Licencias de conducir | Los dos errores que provocan la cancelación definitiva en CDMX

Es importante conocer los precios antes de comenzar a realizar el trámite de la Licencia Permanente en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez

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Los capitalinos pueden perder la licencia de conducir si cometen dos veces, durante el mismo año, las infracciones que contemplan la cancelación del permiso.

La licencia de conducir es un documento oficial expedido por el Gobierno de la Ciudad de México que habilita para manejar vehículos motorizados en la vía pública. Contar con ella es obligatorio para circular legalmente.

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Una licencia de conducir permanente de la CDMX con un sello de 'CANCELADO' se muestra sobre una mesa de madera, rodeada de multas de tránsito y un bolígrafo, simbolizando la pérdida de privilegios por infracciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos errores que provocan la cancelación definitiva de la licencia de conducir en la CDMX

La reincidencia en infracciones graves por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos puede derivar en la anulación permanente de la licencia o permiso, si se acumulan las sanciones previstas por la normativa de tránsito.

El Artículo 67 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México obliga a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) a cancelar definitivamente esos documentos cuando una persona recibe por segunda vez, dentro de un año, una sanción por manejar bajo la influencia de alcohol o sustancias narcóticas.

Requisitos y cómo tramitar la licencia de conducir en la CDMX

Por otra parte, el proceso para solicitar el permiso inicia en línea mediante la plataforma oficial de Licencia Permanente CDMX y que algunas personas pueden concluirlo de forma digital, mientras otras deberán programar una cita para acudir a un módulo.

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La persona interesada necesita una Cuenta Llave CDMX activa, con datos actualizados. También debe contar con una identificación oficial vigente, como INE o pasaporte, y un comprobante de domicilio de la Ciudad de México o el Estado de México con una antigüedad máxima de tres meses. Para realizar el pago, el solicitante debe generar una línea de captura en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas.

La Secretaría de Movilidad publica una guía oficial que resume el Reglamento de Tránsito y promueve la conducción responsable. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

Además, quienes tramitan la licencia por primera vez deben aprobar un examen teórico sobre seguridad vial. En el proceso digital se solicita cargar los documentos requeridos y, cuando aplique, el comprobante del curso o examen.

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Desarrollo del trámite

El primer paso consiste en ingresar a la plataforma oficial de Licencia Permanente CDMX con la Cuenta Llave CDMX. Desde ahí, el usuario puede consultar si cumple con las condiciones para continuar el procedimiento en línea.

Después debe generar y pagar la línea de captura correspondiente. Una vez realizado el pago, debe adjuntar la identificación oficial, el comprobante de domicilio y los documentos adicionales que solicite el sistema.

Así podrás tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México Foto: (Diseño) Semovi, Fb: Clara Brugada y Pixabay.

Si la persona ya tiene datos biométricos registrados a su nombre, el trámite puede avanzar mediante la plataforma o la App CDMX. Si no cuenta con ese registro, deberá agendar una cita y acudir al módulo de SEMOVI o Tesorería que se le asigne para concluir el proceso y recibir el plástico.

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Costos por solicitar la licencia en la CDMX

Según la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, los costos vigentes para licencias y permisos de conducir son:

Licencia tipo A para vehículos particulares, con vigencia de 3 años: $1,142.00 .

Licencia tipo A1 para motociclistas, con vigencia de 3 años: $572.00 .

Licencia tipo A Permanente : $1,500.00 .

Licencia tipo A2 para conducir vehículos particulares y motocicletas: $1,142.00 .

Tarjetón tipo B para taxistas, con vigencia de 2 años: $1,418.00 .

Tarjetón tipo B para taxistas, con vigencia de 3 años: $2,133.00 .

Licencias tipo C, D y E , con vigencia de 2 años: $2,054.00 .

Licencias tipo C, D y E , con vigencia de 3 años: $3,086.00 .

Expedición de antecedentes de licencias tipo A, B, C, D, E o permisos para conducir: $260.00 .

Permiso para conducir con vigencia única: $587.00.