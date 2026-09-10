Trailero comete imprudencia al levantarse para buscar un objeto mientras manejaba y termina volcado en la Xalapa-Perote

La grabación exhibe la maniobra del conductor antes de que el tráiler se desviara y terminara fuera de control en la zona de El Fresno.

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Una grabación captada desde el interior de la cabina de un tráiler volvió a generar atención en redes sociales al mostrar los instantes que antecedieron a una volcadura ocurrida en la autopista Xalapa-Perote, Veracruz. En las imágenes se observa cómo el conductor se separa de su asiento para intentar tomar un objeto y, pocos segundos después, pierde el control de la pesada unidad.

El accidente tuvo lugar el pasado 8 de junio en el municipio de Tlacolulan, pero el video comenzó a difundirse recientemente en plataformas digitales, donde usuarios han compartido las imágenes debido a la forma en que quedó registrado el percance desde la perspectiva del operador.

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De acuerdo con lo que puede observarse en la grabación, el tráiler avanzaba a una velocidad superior a los 60 kilómetros por hora cuando el conductor extendió uno de sus brazos hacia la zona posterior de su asiento. El primer movimiento aparentaba estar relacionado con el intento de alcanzar algún objeto que se encontraba detrás de él.

Sin embargo, al no conseguirlo de esa manera, el operador tomó una decisión que terminó por cambiar el curso del trayecto.

El conductor se levanta mientras la unidad continúa avanzando

El percance ocurrió en Tlacolulan, Veracruz, y fue registrado por una cámara instalada dentro de la unidad. (Captura de pantalla)

Las imágenes muestran que el hombre abandona parcialmente su posición frente al volante y posteriormente se pone de pie dentro de la cabina para revisar una caja ubicada detrás de su asiento.

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Durante algunos segundos, el tráiler continúa desplazándose por la autopista mientras el conductor concentra parte de su atención en aquello que intenta localizar.

En un inicio, el operador todavía mantiene contacto con el volante utilizando una de sus manos, aunque su posición dentro de la cabina ya no es la habitual para conducir.

La situación se vuelve más delicada cuando el conductor deja de sujetar completamente el volante mientras busca dentro de la caja. En ese momento, la unidad continúa avanzando por la carretera sin que el operador tenga un control adecuado de la dirección.

Poco después, el tráiler comienza a desviarse de su trayectoria.

Intentó recuperar el control, pero ya era demasiado tarde

(Captura de pantalla)

Al percatarse de que la unidad estaba abandonando su curso, el conductor regresó hacia el volante e intentó corregir la dirección.

No obstante, la reacción llegó cuando el vehículo ya había comenzado a perder estabilidad y el operador no consiguió recuperar el control.

El tráiler terminó volcado en el kilómetro 139 de la autopista Xalapa-Perote, específicamente en las inmediaciones de la zona conocida como El Fresno.

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La cámara instalada dentro de la cabina permitió registrar prácticamente toda la secuencia: desde los primeros movimientos del conductor para alcanzar el objeto hasta el instante en que la unidad se desvía y finalmente ocurre la volcadura.

(Captura de pantalla)

Aunque el accidente sucedió en junio, la circulación reciente del video provocó que las imágenes fueran retomadas y compartidas por numerosos usuarios de redes sociales, quienes reaccionaron principalmente ante la decisión del operador de levantarse de su asiento mientras conducía.

La grabación también permite observar el momento exacto en que el conductor intenta corregir la trayectoria del tráiler después de advertir que había perdido el rumbo.

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(Captura de pantalla)

Hasta ahora, no existe información oficial difundida sobre el estado de salud del conductor tras el accidente. Por ello, cualquier versión adicional sobre posibles lesiones o consecuencias para el operador no puede considerarse confirmada con los datos disponibles.

El video volvió a poner bajo la lupa los riesgos que implica distraerse mientras se conduce un vehículo de carga, particularmente cuando este circula por una autopista a una velocidad considerable.