Jamiroquai en México 2026: este será el posible setlist que tocará la banda inglesa en la Arena CDMX

Jamiroquai in concert at Forest Hill Stadium, New York, USA - 08 Sep 2018

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La espera finalmente ha terminado para miles de fanáticos del funk, el acid jazz y los ritmos electrónicamente sofisticados. Tras varios años de ausencia de los escenarios latinoamericanos, la legendaria agrupación británica Jamiroquai ha hecho oficial su retorno a los escenarios con el esperado Latin America Tour 2026 con sede en la Arena CDMX.

Liderada por el carismático e inconfundible Jay Kay, la banda promete ofrecer una noche llena de nostalgia, baile desbordante y una experiencia sonora de primer nivel en la Ciudad de México.

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El anuncio de esta gira desató una auténtica ola de entusiasmo entre melómanos de distintas generaciones, ya que el proyecto británico no solo se ha mantenido como un referente indiscutible de la música de los noventa y principios de los dos mil, sino que sus directos son catalogados universalmente como auténticas cátedras de groove y virtuosismo instrumental.

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Fecha, hora, lugar y costos de las entradas

Para asegurar un lugar en esta noche memorable, es fundamental tener en cuenta todos los detalles logísticos del evento, los cuales ya han sido confirmados por la promotora y el propio inmueble capitalino:

Lugar: Arena CDMX (Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, Ciudad de México).

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026.

Hora: 21:00 horas (se recomienda llegar con al menos dos horas de anticipación para evitar aglomeraciones e inconvenientes viales).

Plataforma de venta: A través del sistema Superboletos, así como en taquillas de la Arena CDMX, tiendas Palacio de Hierro e Innovasport.

Rango de precios de boletos (más cargos por servicio):

La oferta de localidades para la Arena CDMX se ha distribuido en diversos sectores para ajustarse a los presupuestos de todo tipo de fanáticos:

VIP / Cancha VIP: $3,800 – $4,500 MXN

Zona Rojo / Zona Pepsi: $2,900 – $3,400 MXN

Zona Amarillo / Barceló: $2,100 – $2,600 MXN

Zona Verde / Preferente: $1,500 – $1,900 MXN

Zona Azul / Capacidades Diferentes: $1,200 – $1,500 MXN

Zona Café / Gris (Gobernanza alta): $650 – $950 MXN

Los ingleses llegan a la capital mexicana para poner a bailar a toda la Arena CDMX.

El posible setlist: los grandes éxitos que retumbarán en la capital

Con más de tres décadas de trayectoria y una discografía repleta de múltiples discos de platino, armar un repertorio para un concierto de Jamiroquai representa un reto estilístico considerable. No obstante, tomando como referencia sus recientes actuaciones en festivales internacionales y las primeras fechas europeas de su gira, la banda ha estructurado un espectáculo directo, muy enérgico y concentrado en sus sencillos más aclamados.

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El setlist previsto para su presentación en la Ciudad de México combinará los clásicos fundamentales de discos icónicos como Emergency on Planet Earth, Travelling Without Moving y A Funk Odyssey, entrelazados con el sonido electro-funk de su trabajo Automaton.

Se proyecta que el orden de temas durante la velada en la Arena CDMX sea el siguiente:

(Don’t) Give Hate a Chance (Apertura con una potente base rítmica) Little L Emergency on Planet Earth Space Cowboy Seven Days in Sunny June Alright Shadow in the Night / Starchild Cloud 9 Runaway Disco Stays the Same Travelling Without Moving Canned Heat (Momento cúspide de baile en pista) Cosmic Girl Love Foolosophy

Encore / Cierre:

15. Virtual Insanity

Este listado promete no dar tregua al público espectador. Canciones como “Canned Heat” y “Cosmic Girl” garantizan convertir la pista de la Arena CDMX en una auténtica pista de baile disco, mientras que el himno “Virtual Insanity” se perfila, como es costumbre en las presentaciones de la banda, para ser el broche de oro de una velada inolvidable.

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Durante los años 90, Jamiroquai marcó a toda una generación que, aún en nuestros días, toman a la banda como referencia.

La última vez que Jamiroquai hizo bailar a México

Para entender el fervor alrededor de este concierto de 2026, es necesario recordar el antecedente inmediato de la banda en suelo mexicano. Tuvieron que pasar ocho largos años para que los seguidores aztecas volvieran a ver el icónico casco luminoso de Jay Kay.

La última visita del grupo a México ocurrió el 10 de abril de 2018, precisamente en el mismo escenario: la Arena Ciudad de México. Aquella cita formó parte de la gira promocional de su álbum Automaton (2017). En esa ocasión, ni la lluvia torrencial que colapsó las avenidas principales del norte de la capital impidió que más de 15,000 fanáticos aborrotaran el inmueble para presenciar una auténtica lección de funk y sonido en vivo.

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Aquel concierto de 2018 quedó grabado en la memoria colectiva por el impecable nivel de ejecución de los músicos y por la cercanía de Jay Kay, quien, pese a recuperarse en ese momento de severos problemas de espalda que casi lo retiran de los escenarios, bailó, interactuó y agradeció constantemente la calidez del público mexicano. El cierre con “Virtual Insanity” desató el delirio colectivo, dejando una vara muy alta que finalmente buscará superarse este domingo 27 de septiembre de 2026.