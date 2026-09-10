México

Sheinbaum califica como “muy importante” un Banco de ADN nacional para búsqueda de desaparecidos

La mandataria federal destacó las 10 acciones con las que se fortalecerá la Estrategia Nacional de Búsqueda en México

Claudia Sheinbaum habla frente a un micrófono en un podio decorado con el escudo de México
Claudia Sheinbaum habla durante una conferencia de prensa en Ciudad de México sobre la propuesta de bancos de ADN. (Presidencia )
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la creación del banco de ADN, contemplado en la ley en materia de desapariciones, se encuentra retrasada en los estados. Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria calificó como “muy importante” el acelerar todos los procesos de identidad.

En respuesta a las quejas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes han manifestado que acudir a realizarse pruebas genéticas resulta desgastante, la jefa del Ejecutivo explicó el motivo de las demoras. Señaló que “muchas veces se toma la muestra de los familiares, pero hay una parte que es hacer el análisis de la muestra, para tener la información del ADN, esa parte está retrasada en los estados”.

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Para solucionar esto, Sheinbaum indicó que el objetivo es que haya más recursos por parte de las entidades, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las comisiones de búsqueda. Esta colaboración busca conformar verdaderamente un banco a nivel nacional que permita comparar las muestras basándose en los últimos adelantos de la ciencia.

La presidenta destacó la relevancia de la ciencia forense, aceptando que en algunos casos en el país “ni siquiera hay huella digital y reconocimiento de la persona por dentadura y otras circunstancias”.

Finalmente, recordó que la Secretaría de Gobernación presentó recientemente un plan de diez puntos para combatir el delito de desaparición, siendo la forensia uno de ellos. Explicó que aún existen personas fallecidas sin identificar en distintos estados y garantizó que, aunque es una tarea estatal, la FGR y la comisión de búsqueda ya están tomando el caso de manera conjunta.

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