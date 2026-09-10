Inicia proceso electoral 2027: Sheinbaum llama a elecciones sin campañas de odio, cuidará sus palabras para evitar sanciones

Claudia Sheinbaum aseguró que a partir de ahora, cuidará sus palabras para evitar ser sancionada debido a la veda electoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras el inicio de la contienda electoral de 2027 este jueves 10 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los partidos políticos a evitar las campañas de odio que “no ayudan al país”, aseguró la mandataria, además, agregó que “el odio hay que eliminarlo de la política”, aseveró la mandataria desde Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria se refirió al inicio del proceso electoral que renovará, mediante el voto el próximo 6 de junio de 2027, a 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos en 31 entidades de la República Mexicana.

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Sheinbaum llama a campañas pacíficas y adelanta que evitará sanciones

“El odio hay que eliminarlo de la política. O sea, las campañas de odio no ayudan al país”, declaró la mandataria. Llamó a que la contienda electoral de 2026-2027 se centre en propuestas y afirmó que deberá cuidar sus expresiones debido al inicio del periodo del proceso electoral, pues puede recibir sanciones.

Sheinbaum señaló que su expectativa para las elecciones es que los partidos y candidatos eviten los mensajes de confrontación. “Tiene que ser una campaña de propuestas. Eso debería caracterizar a la contienda electoral”, sostuvo.

Sin embargo, la presidenta precisó que la definición sobre posibles campañas de odio o delitos no recae en el Ejecutivo federal. “Ya quien define si hay odio, si no, o si hay delito, pues es el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral”, dijo.

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“Por cierto, me tengo que cuidar porque hoy empieza el tiempo del proceso electoral. Entonces, hay que cuidarse de qué es lo que se dice, porque puedo ser sancionada”, expresó también la mandataria.

INE es el órgano encargado de supervisar y sancionar a candidatos

La presidenta explicó que la legislación aprobada recientemente contempla un mecanismo voluntario para que los partidos políticos soliciten la revisión de los antecedentes de las personas que postulan.

Recordó que el partido interesado debe pedir al INE que revise a sus candidatos. El INE conformó una comisión que remite las solicitudes de información al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República.

Recordó que las instituciones entregan la información requerida al organismo electoral y este, a su vez, la proporciona al partido que solicitó la revisión. Con esos datos, cada fuerza política define si mantiene o no la candidatura.

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“El partido político, ya con esa información, pues tiene que tomar su decisión de si sigue postulando a la persona, si es que tiene algún riesgo, algún antecedente o no”, señaló Sheinbaum. Subrayó que el procedimiento no es obligatorio. “Pero es voluntario, no es obligatorio. Entonces, pues ya corresponderá a cada partido político que haga esto”, indicó.