La Feria de la Enchilada 2026, llegará a Toluca con música y versiones únicas de uno de los platillos favoritos de los mexicanos

Un plato de enchiladas rojas rellenas de pollo deshebrado lleva abundante queso fresco, crema y hojas de cilantro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Del 2 al 4 de octubre, las calles de San Buenaventura se llenarán de aroma a salsa verde y roja, tortillas recién hechas y música tropical. La Feria de la Enchilada regresa a Toluca como parte de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, con el Sonido La Changa como principal atractivo musical de la jornada.

Cocineras locales, puestos artesanales, actividades para niños y un ambiente de convivencia familiar completan el panorama de tres días dedicados a uno de los platillos más queridos por los mexicanos.

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Feria de la Enchilada 2026/ Ayuntamiento de Toluca redes sociales

Qué es la Feria de la Enchilada y qué se vivirá en San Buenaventura

La Feria de la Enchilada es una celebración gastronómica que se realiza cada año en la delegación de San Buenaventura, en Toluca, y reúne a cocineras locales que exhiben distintas variantes del platillo, desde las tradicionales verdes hasta versiones con ingredientes poco convencionales. El evento combina puestos de comida, música en vivo y actividades familiares en un ambiente comunitario.

En ediciones anteriores, la feria ha reunido a más de 25 cocineras especializadas en la elaboración de enchiladas, con un horario que abarca de las 9:00 a las 20:00 horas. La explanada principal de la delegación suele albergar una carpa con escenario, un corredor de postres, un pasillo de artesanías y una zona infantil con juegos. Durante la conferencia La Toluqueña, se confirmó que la edición 2026 tendrá como cierre musical la presentación del Sonido La Changa, que pondrá a bailar a las familias toluqueñas.

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El platillo: la tradición de las enchiladas estilo San Buena

Enchiladas agustinas servidas con mole, un platillo tradicional de la cocina mexicana casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enchiladas de San Buenaventura tienen un origen ligado al trabajo del campo. Según la tradición oral, las mujeres del pueblo llevaban este platillo todos los lunes al mediodía a sus esposos, que trabajaban las milpas.

La preparación original consistía en tortillas hechas a mano, enrolladas y bañadas en una salsa verde muy picante, acompañadas de pollo deshebrado, lechuga, cebolla, crema y queso fresco. Se dice que ayudaba a los labriegos a sobrellevar los excesos del fin de semana. Con el paso de los años, la oferta se diversificó.

En ediciones recientes de la feria se han presentado variantes como enmoladas, de habanero, cubanas, con camarón, con chiles en nogada, adobadas, encacahuatadas, de tres quesos y de chicharrón prensado con chile de árbol y chorizo. Hoy, San Buenaventura es reconocida no solo por sus enchiladas: los fines de semana, el centro de la delegación se convierte en un mercado tradicional donde se puede encontrar de todo, desde frutas y verduras hasta el clásico taco de plaza.

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Sonido La Changa, medio siglo de música sonidera

(IG)

El Sonido La Changa es uno de los proyectos musicales más reconocidos de la cultura popular sonidera en México. Fue fundado en 1968 por Ramón Rojo Villa en el barrio de Tepito, Ciudad de México. Rojo comenzó como “tocadiscos”, amenizando fiestas con una tornamesa y una colección de vinilos de La Sonora Matancera. El nombre “La Changa” proviene de un apodo de la infancia de Rojo, inspirado en un personaje de la radionovela Chucho el Roto.

En un inicio, el proyecto se llamaba Aves del Trópico. Con más de 50 años de trayectoria, el Sonido La Changa se ha presentado en escenarios como el Vive Latino, el Festival Cervantino, el Primavera Sound en Barcelona y el Zócalo de la Ciudad de México. Su repertorio incluye salsa, cumbia, guaracha, bachata y danzón. El Senado de la República reconoció al proyecto como patrimonio cultural nacional e histórico de México, en reconocimiento a su influencia en la escena sonidera del país.

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San Buenaventura, cómo llegar a la delegación

San Buenaventura es uno de los 24 pueblos tradicionales que conforman el municipio de Toluca. Se ubica al suroriente de la capital mexiquense y su nombre completo, San Buenaventura Huajapan, proviene del náhuatl y significa “árbol cerca de un lugar húmedo”.

La delegación cuenta con autoridades locales electas mediante votación directa cada tres años. En los últimos años, se ha consolidado como un destino gastronómico gracias a la fama de sus enchiladas verdes.

Para llegar desde el centro de Toluca hasta San Buenaventura, la opción más rápida es en automóvil, con un trayecto de aproximadamente una hora y 19 minutos. También existen opciones en autobús con transbordos, aunque el tiempo de traslado puede extenderse hasta casi tres horas.

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Festival Alfeñique 2026: fechas, días y horarios

La sede principal de los conciertos será la explanada del Mercado Juárez, en el Centro Histórico de Toluca, con acceso gratuito y sin necesidad de boletos. (Feria del Alfeñique/Gobierno de Toluca)

La Feria de la Enchilada se enmarca dentro de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, que se realizará del 3 de octubre al 2 de noviembre, con actividades relacionadas con las tradiciones del Día de Muertos. La sede principal de los conciertos será la explanada del Mercado Juárez, en el Centro Histórico de Toluca, con acceso gratuito y sin necesidad de boletos.

La cartelera musical confirmada es la siguiente:

14 de octubre: Caifanes

15 de octubre: La Adictiva

16 de octubre: Yuri

17 de octubre: Los Ángeles Azules

18 de octubre: 31 Minutos

22 de octubre: Santa Fe Klan

23 de octubre: El Haragán y Compañía

25 de octubre: Liran’ Roll

29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical

30 de octubre: Sonora Santanera y Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT)

31 de octubre: El Malilla

1 de noviembre: Los Tigres del Norte

Además de los conciertos, el festival contempla una expo-venta artesanal con más de 250 puestos en los tradicionales Portales de Toluca, recorridos nocturnos de leyendas en el Panteón de la Soledad y una marcha zombie.

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Otros anuncios de la conferencia La Toluqueña

Enchiladas rellenas de espinaca bañadas en adobo de chile guajillo fermentado, un platillo mexicano lleno de tradición y sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la misma conferencia, la directora general de Educación, Cultura y Turismo, Victoria Sánchez, destacó que dos chefs toluqueños, Katsunori Escamilla y Frida Oros, participarán en el Festival Gastronómico de Suwon, en Corea del Sur, llevando una muestra de la riqueza culinaria de Toluca a un escenario internacional.

También se dieron a conocer los ganadores de las convocatorias impulsadas por el Gobierno municipal. En la categoría de ilustración, Gabriel Alonso Pérez y Alondra Garcés realizarán intervenciones artísticas en el Andador Constitución.

En fotografía e intervenciones urbanas, los seleccionados fueron Gabriel Hernández, Jonathan Alexis Linares, Edgar González, Eddy Monserrat Cerón y Marco Antonio Ramírez, quienes llevarán su trabajo a distintas calles de Toluca. Esta actividad reafirma el compromiso del alcalde Ricardo Moreno de impulsar el acceso a la cultura, al entretenimiento y a los espacios de convivencia como alternativas gratuitas para las familias toluqueñas.

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