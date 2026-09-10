Víctor García defiende a Yahir tras críticas que lo llaman “mueble” en La Casa de los Famosos México 4

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Víctor García defiende a Yahir ante las críticas que lo llaman “mueble” en La Casa de los Famosos México 4 y sostiene que el cantante muestra una postura acorde con el momento que vive, mientras él busca consolidar su regreso a la música después de 23 años de carrera.

El intérprete de Otra vez afirma que Yahir se conduce con claridad dentro del reality, aunque reconoce que una parte de la audiencia espera discusiones, actividad y momentos de mayor efervescencia frente a las cámaras.

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“Yo veo un hombre intentando conducirse de la mejor manera”, dice García durante un encuentro con la prensa. Para el cantante, esa actitud tiene valor aunque no corresponda a las expectativas de quienes siguen el programa.

García considera que la participación de Yahir refleja una parte de su personalidad que no siempre se ajusta a la dinámica televisiva. “Para mí, lo que está demostrando Yahir es una postura muy clara de un comportamiento que lo vale”, sostiene.

Un hombre, identificado como Víctor García en una emisión televisiva, posa para una fotografía con su mano en la cabeza y es visto en pantalla durante el programa "Pájaros en el Alambre". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Víctor García dice que Yahir muestra fortaleza física y mental

El cantante también describe a Yahir como una persona fuerte “de cuerpo, de mente, de muchas cosas”. Señala que su compañero parece asumir un papel de contención dentro de la casa, aun cuando esa conducta pueda ser menos llamativa para parte del público.

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García conoce la exigencia de la televisión por su propia trayectoria. Explica que trabajó más de 15 años en ese medio y que entiende la necesidad de generar momentos que mantengan la atención de la audiencia.

Aun así, considera que Yahir tiene derecho a mostrar la etapa personal en la que se encuentra. “Creo que él está haciendo el trabajo que humanamente a él, en este momento de su vida, le corresponde”, afirma.

El exintegrante de La Academia plantea que la recepción del público puede ser distinta a la lectura que él hace de la participación de su colega. “Que sea del gusto o no, pero yo siento que está haciendo un trabajo muy bueno”, comenta.

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García añade que la apariencia física de Yahir también ha llamado su atención. Entre risas, reconoce que le gustaría tener la condición de su compañero, aunque atribuye su propio cansancio al ritmo de trabajo que mantiene en este momento.

La casa de los famosos - (ViX)

La defensa ocurre después de que reporteros le preguntan si considera injustas las críticas contra Yahir, a quien algunos espectadores habrían calificado de “aburrido” o “mueble” por no involucrarse en conflictos dentro del reality.

“Quién sabe si para la audiencia, para la televisión, sea algo no efervescente”, responde García. Después insiste en que la estabilidad y la forma de comportarse de Yahir resultan atractivas desde su punto de vista.

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El cantante apuesta por la música tras volver al Auditorio Nacional

Durante el mismo encuentro, Víctor García habla sobre la etapa que atraviesa en su carrera musical. El artista celebra la respuesta que recibe tras su presentación en el Auditorio Nacional, donde comparte escenario con invitados como Luis Ángel “El Flaco” y La Sonora Dinamita.

El cantante asegura que ver el recinto lleno representa una sorpresa para su equipo. También lo interpreta como el inicio de una nueva etapa después de un periodo alejado de los escenarios musicales.

“Yo siento que es el principio de una nueva etapa en mi carrera”, señala. García agradece al público y a los medios que han seguido su trayectoria desde hace más de dos décadas.

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Yahir reflexiona durante su jornada matutina (Captura de pantalla Vix) (Captura de pantalla Vix)

El originario de Tampico explica que Luis Ángel “El Flaco” lo presentó ante su público desde el comienzo de su reincorporación a la música. Más tarde, García tuvo oportunidad de corresponderle durante sus propias presentaciones.

El exacadémico asegura que ahora concentra su energía en aprovechar esa oportunidad. Descarta por el momento entrar a otro reality, pese a que le preguntan si participaría en un formato como La Granja.

“Ahorita estoy viviendo mi propio reality”, responde. García explica que prefiere dedicar su tiempo a la música luego de la experiencia que acumuló como conductor y actor en televisión.

García habla de sus altibajos y de su familia

El intérprete reconoce que atravesó periodos de dudas sobre su carrera. Dice que, como muchas personas, enfrentó altibajos emocionales y cuestionamientos sobre el sacrificio que requiere mantenerse vigente.

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García menciona que en esos momentos acudió a su fe para encontrar fuerza. “Después de 23 años de estar en una constante lucha, se me aparece la gran oportunidad que yo estaba buscando”, expresa.

Foto: Azteca Uno

El cantante afirma que se siente pleno, con energía y enfocado en preservar su lugar dentro de la música. Dice que las nuevas generaciones y la fusión de géneros le abrieron una puerta para volver a conectar con otros públicos.

También habla de su familia como un espacio de respaldo. Señala que sus padres, su esposa y sus hijos forman parte de ese entorno que le permite recuperar energía y mantener una perspectiva estable.

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Cuando le preguntan si se califica con un diez como padre, García evita ponerse esa nota. “Constantemente estoy buscando ser una mejor persona, un buen ser humano”, responde.

El artista añade que busca ser un buen padre, esposo y músico. En ese punto vuelve a mencionar a Yahir y dice que también cree en la estabilidad, pues considera que esa forma de vivir da solidez y permite trascender.