México

México recupera 1.1 millones de toneladas de exportación azucarera a Estados Unidos tras cuatro años de recorte

El cupo se había recortado en cuatro años de un millón de toneladas a 150 mil y ahora se amplía tras mesas de trabajo con cañeros, ingenios y gobiernos estatales productores

El cupo se había recortado en cuatro años de un millón de toneladas a 150 mil y ahora se amplía tras mesas de trabajo con cañeros, ingenios y gobiernos estatales productores
El cupo se había recortado en cuatro años de un millón de toneladas a 150 mil y ahora se amplía tras mesas de trabajo con cañeros, ingenios y gobiernos estatales productores
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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México logró recuperar 1.1 millones de toneladas en su cuota de exportación de azúcar hacia Estados Unidos, luego de que en los últimos cuatro años dicha cuota había sido reducida de un millón de toneladas a 150 mil. La mandataria explicó que este resultado se alcanzó tras diversas reuniones con representantes de la industria azucarera nacional.

Reuniones con cañeros, ingenios y gobernadores

De acuerdo con Sheinbaum, las mesas de trabajo incluyeron a:

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  • Representantes de los cañeros
  • Trabajadores del sector
  • Ingenios azucareros
  • Gobernadores de entidades productoras como Colima, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit y Morelos

La presidenta destacó la participación de Julio Verduzco, de la Secretaría de Economía, y de una funcionaria identificada como Columba, en las negociaciones que permitieron ampliar la cuota de exportación.

Por qué es relevante el aumento de la cuota

Según explicó la mandataria, la recuperación de esta cuota resulta fundamental para el equilibrio del mercado nacional, ya que la producción de azúcar en México supera la demanda interna. Sheinbaum señaló que, si toda la producción se queda en el país, se abarata el precio del azúcar, lo que afecta a toda la cadena productiva:

  • Trabajadores que siembran y cosechan durante la zafra
  • Los propios ingenios azucareros

Contrabando de azúcar centroamericana, otro foco de atención

En el mismo tema, la presidenta reconoció que su Gobierno ha identificado el contrabando de azúcar proveniente de Centroamérica como un factor que afecta a la industria nacional. Para atenderlo, dijo, se han implementado medidas en las aduanas del sur del país, incluyendo revisiones con la Guardia Nacional en distintos puntos, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

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El caso del Ingenio San Pedro, en Veracruz

Sheinbaum también se refirió a la situación del Ingenio San Pedro, en Veracruz, cuyo cierre había generado preocupación por la pérdida de empleos directos e indirectos. La mandataria indicó que, gracias a la intervención de la gobernadora del estado, se logró que los trabajadores recibieran las prestaciones que les correspondían tras el cierre.

Sobre el futuro del ingenio, la presidenta precisó que aún no se ha decidido si será administrado por el Gobierno estatal, si pasará a manos de los trabajadores mediante una cooperativa, o si algún otro ingenio interesado lo adquirirá. En cualquiera de los escenarios, afirmó, la operación deberá integrarse a un esquema de mercado, sin subsidios directos particulares para esta planta.

*Información en desarrollo

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