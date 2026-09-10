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Campeonato Mundial de Softbol Femenil: qué necesita México para clasificar a Juegos Olímpicos y cómo ver los partidos EN VIVO

El tricolor busca volver a unos Juegos Olímpicos tras haber conseguido en cuarto lugar en Tokio 2020

(Twitter/@CONADE)
El tricolor busca volver a unos Juegos Olímpicos tras haber conseguido en cuarto lugar en Tokio 2020. (Twitter/@CONADE)
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La Selección Mexicana Femenil de Softbol se prepara para encarar la primera fase del Campeonato Mundial que se llevará a cabo del 12 al 16 de septiembre en Oklahoma City, en un torneo que marca la primera vía de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con este torneo, México comienza con el sueño olímpico y buscará superar lo conseguido en Tokio 2020, donde se quedaron cerca de subir al podio con el cuarto lugar.

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Formato del torneo

softbol femenil mexico olimpiadas (Foto: AFP)
Conoce el formato del Campeonato Mundial de Softbol (Foto: AFP)

México compartirá grupo con Estados Unidos, Países Bajos, Brasil, Nueva Zelanda y China durante la primera fase del Campeonato Mundial, donde los dos mejores equipos avanzan a la ronda final, programada en Australia del 5 al 11 de abril de 2027.

En esa etapa, sólo el campeón obtiene el boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Si la selección mexicana no consigue la clasificación en Australia, todavía contará con dos vías. La primera será el clasificatorio continental, en el que el campeón de América conseguirá una plaza olímpica.

La última oportunidad estará en el clasificatorio final, previsto para realizarse a más tardar en marzo de 2028. En ese torneo participarán los equipos que terminen en segundo y tercer lugar de cada clasificatorio continental Asia-Oceanía, América y Europa-África)

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El certamen otorgará la última cuota disponible de sóftbol para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Calendario para México en el Campeonato Mundial de Softbol

Calendario de partidos de México para el Campeonato Mundial. (REUTERS/Jorge Silva)
Calendario de partidos de México para el Campeonato Mundial. (REUTERS/Jorge Silva)

A continuación, te presentamos cuál es el calendario de partidos de México para el Campeonato Mundial de Softbol y el canal donde podrás sintonizarlo:

México vs Estados Unidos

  • Sábado 12 de septiembre
  • 18:30 horas

México vs Países Bajos

  • Domingo 13 de septiembre
  • 15:00 horas

México vs Brasil

  • Lunes 14 de septiembre
  • 9:00 horas

México vs Nueva Zelanda

  • Lunes 14 de septiembre
  • 15:00 horas

México vs China

  • Martes 15 de septiembre
  • 12:00 horas

Todos los encuentros podrán seguirse a través de las pantallas de TVC Deportes.

México consigue cuarto lugar en Tokio 2020

(Photo by KAZUHIRO FUJIHARA / AFP)
México obtuvo el cuarto lugar en Tokio 2020. (Photo by KAZUHIRO FUJIHARA / AFP)

La Selección Mexicana de Sóftbol firmó su mejor resultado olímpico en Tokio 2020, certamen que se disputó en 2021 tras la postergación por la pandemia de COVID-19.

El equipo nacional alcanzó el juego por la medalla de bronce en la primera participación del país en esta disciplina dentro de unos Juegos Olímpicos.

México terminó la fase regular con tres victorias y dos derrotas, resultado que le permitió avanzar a la disputa por el podio. Durante el torneo, la novena mexicana consiguió triunfos ante Italia, Australia y Canadá.

En el partido por la medalla de bronce, Canadá se impuso 3-2 y dejó a México en el cuarto sitio, quedando muy cerca de subir al podio.

Cabe mencionar que en aquel entonces, la Selección fue representada por varias jugadoras extranjeras que contaban con la nacionalidad mexicana.

Ahora, la realidad es diferente, ya que el deporte ha crecido con la profesionalización de la Liga Mexicana de Softbol, la cual ya lleva tres ediciones desde su temporada inaugural en 2024, donde Diablos Rojos del México, Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco se han quedado con el campeonato.

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