnica negra y peluca blanca. La celebración reúne a personas de distintas edades que observan y participan en la pista al aire libre.

En otro evento en Salina Cruz, Oaxaca, la fiesta llevó a los visitantes a llevar al hombre vestido del cura Don Miguel Hidalgo al centro de la pista a bailar “La Iguana” con el Súper Grupo Espinosa.

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La fiesta y la alegría por los festejos de la Independencia nacional se tornó en uin baile masivo donde todos se divirtieron dejando la solemnidad de lado, como caracteriza a los mexicanos en cualquier celebración.

“¡Viva La Rosa de Guadalupe!”: niño se vuelve viral por peculiar error

Una representación escolar con motivo de las fiestas patrias terminó dejando una de las escenas más peculiares de la celebración en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de que un estudiante confundiera una de las arengas tradicionales del Grito de Independencia y pronunciara una frase que provocó sorpresa y risas entre quienes presenciaron el momento.

El episodio ocurrió durante una ceremonia organizada por una escuela para recrear el tradicional Grito de Independencia, una actividad que cada año forma parte de los festejos patrios en distintos planteles educativos de México. En esta ocasión, los alumnos participaron en la dinámica frente a sus compañeros y profesores.

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El menor encargado de pronunciar las arengas siguió el desarrollo de la ceremonia y comenzó a mencionar algunas de las expresiones habituales de esta celebración. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó el momento de hacer referencia a la Virgen de Guadalupe.

El peculiar episodio ocurrió en una escuela de Tuxtla Gutiérrez y posteriormente se volvió viral gracias al video de la ceremonia.

El pequeño debía mencionar a la Virgen de Guadalupe, pero terminó haciendo una inesperada referencia a la popular producción televisiva.

En lugar de pronunciar la frase esperada, el estudiante realizó una inesperada modificación que rápidamente se convirtió en el momento más llamativo de la ceremonia.

Con entusiasmo, el niño exclamó: “¡Viva La Rosa de Guadalupe!”.

La expresión tomó por sorpresa a los asistentes, pues la arenga tradicional hace referencia a la Virgen de Guadalupe, una figura vinculada históricamente con la identidad cultural y religiosa de México. Sin embargo, el menor terminó relacionándola con una de las series de televisión mexicanas más reconocidas.

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En el video que comenzó a circular posteriormente en redes sociales se aprecia parte de la representación escolar y la reacción de los presentes ante la peculiar equivocación. Algunas personas no pudieron contener la risa después de escuchar la frase pronunciada por el estudiante.

El momento que cambió la ceremonia

La espontánea frase del menor quedó registrada en video y rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales por la curiosa confusión.

Antes de la inesperada intervención del menor, las arengas transcurrían de acuerdo con lo previsto. Entre las expresiones que formaron parte de la representación estuvieron “¡Viva México!” y “¡Viva la Independencia!”, además de otras frases relacionadas con la celebración del 16 de septiembre.

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No obstante, fue la modificación realizada por el niño la que terminó captando la atención de quienes presenciaron la actividad y, posteriormente, de los usuarios de redes sociales.

La confusión resulta particularmente llamativa por la similitud entre las referencias. La expresión que debía pronunciar estaba relacionada con la Virgen de Guadalupe, mientras que el estudiante mencionó a “La Rosa de Guadalupe”, producción televisiva mexicana conocida por presentar historias de drama y situaciones familiares, además de su característico recurso visual de una rosa blanca.