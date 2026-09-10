Javier Alatorre y Fernanda Familiar: de una amistad en noticieros de TV Azteca al rumor de que tuvieron un hijo (RS)

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Santiago Vizl, hijo de Fernanda Familiar, respondió a los rumores que desde hace años lo relacionan con Javier Alatorre y evitó confirmar o negar que el periodista sea su padre. Algo que ha levantado aún más las sospechas sobre el origen de esta versión y la historia de la amistad pública que los conductores de noticias tuvieron de forma pública en TV Azteca décadas atrás.

La versión vuelve a circular luego de que el pasado martes 8 de septiembre de 2026 en una entrevista con TVNotas, Santiago Vizl sostiene que su identidad y sus proyectos personales pesan más que las especulaciones sobre su origen familiar.

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El señalamiento no cuenta con una confirmación pública de Javier Alatorre, Fernanda Familiar ni Santiago Vizl. La conversación tomó fuerza por una declaración del creador de contenido, quien coloca en el centro a su madre, a su hermana y su pódcast La barra de Santiago.

Vizl afirma que busca desarrollar una carrera propia y apartar la atención de las versiones que lo acompañan desde su infancia. “Lo que estoy tratando de hacer hoy en día me define mucho más como ser humano que quién estuvo y quién no en mi vida”, dice a TVNotas.

Santiago Vizl evita confirmar si Javier Alatorre es su padre

La pregunta sobre Javier Alatorre surge de forma directa durante la entrevista publicada por TVNotas. Santiago Vizl no ofrece una respuesta afirmativa ni una negación sobre la posibilidad de que el conductor de TV Azteca sea su padre.

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El joven sostiene que no considera necesario responder a esa versión. “La verdad, creo que hay cosas mucho más importantes en la vida que estar aclarando ese tipo de cosas”, declara al medio.

Vizl explica que prefiere concentrarse en los contenidos que produce y en el crecimiento de La barra de Santiago. El proyecto reúne conversaciones con invitados sobre experiencias personales, procesos de crisis y decisiones de vida.

Santiago Vizl evita confirmar si Javier Alatorre es su padre (Instagram)

La postura del conductor no disipa el rumor, pero tampoco lo respalda. Su respuesta apunta a que las especulaciones sobre su familia no modifican la percepción que tiene sobre sí mismo.

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“Nunca en la vida me han calado ese tipo de cosas porque sé quién soy, sé de dónde vengo, sé quién es mi madre, sé quién es mi hermana y me basta con eso”, expresa Santiago Vizl a TVNotas.

El creador de contenido también responde a quienes lo describen como “nepo baby” por ser hijo de Fernanda Familiar. Lejos de rechazar el término, dice que aprecia la cercanía con su madre y la posibilidad de pedirle consejo.

“Es precioso tener el privilegio de poder preguntarle todos los días a mi mamá. Es mi gran ejemplo”, señala Vizl. También sostiene que quiere construir un nombre propio y superar las expectativas que acompañan al apellido Familiar.

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“El Universal” publicó una columna sobre el rumor el 4 de marzo de 2002

La especulación entre Fernanda Familiar y Javier Alatorre no es nueva. El lunes 4 de marzo de 2002, una columna de opinión titulada “Así es la vida”, publicada en la edición web de El Universal, hizo referencia a las versiones que ya circulaban en revistas de espectáculos.

El texto decía: “Ya quieren casar a Fernanda Familiar y Javier Alatorre”. Después abordaba el rumor sobre la paternidad de Santiago Vizl y describía a ambos periodistas como amigos cercanos.

“Me dio tanta risa cuando leí en una revista que suponen que Javier Alatorre es el papá del hijo de Fernanda Familiar”, señalaba la columna. La publicación calificaba la versión como una mentira, aunque después incluía una frase ambigua sobre el supuesto secreto entre los comunicadores.

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La columna no aportaba pruebas sobre una relación sentimental entre Familiar y Alatorre ni sobre la identidad del padre de Santiago Vizl.

El vínculo profesional entre ambos periodistas alimentó el interés de la prensa de espectáculos durante los años en que coincidieron en TV Azteca. La cercanía frente a las cámaras y la amistad que se les atribuía abrieron espacio para versiones no confirmadas.

Javier Alatorre se mantiene como una de las figuras centrales de los noticieros de la televisora del Ajusco. Fernanda Familiar construye una trayectoria en radio, televisión y medios impresos, además de conducir el programa ¡Qué tal Fernanda! en Imagen Radio.

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Quién es Santiago Vizl, el joven conductor que aseguran es hijo de Javier Alatorre y que sorprende por su parecido físico (RS)

Fernanda Familiar y su hermana ayudaron a Vizl durante la pandemia

La entrevista con TVNotas también aborda un episodio personal de Santiago Vizl durante la pandemia por COVID-19. El joven relata que atravesó una etapa de depresión, excesos y falta de cuidado personal.

“Estaba tirado en cama sin rasurar, gordo, sin el amor propio de cuidarme a mí. No encontraba salida”, cuenta Vizl. Según su testimonio, su madre y su hermana fueron las personas que lo acompañaron para recuperar estabilidad.

“Los pilares más importantes de mi vida, que son mi mamá y mi hermana, me ayudaron a salir adelante, gracias a Dios”, afirma el conductor. Vizl recuerda que Familiar le planteaba metas simples para comenzar el día, como levantarse de la cama.

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La experiencia dio pie a conversaciones con artistas que acudían a los espacios de trabajo de su madre. Santiago Vizl les preguntaba si habían pasado por momentos similares y qué herramientas utilizaron para enfrentarlos.

De esas charlas surgió la idea de crear La barra de Santiago. El conductor explica que busca ofrecer un espacio donde sus invitados hablen con libertad y el público encuentre testimonios que puedan servirle.

“Quise armar un espacio donde ellos se sientan cómodos y el público pueda ver algo que les aporte en la vida”, explica. La entrevista deja sin respuesta definitiva el rumor sobre Javier Alatorre y coloca la atención en la relación de Vizl con su madre, su hermana y su proyecto profesional.

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