Sin rastros de drogas y con nerviosismo: revelan nuevos detalles sobre el presunto asesino de Jonathan Meléndez y su familia

Foto: Fiscalía Edomex

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Diego Sebastián “N”, señalado como presunto autor material del multihomicidio de la familia del tecladista de Camilo Séptimo, así como de la joven que trabaja con ellos, Aleyda Romero, estaba plenamente consciente cuando cometió el crimen la tarde del 1 de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Hugo Salgado, representante legal de la familia de Jonathan Meléndez, confirmó que al sujeto se le practicaron exámenes de medicina luego de que quedó a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, los cuales dieron negativo a sustancias.

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“Todos dieron negativo a cualquier tipo de lesión o de que se encontrase bajo el influjo de alguna sustancia”, explicó en entrevista con Azucena Uresti.

El abogado también destacó que durante su trayectoria no le había tocado ”un asunto de tal magnitud", el cual calificó como “totalmente lamentable”, además, realizó una reconstrucción del crimen en el que reveló nuevos detalles sobre el actuar de Diego Sebastián “N” aquella tarde, en el la propia esposa de Meléndez dijo que se encontraba “alterado”.

La reconstrucción de la llegada de Diego “N” al fraccionamiento y del crimen

En el interior de un ascensor, mira arriba mientras espera que se abran las puertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el relato de Salgado, Diego “N” llegó cerca de las 17:24 horas al fraccionamiento e intentó subir por el elevador del edificio. Al no tener autorizado el acceso directo al penthouse, subió por las escaleras hasta el departamento de la familia, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Bosque de Amates

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Dentro se encontraba únicamente Aleyda Romero, quien trabajaba con la familia. Fue ella quien le abrió la puerta al agresor, de acuerdo el abogado, quien refirió que esto pudo haberse debido a que la esposa de Meléndez, Ana Paula, habría autorizado su ingreso mediante una llamada telefónica.

Minutos después, a las 17:42 horas, Ana Paula llegó al estacionamiento a bordo de una camioneta y en compañía de sus hijos de 3 y 5 años. Tras ingresar a su casa. le envió un mensaje a Freddy, amigo de su esposo, en el que se le advertía que Diego “N” se encontraba en el penthouse y le solicitó que le informara a Meléndez porque el sujeto “se encontraba un poco alterado”.

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“Jonathan empieza a ponerse un poco nervioso. Freddy refiere que comienza a notar esa actitud de preocupación y es que deciden trasladarse al fraccionamiento”, relató.

El 1 de septiembre el tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa embarazada de una bebè de casi cuatro meses, su pequeña hija de tres años y la niñera Alleyda Romero fueron asesinados en su departamento en Atizapán de Zaragoza Fotos: Familiares Facebook

De acuerdo con el abogado, Jonathan llegó al fraccionamiento en compañía de Freddy alrededor de las 19:28 horas. Antes de subir, le pidió a su amigo que permaneciera en el área de estacionamiento, debido a que ya se habían presentado “algunas situaciones” con Diego “N” y, en caso de no tener comunicación dentro de una hora, pidiera ayuda.

Una pericial todavía sin validar sobre lo ocurrido dentro del departamento

El abogado explicó que la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) realizó varias pruebas periciales para establecer una mecánica completa de lo sucedido dentro del departamento.

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Sin embargo, aclaró que hasta el momento esa pericial “todavía no se encuentra validada por las autoridades”. Lo que sí confirmó es la hipótesis central: cuando Meléndez llegó a su domicilio, el agresor ya habría privado de la vida al resto de la familia, a su perro y a Aleyda Romero.

Un agente de la policía municipal, visto a través de una ventana, monta guardia frente al apartamento donde Jonathan Meléndez —músico mexicano que tocaba el teclado en la banda de indie rock Camilo Séptimo—, su esposa embarazada, su hija de tres años, una empleada doméstica y el perro de la familia fueron hallados atados y muertos a tiros en un ático de un complejo residencial exclusivo en Atizapán de Zaragoza, en las afueras de la Ciudad de México, el 3 de septiembre de 2026. REUTERS/Luis Cortes

Lo que se sabe después de haberse cometido el crimen, según el abogado, es que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quien fungió como su chofer, abandonaron el departamento y el fraccionamiento alrededor de las 19:40 horas. El personal de seguridad de la caseta de acceso solicitó revisar la cajuela del vehículo antes de dejarlos salir.

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Fue entonces cuando Diego “N” bajó la ventanilla trasera y amenazó al policía para que abriera la pluma de acceso. Freddy también se encontraba en la caseta en ese momento y fue amenazado por el sujeto, quien le dijo: “Y donde se te ocurra decir algo, negrito bimbo, también te va a pasar lo mismo que a tus amigos”, afirmó el litigante.

Los argumentos con los que la defensa busca desacreditar las pruebas

Salgado explicó que durante la audiencia de vinculación a proceso, los sujetos centraron su defensa en atacar supuestas deficiencias del Ministerio Público al formular la imputación en su contra.

También argumentaron que no existía una sola prueba que relacionara de manera directa a los investigados con el crimen. El abogado de la familia Meléndez respondió que, al analizar de manera conjunta todos los datos de prueba, se presume fundadamente que fueron ellos quienes cometieron el delito.

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Foto: Facebook / Camilo Séptimo

La siguiente audiencia del caso quedó programada para el 9 de enero de 2027, fecha en la que vence el plazo de investigación complementaria fijado por la jueza de control.

Respecto al pequeño de aproximadamente 5 años que logró sobrevivir, el abogado confirmó que, en coordinación con la Fiscalía del Estado, se realizarán las diligencias necesarias para obtener su testimonio, ya que identificó plenamente a Diego Sebastián “N” como el responsable del multihomicidio.

De acuerdo con las autoridades, el crimen habría sido motivado por el robo de una caja fría con 3 millones de pesos en criptomonedas que Meléndez guardaba, y que hasta el momento no ha sido localizada.

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