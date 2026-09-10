US Open 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales del último Grand Slam del año desde México

Ocho tenistas siguen luchando por coronarse en el último Grand Slam de la temporada, pero solamente uno por rama tendrá el derecho de alzarse con los máximos honores. (Reuters/Robert Deutsch)

Guardar

El US Open 2026 está por definir a sus finalistas en las ramas varonil y femenil, pero antes el torneo vibrará con cuatro encuentros de semifinales, programados para este jueves y viernes.

Cada uno de los juegos se disputará en el Arthur Ashe Stadium, la cancha principal del complejo tenístico de Flushing Meadows, donde se han gestado las mayores hazañas en la historia del torneo.

PUBLICIDAD

Todos los encuentros de semifinales podrás disfrutarlos a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+.

Semifinales en la rama femenina

Aryna Sabalenka. (REUTERS/Mike Segar)

A continuación, te presentamos cuáles son los encuentros de semifinales que se disputarán en la rama femenina:

Aryna Sabalenka vs Jessica Pegula

Este encuentro abre las actividades de este jueves 10 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium. El partido está programado a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Aryna Sabalenka parte como favorita por la consistencia que ha mostrado en los torneos recientes y por su experiencia en esta clase de instancias.

Pese a perder el #1 del mundo tras la victoria de Elena Rybakina en semifinales, se mantiene como una de las jugadoras más temibles del circuito.

PUBLICIDAD

Jessica Pegula (REUTERS/Eduardo Munoz)

Jessica Pegula, por su parte, ha demostrado ante Emma Navarro y Leylah Fernandez que puede responder en los momentos de presión, incluso cuando no tiene sus mejores partidos.

La estadounidense busca dar la sorpresa con el respaldo de la afición local y avanzar a la final del US Open.

Elena Rybakina vs Coco Gauff

Elena Rybakina. (REUTERS/Mike Segar)

Elena Rybakina llega motivada después de convertirse en la número uno del mundo tras imponerse a Qinwen Zheng por parciales de 3-6, 6-1 y 6-4, resultado que le permite dar un paso más en su búsqueda por avanzar a la segunda final de Grand Slam de la temporada.

PUBLICIDAD

Rybakina también va por su segundo título mayor del año, luego de conquistar el Australian Open 2026. Su buen momento la coloca como una de las principales candidatas al campeonato en Nueva York.

Coco Gauff (REUTERS/Mike Segar)

La tarea, no obstante, será complicada. Enfrente tendrá a Coco Gauff, quien viene de superar un partido exigente ante Mirra Andreeva. La estadounidense pierde el primer set por 2-6, pero logra recuperarse para darle vuelta al encuentro.

Andreeva tiene oportunidades para cerrar el partido durante el tie-break del segundo parcial, con algunos puntos de partido a su favor. No consigue aprovecharlas y, tras perder ese set, no logra sostener el nivel en el desenlace.

PUBLICIDAD

Con el respaldo de la afición local, Gauff busca vencer a la mejor tenista del circuito y avanzar a otra final de Grand Slam en su carrera.

El encuentro se llevará a cabo este mismo jueves 10 de septiembre en cuanto termine el encuentro entre Aryna Sabalenka y Jessica Pegula.

Semifinales Rama Masculina

Alexander Zverev. (EFE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD)

El torneo fue atípico por las sorpresas que registró el cuadro principal de singles masculino, donde Jannik Sinner causó baja por una lesión, mientras que Carlos Alcaraz quedó eliminado en los cuartos de final a manos de Ben Shelton.

Debido a ello, así quedaron los encuentros de semifinales en la rama masculina:

Alexander Zverev vs Karen Khachanov

Karen Khachanov (Reuters/Geoff Burke)

La actividad comenzará este viernes 11 de septiembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Arthur Ashe Stadium.

Alexander Zverev, primer preclasificado del torneo, busca su segundo título de Grand Slam de la temporada, luego de conquistar Roland Garros este mismo año, en lo que fue el primer torneo Major de su carrera.

PUBLICIDAD

El alemán ha mostrado una mejoría conforme avanza el certamen, ya que en sus primeras rondas enfrentó partidos complicados ante Lorenzo Sonego y Quentin Halys, lo cuales consiguió resolver pese a tener lapsos de mal tenis.

El camino en el cuadro principal le ha permitido llegar a semifinales sin enfrentar todavía a un rival ubicado dentro del Top 20. por lo que Karen Khachanov será su primera prueba de ese nivel en Nueva York, aunque de la misma forma que sus anteriores rivales, actualmente no está entre los mejores 20 tenistas del mundo al no estar rankeado.

El ruso representa un adversario de cuidado por su experiencia en este tipo de instancias y por la potencia de su saque, ya que si bien es cierto tenía mucho tiempo sin llegar a unas semifinales, no deja de ser un rival de respeto.

PUBLICIDAD

Ben Shelton vs Frances Tiafoe

Frances Tiafoe. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El duelo entre estadounidenses está programado para este viernes 11 de septiembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en lo que se perfila como uno de los más atractivos del torneo en el Arthur Ashe Stadium.

Frances Tiafoe llega después de superar un encuentro que parecía perdido ante Alex Michelsen. El estadounidense estuvo abajo por dos sets, pero logró reaccionar y selló su pase tras imponerse en el super tie-break del quinto parcial.

Ben Shelton (Reuters/Geoff Burke)

Ben Shelton también viene de protagonizar una de las sorpresas del torneo. El estadounidense derrotó a Carlos Alcaraz en cinco sets, en un partido que se definió hasta las últimas instancias del parcial definitivo.

PUBLICIDAD

Ambos tenistas buscarán aprovechar el apoyo de la afición local para conseguir un lugar en la final del US Open.

Todos los encuentros de semifinales podrás disfrutarlos a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+.